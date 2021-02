Biden begint met ongedaan maken immigratiebeleid Trump

Joe Biden ondertekent meerdere decreten in het Oval Office. Beeld EPA

De regering van Biden zal met behulp van een speciale taskforce proberen om migrantenfamilies te herenigen. De taskforce zal worden geleid door Alejandro Mayorkas, de kersverse minister van Binnenlandse Veiligheid die eerder op de dag was beëdigd.

Onder Trump werden duizenden kinderen van hun ouders gescheiden nadat ze de grens waren overgestoken. Afgelopen december bleek uit rechtbankpapieren ingediend door de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU dat 628 kinderen die tussen 2017 en 2018 van hun ouders werden gescheiden, nog altijd niet met hen zijn herenigd.

Ook wordt het asielbeleid van de regering-Trump onder de loep genomen en waar nodig aangepast, aldus het Witte Huis. Het laatste en derde decreet geeft opdracht tot een analyse van Trump's beleid dat immigratiemogelijkheden beperkte voor mensen die sociale steun ontvangen.

De ontwikkelingen kunnen vanuit Democratische hoek op lof rekenen, maar veranderingen kosten tijd, waarschuwt woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki. ‘We willen een immigratieproces invoeren dat humaan is, dat moreel is, dat aanvragen van vluchtelingen en mensen die naar dit land willen komen, op een menselijke manier behandelt. Dat gaat tijd kosten. Het gaat niet van vandaag op morgen gebeuren.’

Biden reageerde zelf op kritiek dat hij in zijn eerste paar weken als president een groot aantal decreten heeft ondertekend. ‘Ik maak geen nieuwe wetten. Ik zet een streep door slecht beleid’, aldus de president tegen journalisten. Volgens Biden deugt ‘99 procent’ van alle decreten die door Trump is ondertekend niet: ‘Ze druisen in tegen onze nationale veiligheid en tegen wie we zijn als land. Vooral op het gebied van immigratie.’