Bezorgd en nederig kabinet vraagt het land om veerkracht en solidariteit

Minister Kaag van Financiën en premier Rutte voor aanvang van de Troonrede in de Stadsschouwburg in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het kabinet liet koning Willem-Alexander op Prinsjesdag een Troonrede voorlezen vol zorgen en onzekerheden. Zorgen over de vrijheid van meningsuiting, over de toenemende armoede en over wankelende bestaanszekerheden. Onzekerheid over de oorlog in Oekraïne, het klimaat, de energievoorziening en de toekomst van het platteland.

In de traditie van de beroemde tv-toespraak van premier Den Uyl ten tijde van de vorige energiecrisis in 1973 (‘Zo bezien, keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug’) vroeg de koning het land nu om ‘veerkracht’ te tonen en zich voor te bereiden op grote veranderingen. ‘Want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen.’

Voor het eerst trachtte minister-president Mark Rutte, via de koning, de bevolking te doordringen van zijn overtuiging dat de energieprijzen en de koopkrachtproblemen horen bij het offer dat Nederland moet brengen om Oekraïne te steunen in de strijd tegen de ‘brute agressie van Rusland’. Die agressie is ook een bedreiging voor Nederland, benadrukte de koning. ‘We zeggen op 4 en 5 mei heel gemakkelijk dat de waarden van vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn en dat ze actief onderhouden moeten worden en doorgegeven. Nu worden we geconfronteerd met de vraag: wat hebben we daar dan concreet voor over - moreel én materieel?’

‘Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’

Om te voorkomen dat die internationale crisissituatie veel Nederlanders in acute financiële nood brengt, rolt Rutte IV voor de koopkracht een hersteloperatie uit die z’n weerga niet kent. 17 miljard euro is nodig om de minimumlonen en de uitkeringen met 10 procent te verhogen, de toeslagen te laten stijgen, de belasting aan de pomp laag te houden en, op het allerlaatste moment, een prijsplafond voor energie in te voeren waarmee de stijging van de energierekening voor huishoudens kan worden getemperd.

‘We bieden een beetje meer zekerheid in deze onzekere tijden', aldus minister Sigrid Kaag van Financiën, die daarmee ook een grote nivelleringsgolf aankondigde. De maatregelen zijn immers vooral gericht op de lagere en middeninkomens. ‘Deze uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen, om een uitgestoken hand en om solidariteit. ‘Als sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, kunnen we veel bereiken.’

De ontevredenheid in het land over de prestaties van Rutte IV tot nu toe, is de ploeg bewindslieden niet ontgaan: ‘Zorgwekkend is dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur.’ Deemoed toonde de Troonrede over het ontspoorde asielbeleid (‘het kabinet rekent zich dit aan') en over de grote onzekerheid onder boeren die nu al zo lang duurt omdat het kabinet aarzelt over het toekomstperspectief voor het platteland.

Vanaf nu wil het kabinet ‘al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem’. Wat dat in de praktijk precies betekent, wordt later deze maand bekendgemaakt door stikstofbemiddelaar Johan Remkes.