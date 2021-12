Biden belt vandaag met Poetin – en zal naar verwachting dreigen met zware financiële sancties

Beeld AFP

De regering-Biden bekijkt onder andere of Rusland kan worden uitgesloten van het internationale Swift-systeem, dat het internationale betalingsverkeer tussen banken regelt. Dit meldt The New York Times. Iran werd in 2012, als eerste land, getroffen door deze internationale financiële uitsluiting. Dat gebeurde vanwege de omstreden nucleaire- en raketprogramma’s. De Iraanse economie werd toen zwaar getroffen door deze maatregel, die in 2016 weer werd opgeheven na het nucleaire akkoord met Teheran.

De VS zouden ook sancties overwegen tegen Russische banken en vertrouwelingen van Poetin. Biden zal Poetin waarschuwen dat hij niet te ver moet gaan en dat Rusland ‘zeer reële kosten’ zal betalen als hij toch overgaat tot een invasie, aldus een regeringsfunctionaris tegen NBC News.

De Amerikaanse president is van plan Poetin gedetailleerd de reeks sancties en andere strafmaatregelen voor te leggen die de VS en Europa zullen treffen bij een invasie van Oekraïne. Die zullen de Russen ‘zware economische schade’ toebrengen.

Volgens een functionaris van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis is al een akkoord bereikt met de Europese bondgenoten over het pakket strafmaatregelen. Biden sprak maandag met diverse Europese leiders. In een verklaring van het Witte Huis na afloop werd niet gemeld dat er over het opleggen van sancties was gesproken.

Verenigd front

De leiders van de VS, Duitsland, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië riepen Rusland na hun overleg op om de opgelopen spanningen met Oekraïne te de-escaleren. Volgens een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson willen de leiders een verenigd front vormen te midden van ‘dreigingen en vijandigheid vanuit Rusland’.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski brengt een bezoek aan zijn troepen aan de grens met Rusland. De spanning tussen de twee landen loopt al weken op. Volgens de Financial Times plant Rusland een invasie. Beeld EPA

Aan het telefoongesprek namen behalve Biden en Johnson ook Mario Draghi (Italië), Emmanuel Macron (Frankrijk) en Angela Merkel (Duitsland) deel. Tijdens het gesprek herbevestigden de landen ook hun steun voor de ‘territoriale integriteit van Oekraïne’, aldus de woordvoerder.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, sprak maandag bovendien met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kwamen de twee overeen dat er een vredige, diplomatieke oplossing nodig is voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ook heeft Blinken zijn ‘onvoorwaardelijke steun’ uitgesproken voor het herstel van de Oekraïense soevereiniteit over haar internationaal erkende grenzen, waaronder de Krim.

Binnenvallen

Rusland ontkent berichten dat het voorbereidingen treft om Oekraïne begin volgend jaar binnen te vallen. De spanningen tussen beide landen zijn al sinds 2014 gespannen door de Russische annexatie van de Krim. Pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland, vechten ook in het oosten van Oekraïne tegen het regeringsleger van Zelenski. Bij deze oorlog zijn al meer dan 13.000 doden gevallen.

Rusland heeft nu naar schatting 94 duizend militairen samengetrokken bij de grens met Oekraïne, zo bevestigen Amerikaanse inlichtingendiensten. Dit aantal kan eind januari, zo bleek vorige week uit een gelekte Amerikaanse analyse, zijn gegroeid tot zo'n 175 duizend militairen. Met deze aanvalsmacht zouden de Russen vanuit drie richtingen Oekraïne kunnen binnenvallen.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen benadrukken echter dat Poetins bedoelingen niet duidelijk zijn. Uit het materiaal van de inlichtingendiensten zou volgens hen niet blijken dat Poetin al heeft besloten om Oekraïne binnen te vallen.