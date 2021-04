Bezuinigen? Gemeente Eindhoven wil juist méér geld uitgeven om coronacrisis het hoofd te bieden

Het Stadhuis op het Stadhuisplein in Eindhoven. Beeld ANP

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan niet zeggen of meer gemeenten hun ambtenarenbestand vanwege de coronacrisis uitbreiden. Gemeenten geven informatie daarover niet aan de overkoepelende organisatie door. Vermoedelijk namen gemeenten wel meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) aan: hiervoor geeft de Rijksoverheid een aparte subsidie.

Om onder overige ambtenaren de werkdruk te verlichten, lijken gemeenten eerder voor tegenovergestelde oplossingen te kiezen. ‘De werkdruk en werklast zijn zo hoog opgelopen dat we moeten ingrijpen’, meldde de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht begin april op haar website. Het noopte de gemeente ertoe minder urgente plannen uit te stellen.

In Amsterdam twistte de gemeenteraad afgelopen najaar over de manier waarop gaten in de begroting door corona gedicht moesten worden. In een ‘tegenbegroting’ opperde oppositiepartij VVD om op het stadhuis 1.300 voltijdsfuncties te schrappen. Dat moest Amsterdammers behoeden voor lastenverhogingen en bezuinigingen, waarmee de progressieve coalitie de stadsfinanciën op orde wilde brengen. In totaal werken zo’n 15 duizend mensen voor de lokale overheid in de hoofdstad.

Luxe

Eindhoven heeft het afgelopen jaar eerst met een deel van zijn 2.200 ambtenaren geschoven, maar nu is de rek uit de organisatie, zegt wethouder Joost de Jong (VVD) van Financiën en Bedrijfsvoering. Het gemeentecollege, met daarin verder GroenLinks, PvdA en CDA, wil bijna 4 miljoen euro vrijmaken voor ruim zeventig extra voltijdfuncties in de komende zes maanden

De vraag is: waar haalt de gemeente midden in een crisis dat geld vandaan? Volgens De Jong is dat een luxe die voortkomt uit het financieel beleid van de afgelopen jaren. Eerder al zette de gemeente miljoenen opzij om de coronacrisis door te komen.

De gemeenteraad moet de wijziging in de begroting eind april nog goedkeuren. Maar zonder extra geld zijn er risico’s op ‘het buiten de wettelijke termijnen afgeven van documenten en beschikkingen, oplopende wachttijden, hoger ziekteverzuim en verminderd toezicht’, schrijft het college in het raadsvoorstel.

Eindhoven voorziet een ‘vloedgolf aan aanvragen’ zodra de samenleving weer opengaat. ‘Nu zie je bijvoorbeeld de vraag naar paspoorten en rijbewijzen teruglopen’, zegt De Jong. ‘Maar als mensen weer op vakantie willen, verwachten wij een golf van werk op ons afkomen. Dan moet je er wel klaar voor zijn.’

Omdat minder burgers dan gewoonlijk naar het gemeentehuis kunnen komen, krijgt het belteam extra mankracht. De Jong: ‘We hebben een maximale capaciteit voor onze gebouwen. Mensen kiezen er nu ook voor om te bellen. Dan moeten we die vragen wel telefonisch kunnen beantwoorden.’

Ook de gemeentelijke ‘sociale dienst’ gebruikt de stilte voor de storm om zich voor te bereiden: wanneer de steunpakketten van het Rijk ophouden, zal het aantal faillissementen en uitkeringsaanvragen flink stijgen. ‘Ook daar zouden we wel eens een golf op ons af kunnen krijgen’, denkt De Jong.

Voor de extra boa’s die Eindhoven op het oog heeft, schiet de gemeente 700 duizend euro voor. Later hoopt ze dit bedrag met een Rijkssubsidie terug te krijgen.