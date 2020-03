Biden belooft in debat tegen Sanders dat hij een vrouw kiest als running mate

Biden (links) en Sanders in de studio in Washington waar hun debat (vanwege het corona virus zonder publiek) plaatsvond. Beeld AP

Tegenover een vrijwel lege zaal (vanwege de coronacrisis was er bij het debat geen publiek aanwezig) zei Biden dat hij wil dat ‘zijn kabinet, zijn regering, op het land lijkt’, en er daarom een vrouw naast hem komt de staan als vicepresident. ‘Er is een aantal vrouwen gekwalificeerd om morgen nog president te worden.’

Sanders wilde zo ver niet gaan, maar zei dat het wel waarschijnlijk is dat hij ook voor een vrouw gaat. ‘Voor mij gaat het niet alleen om het nomineren van een vrouw, het moet een progressieve vrouw zijn. En er zijn progressieve vrouwen beschikbaar. Dus ik heb een sterke neiging in die richting.’

‘Trump te laat in actie’

De eerste veertig minuten van het debat gingen over het coronavirus, waarbij Biden herhaaldelijk zei dat president Trump veel te laat actie heeft ondernomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en Sanders onderstreepte dat de pandemie wordt verergerd doordat zoveel Amerikanen geen ziektekostenverzekering hebben, en uit angst voor een hoge rekening niet naar de dokter gaan als zij zich ziek voelen.

Joe Biden tijdens het debat Beeld AFP

Biden zei bereid te zijn het leger in te zetten tegen het longvirus. ‘Dit lijkt op oorlog. En tijdens een oorlog doe je alles wat nodig is om voor onze mensen te zorgen.’ Zijn plan is het leger lokale autoriteiten te laten helpen bij het bouwen van ziekenhuizen en het nemen van andere noodzakelijke maatregelen.

Sanders viel Trump hard aan. ‘We moeten deze president het zwijgen opleggen. Omdat hij het werk ondermijnt van artsen en wetenschappers die de Amerikanen proberen te helpen. Het is onaanvaardbaar om hem te horen praten over niet-feitelijke informatie.’

Hoger risico

De twee mannen – die vanwege hun leeftijd allebei tot de groep horen die een hoger risico loopt – bespraken welke stappen zij persoonlijk nemen om te voorkomen dat ze het virus oplopen. Zo beperken zij hun contacten met het publiek, werkt hun team zo veel mogelijk op afstand en houden zij hun bijeenkomsten online.

Sanders tijdens het debat Beeld AFP

Het debat zou weleens het laatste kunnen zijn in de race zijn om de Democratische nominatie: de peilingen wijzen erop dat Biden gaat winnen in de staten Arizona, Illinois, Ohio en Florida, waar dinsdag voorverkiezingen worden gehouden. Maar Sanders, die een paar weken geleden nog de favoriet leek, ging niet zonder gevecht ten onder. Hij viel Biden aan omdat die in het verleden heeft overwogen in de pensioenen te snijden, voor een verbod op homohuwelijken heeft gestemd, en de oorlog in Irak steunde.

‘Dertig jaar lang stond ik naast de werkende gezinnen van dit land. Ik heb mij altijd hard gemaakt voor hun belangen, en dat zal ik ook doen als ik in het Witte Huis zit. Dat is een heel andere staat van dienst dan Joe.’