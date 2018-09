Bezorgers en postvoorbereiders PostNL gaan 24 uur staken

Door de staking zal de bezorging in grote delen van het land ontregeld raken. Veel post zal volgens FNV vermoedelijk een dag later worden bezorgd.

Het conflict draait om de zogenoemde combibundel. Postbezorgers moeten straks met twee stapeltjes post op pad, in plaats van een. In het verleden voegden voorbereiders de twee stapels samen in een sorteercentrum, maar PostNL haalt deze tussenstap eruit.

FNV spreekt van een ‘botte bezuiniging’ die ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden van bezorgers, die ‘in weer en wind op straat moeten sorteren’. Volgens de bond schuift PostNL werk dat eerst door beter betaalde voorbereiders werd gedaan door naar goedkopere bezorgers.

Sterk krimpende postmarkt

Het postbedrijf erkent dat de maatregel een bezuiniging is. ‘Die is genomen omdat we nu eenmaal te maken hebben met een sterk krimpende postmarkt’, aldus een woordvoerder. ‘We willen in deze moeilijke omstandigheden zo veel mogelijk mensen aan het werk houden.’

PostNL zegt dat de nieuwe werkwijze anderhalf jaar is voorbereid en dat zowel postbezorgers als de ondernemingsraad erbij betrokken zijn geweest. ‘De staking verbaast ons dus een beetje.’ Bezorgers hoeven volgens PostNL niet op straat te sorteren. ‘Beide stapels zijn al gesorteerd, bezorgers moeten alleen met twee stapeltjes werken in plaats van een’, zegt de woordvoerder. ‘Het is dus iets meer opletten.’

Bezorgers krijgen tijdens het lopen van hun route een nieuw vest waarin beide postbundels gestoken worden. Het totale gewicht aan post blijft gelijk. Maar ook wat betreft dit vest staan beide partijen tegenover elkaar: uit een onderzoek van FNV zou blijken dat het vest leidt tot een hogere fysieke belasting, waardoor postbezorgers een groter risico lopen op nekklachten. Bovendien wordt volgens FNV het zicht belemmerd, waardoor bezorgers eerder zouden vallen. PostNL spreekt de uitkomsten van FNV tegen en zegt eigen onderzoek te hebben gedaan waaruit geen lichamelijke problemen naar voren kwamen. Bezorgers zijn niet verplicht het vest te dragen.

Extra werktijd

Volgens het postbedrijf vraagt de nieuwe manier van werken enige gewenning en doen bezorgers langer over hun ronde. Die extra werktijd krijgen ze uitbetaald, zegt PostNL. Het bedrijf zegt voor overtollige werknemers plaats te hebben bij de sterk groeiende pakkettak van het concern.

FNV stelt dat het intern verhuizen van werknemers in de praktijk nauwelijks werkt, omdat veel voorbereiders hun werk in deeltijd doen en bij de pakkettak op andere tijden gewerkt moet worden. ‘Mensen die dit werk doen hebben vaak de zorg voor kinderen erbij. Die kunnen niet zomaar overstappen.’

FNV wil de maatregel van tafel: ‘Ze kunnen al nauwelijks bezorgers krijgen, en hierdoor zullen er nog meer mensen weglopen.’