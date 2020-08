Biden belooft in ‘beste speech van zijn leven’ het einde van Trumps duistere beleid

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden omhelst zijn vrouw Jill na zijn acceptatiespeech op de laatste avond van de vrijwel volledig ‘virtuele’ Democratische Conventie in Wilmington (Delaware). Beeld Getty Images

In een toespraak, die het midden hield tussen een preek en een State of the Union, accepteerde Joe Biden de nominatie als Democratische presidentskandidaat en presenteerde hij zich als de man die Amerika weer gezond kan maken.

‘Dit is onze missie. Opdat de geschiedenis zal schrijven dat het einde van een hoofdstuk Amerikaanse duisternis hier, vanavond, begon. Toen liefde en hoop zich verenigden in de strijd om de ziel van onze natie.’

Bidens schetste een scherp contrast tussen ‘het duister’ van Trumps Amerika en het licht van het Amerika dat hij voor zich ziet. Omdat het land volgens hem altijd beter uit crises tevoorschijn is gekomen, was de toespraak optimistisch te noemen.

‘De geschiedenis leert ons dat we in onze donkerste momenten de grootste vooruitgang hebben geboekt. (…) We kunnen het licht weer vinden. Je kunt Amerika in één woord definiëren: mogelijkheden. Dat in Amerika iedereen, en dan bedoel ik ook echt iedereen, de kans moet krijgen om zo ver te gaan als hun dromen en hun door God gegeven talenten hen zullen brengen. We kunnen dat nooit verliezen. In moeilijke tijden als deze geloof ik dat er maar één weg vooruit is. We zijn verenigd in onze jacht op een nog perfectere unie.’

Brede omhelzing

Biden sloot daarmee de Democratische Conventie op een manier af die bij de afgelopen week paste: met een brede omhelzing van zo veel mogelijk Amerikanen. Om te kunnen winnen moet Biden genoeg kiezers uit het midden aan zijn kant zien te krijgen, kiezers die vier jaar geleden op Trump stemden. En dus moesten zijn woorden de klassieke Amerikanen aanspreken die geloven in de Amerikaanse Droom, of het herstel daarvan.

Daarbij zette hij zich hard af tegen Trump en vooral tegen de manier waarop die de coronapandemie heeft laten voortwoekeren.

‘Onze huidige president heeft gefaald in zijn meest basale plicht: hij heeft gefaald toen hij ons moest beschermen. Dat is onvergeeflijk.’ Het was een reactie op de aanvallen die Biden van Trump te verduren heeft. ‘Je bent niet veilig in Joe Bidens Amerika’, is de boodschap van veel campagnespotjes. Bidens antwoord: Trump is verantwoordelijk voor 170 duizend doden.

Biden appelleerde vooral aan emoties en patriottische gevoelens, maar stipte ook een aantal van zijn belangrijkste beleidsplannen aan, dat hij samenvat met de slogan Build Back Better. Deels gaat dat om infrastructuur; een belofte die Trump vier jaar geleden ook deed, maar waar niets van terecht is gekomen. Biden wil investeren in wegen, waterleidingen en breedband internet. Maar ook de sociale infrastructuur wil hij aanpakken: betaalbare kinderopvang en hogere lonen voor de essentiële werkers.

Daarnaast noemde hij ook zijn klimaatplan, dat miljoenen nieuwe banen moet opleveren. Hoe hij die investeringen financiert? ‘Door de sluipwegen in Trumps belastingverlaging af te schaffen, die de rijken 1.300 miljard dollar zouden hebben opgeleverd. ‘We moeten af van een belastingstelsel dat rijkdom meer beloont dan werk.’

Tragedies

Biden noemde zijn familie als belangrijke steunpilaar en noemde daarbij uiteraard ook de tragedies die hij heeft doorstaan (hij verloor zijn vrouw en dochtertje bij een auto-ongeluk begin jaren zeventig en vier jaar geleden een van zijn zonen aan kanker). Hij richtte zich daarbij tot de Amerikanen die naasten hebben verloren door corona. ‘Ik weet hoe gemeen en wreed het leven soms kan zijn. Maar ik heb twee dingen geleerd. Eén: degene van wie je houdt kan de aarde hebben verlaten, maar zal nooit je hart verlaten. Twee: de beste manier om door pijn en verlies en rouw heen te komen, is door je leven opnieuw zin te geven.’

De reacties op de toespraak waren over het algemeen lovend, zelfs op Fox News, de zender die met zijn talkshows een belangrijke steunpilaar is van Trump. ‘Ik denk dat het een enorm effectieve speech was’, zei presentator Chris Wallace. ‘Realiseer je dat Donald Trump maandenlang heeft gezegd dat Biden mentale problemen heeft... ik denk dat Biden een flink gat heeft geslagen in die typering. Trump moet het na vanavond opnemen tegen een kandidaat, niet tegen een karikatuur.’

Een paar opvallende fragmenten van de avond waarop Biden zijn acceptatiespeech gaf als kandidaat voor de presidentsverkiezingen 2020:

1. De kern van Bidens boodschap: de belofte het duistere hoofdstuk waarin Amerika is beland te sluiten.

2.Biden krijgt steun van zijn voormalige Democratische rivalen.

3. Biden accepteert officieel zijn nominatie als presidentskandidaat en viert (virtueel) feest met zijn aanhangers.

4. Komiek Sarah Cooper, die bekendstaat om haar filmpjes waarin ze playbackt op teksten van Donald Trump, maakt grapjes over de president die stemmen per post verdacht maakt.

5.Opvallend lovende kritiek op de speech van Biden door Fox News, doorgaans juist een steunpilaar voor Trump.

6. Stotterend jongetje bedankt Biden, zelf vroeger ook een stotteraar, voor hulp bij het spreken in het openbaar.

7. Foto van de avond: Joe Biden met zijn running mate Kamala Harris, beiden vergezeld door hun partners.

Biden, zijn vrouw Jill en Bidens running mate Kamala Harris en haar man Doug Emhoff aan het met vuurwerk gepaard gaande slot van de Democratische Conventie. Beeld AP