Bezorgde ChristenUnie geeft het asielbeleid het voordeel van de twijfel: ‘De vlag gaat hier van rood naar oranje’

Na anderhalf uur durft Gert-Jan Segers opgelucht adem te halen. Nog niet eerder zag hij zoveel journalisten op een ChristenUnie-congres, maar voorzichtig durft hij vast te stellen dat ze niet gaan krijgen wat ze dachten te krijgen. ‘Ze hoopten natuurlijk dat wij hier elkaar een bloedneus zouden slaan.’

Het tegendeel is inderdaad het geval in Ede, waar de ChristenUnie op deze zaterdagmiddag een ‘buitengewoon congres’ houdt. Stoom afblazen over het asielbeleid van het kabinet, dat was vooraf het doel, maar het eindigt in breed gedeeld begrip voor de moeilijkheden waar de partijtop in Den Haag mee kampt, in tijden van een asielcrisis, en dan ook nog regerend in een coalitie met de VVD. In de woorden van het uiterst kritische lid Cora Otter: ‘De vlag gaat hier vandaag van rood naar oranje. Dat vind ik mooi.’

Dát er stoom moest worden afgeblazen, werd vooraf door niemand in de partij bestreden. Want het ging er intern soms hard aan toe de afgelopen weken, nadat de regeringspartijen eind augustus een overeenkomst bereikten om het asielbeleid over een andere boeg te gooien. Dat gebeurde in reactie op de aanhoudende noodtoestand in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Die deal bestaat uit twee pijlers. De VVD stemde er mee in dat gemeenten met voorrang duizenden huizen vrij maken voor statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. ChristenUnie en D66 op hun beurt stemden er mee in dat de komst van nieuwe asielzoekers zoveel mogelijk aan banden wordt gelegd. Dat betekent onder meer dat nareizigers - de achtergebleven gezinsleden van een asielzoeker - voortaan pas na zes maanden zicht krijgen op een visum, tenzij er eerder een woning beschikbaar is.

Opvangcrisis

Dat laatste punt leidde tot bezwaren in de achterbannen van CDA, ChristenUnie en D66 omdat het tornt aan het universele recht op gezinshereniging. In een brief aan de partijtop spraken bezorgde CU-leden al binnen enkele dagen hun zorgen uit : ‘Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren.’ De leden spreken van ‘juridisch en moreel failliete beslissingen’ en vertrouwen bovendien de motieven van de VVD niet: ‘Dit is geen asielcrisis, het is een opvangcrisis. Een beleidscrisis, moedwillig gecreëerd door de partij van de premier.’

Dat geluid is zeker niet afwezig in Ede, maar in tweeënhalf uur discussie blijkt vooral iets anders: De ChristenUnie is net als veel andere partijen zeer verdeeld over het asielbeleid.

Aan de ene kant staan de zorgen over de wending die het beleid nu heeft genomen, het meest pregnant verwoord door Antonie Fountain, lid uit Ede: ‘Willen wij een rechtsstaat zijn? Dan zijn mensenrechten de hoeksteen van de rechtsstaat. Het uitstellen van gezinshereniging, het inperken van de visumafgifte, is een mensenrechtenschending. Het uitstellen van mensenrechten is het schenden van mensenrechten. Alle juristen zijn het daarover eens. Ze vegen de vloer aan met dit beleid. Mensenrechten zijn ons laatste redmiddel tegen het populisme.’

Bijval komt van mensen als Otter ( ‘Ik twijfel niet aan de intenties of de inzet van onze mensen in Den Haag, maar dit is een snoeiharde deal’) en Niek van de Brink, ook uit Ede: ‘De overheid heeft zelf de asielzoekerscentra gesloten toen we ze even niet meer nodig hadden. Nu moeten de asielzoekers daarvoor opdraaien. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. De VVD juicht nu dat gezinshereniging moeilijker wordt. Ik vind het vuil spel. Het klopt gewoon niet.’

Dominant wordt dat geluid echter niet, omdat er ook nogal wat leden zijn die zich afvragen of de partijtop wel genoeg oog heeft voor de dilemma’s van het asielbeleid. ‘Wij vangen in ons dorp van 1200 inwoners op dit moment 1200 asielzoekers op’, aldus bijvoorbeeld Klaas Nanninga uit Veldkamp. ‘Daar ben ik trots op, maar moeten we niet eens een goede samenhangende visie gaan maken op wat als land aan kunnen?’ Wim Maaskant verwijt de partijtop hier zelfs naïviteit: ‘Waar gaan die 100 duizend mensen wonen die er elk jaar bij komen? Elk jaar een stad als Deventer erbij bouwen? Ik zie het niet gebeuren.’

Dilemma's

Tweede Kamerlid Don Ceder en partijleider Segers grijpen die verdeeldheid dankbaar aan om vooral hun eigen dilemma’s te schetsen. Voorkomen dat mensen buiten slapen, daar lag voor hen de absolute prioriteit in de afgelopen weken. Als gemeenten zich aan de afspraken houden en inderdaad meer huizen gaan leveren, is dat het lonkend perspectief dat wat hen betreft nu even de doorslag geeft. ‘Als je alles weegt, de goede maatregelen en de buikpijnmaatregelen, dan gaan we er per saldo structureel op vooruit', aldus Ceder. ‘We doen een stap naar voren.’

De zaal geeft hem het voordeel van de twijfel, maar zonder de illusie dat het debat daarmee is beslecht. Want ook Segers en Ceder hebben gezien dat de afgelopen week weer regelmatig mensen in Ter Apel buiten sliepen , en dit keer soms in de stromende regen. Lang niet alle gemeenten zijn al woonruimte gaan leveren en daardoor is de noodsituatie nog niet voorbij, terwijl intussen wel het recht op gezinshereniging op het spel staat.

Dreigt de ChristenUnie hier dan toch niet de verliezer te worden? Segers is er niet gerust op en waarschuwt de coalitiepartners op het Binnenhof. De ondergrens is voor de ChristenUnie nu wel bereikt. ‘Deze set afspraken hangt of staat bij het principe dat álle afspraken gelden. Als door de coalitie niet wordt gezorgd voor een eerlijke spreiding over de gemeenten, dan leveren wij niets. Dan hebben we echt een probleem.’

De zaal besluit het daar voorlopig mee te doen, al klinkt vanuit de afdeling Den Haag de scepsis door die de partij in de afgelopen jaren al zo vaak heeft geplaagd: ‘Als dit de grens is van ons compromis nu, hoe voorkomen we dan dat dit het vertrekpunt wordt van ons volgende compromis?’