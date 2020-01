Bezoek van de paus blijkt een effectief anticonceptiemiddel

Paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie in het Vaticaan. Beeld Andreas SOLARO / AFP

De conclusie zal in Rome met gejuich zijn ontvangen, maar uit een onderzoek naar de 85 Italiaanse provincies waar Johannes Paulus II en zijn opvolger Benedictus XVI tussen 1979 en 2012 op bezoek zijn geweest, valt op te maken dat de paus een vrij effectief anticonceptiemiddel is. Italianen hebben minder seks nadat de Heilige Vader hun stad heeft bezocht.

Dat concluderen de economen Egidio Farina van de universiteit van Belfast en Vikram Pathania van de universiteit van Sussex aan de hand van de door hen gevonden cijfers. Uit die cijfers blijkt dat er in de maanden na de aanwezigheid van de paus 10 tot 20 procent minder abortussen zijn uitgevoerd.

Minder abortussen...

Nu was dat geen grote verrassing voor de wetenschappers. De katholieke kerk is nu eenmaal een uitgesproken tegenstander van abortussen – ‘Het wegnemen van een mens via abortus is als het inhuren van een huurmoordenaar om een probleem op te lossen’, waren vorig jaar nog de woorden van de huidige Paus Franciscus – en 71 procent van de Italianen noemt zichzelf katholiek.

... bij gelijkblijvend geboortecijfer...

Wat de twee economen echter wel verbaasde, was dat het geboortecijfer in diezelfde periode niet steeg, zoals te verwachten valt als er minder abortussen worden uitgevoerd, maar gewoon gelijk was gebleven.

Hun conclusie, die ze vorige week publiceerden in Journal of Population Economics: óf Italianen die de paus hebben ontmoet, gebruiken opeens meer voorbehoedsmiddelen, of ze voelen tijdelijk minder behoefte hun lust bot te vieren. En omdat de paus nog altijd weigert zich hard te maken voor condoomgebruik – toch een belangrijk onderdeel bij dat gebeuren – laat staan dat hij het toejuicht voor het zingen de kerk te verlaten, concludeerden beide onderzoekers dat optie twee (minder seks) het meest voor de hand ligt.

‘Sommige stellen zouden na een pauselijk bezoek kunnen beslissen dat anticonceptiemiddelen wellicht het ‘mindere kwaad’ zijn’, zegt Farina. Minder goddeloos dan een abortus dus. ‘Maar aangezien de katholieke kerk ook een uitgesproken tegenstander is van anticonceptie, lijkt onthouding toch de meest plausibele optie.’

...of toch meer illegale abortussen?

Een mogelijk alternatieve conclusie is overigens dat het aantal illegale abortussen toenam na een pauselijk bezoek. Jaarlijks vinden er naar schatting 10 tot 20 duizend illegale abortussen plaats in Italië, tegenover 100 duizend legale. Waarom? Omdat 7 op de 10 Italiaanse gynaecologen nog altijd weigeren een abortus uit te voeren. Berucht is het voorbeeld van de vrouw uit de Noord-Italiaanse stad Padua die ooit 23 verschillende ziekenhuizen moest bezoeken voor ze eindelijk een arts trof zonder gewetensbezwaren. De kans bestaat dus ook dat niet alleen de vrouwen, maar ook hun gynaecologen hun gedrag hebben aangepast nadat de paus hun stad had gezegend met een bezoek.