Bezoek Poetin aan Belarus voedt argwaan en speculaties over rol in oorlog Oekraïne

President Poetin (links) met zijn Belarussische collega Aleksandr Loekasjenko in Minsk, maandag. Beeld AP

Al vanaf het begin van de Russische invasie in Oekraïne wordt er gespeculeerd over mogelijke deelname van Belarussische troepen aan Poetins ‘speciale militaire operatie’. Tot nog toe heeft president Aleksandr Loekasjenko alle druk vanuit Moskou weten te weerstaan om ook troepen te sturen. Wel mocht het Kremlin in februari dit jaar Belarus gebruiken als springplank voor het offensief tegen Kyiv, dat op een vernederende mislukking uitliep.

Poetins bezoek aan Minsk, het eerste in ruim drie jaar, werd met argusogen gevolgd door Kyiv en de westerse bondgenoten, zeker nu Rusland zich volgens Oekraïne opmaakt voor een nieuw, grootscheeps offensief begin volgend jaar. Het Kremlin maakte dinsdag bekend dat Poetin woensdag een groot overleg heeft met het ministerie van Defensie, waarin hij de strategie voor de komende maanden uiteen zal zetten.

Als Poetin aan de vooravond daarvan heeft geprobeerd Loekasjenko te ronselen voor een nieuwe militaire expeditie tegen Kyiv, gebeurde dat achter gesloten deuren. Officieel draaide het overleg vooral om samenwerking op het gebied van transport, handel en energie. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov deed alle berichten dat Poetin Loekasjenko onder druk zou willen zetten om troepen te sturen af als ‘volstrekt stupide, ongefundeerde verzinselen’.

Nauwe samenwerking wakkert achterdocht aan

De steeds nauwere militaire samenwerking tussen de twee landen wakkert echter de westerse achterdocht aan. Sinds oktober zijn Rusland en Belarus bezig een gezamenlijke legereenheid te formeren, waarvoor Moskou 170 tanks, 200 pantserwagens en duizenden militairen heeft geleverd. Eerder deze maand pochte Loekasjenko bij een bezoek van de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe dat de troepen al als ‘één leger‘ functioneren.

Rusland heeft Belarus ook S-400-luchtverdedigingssystemen en Iskander-raketten geleverd. Poetin liet tijdens zijn bezoek ook doorschemeren dat Moskou overweegt Belarussische piloten te trainen voor operaties met gevechtsvliegtuigen die met kernwapens kunnen worden uitgerust.

Enkele jaren geleden verzette Loekasjenko zich nog tegen al te nauwe banden met Moskou. Sinds het Kremlin hem in 2020 hielp de massale protesten tegen zijn frauduleuze herverkiezing neer te slaan, is hij volstrekt overgeleverd aan Poetin. Vooral na de sancties die het Westen ook tegen Belarus heeft afgekondigd, is Loekasjenko afhankelijk van Poetins ‘vrijgevigheid’ in de vorm van miljardenkredieten en spotgoedkoop gas uit Rusland.

Volgens de Belarussische oppositie zit het land totaal in de klem van Moskou. Russische troepen kunnen vrijelijk Belarus in- en uitgaan, zonder toestemming van Minsk te hoeven vragen.

Beschuldiging aan adres Oekraïne

Loekasjenko beschuldigde Oekraïne er de laatste tijd herhaaldelijk van dat het een aanval voorbereidt op zijn land. Daarvoor zijn geen aanwijzingen, maar volgens sommigen zou hij een argument achter de hand willen hebben om zich toch aan te sluiten bij Poetins militaire operatie.

De Russische oppositie betwijfelt of Loekasjenko dat zal aandurven, omdat het waarschijnlijk zijn einde zou betekenen. Veruit de meeste Belarussen zijn tegen deelname aan Poetins oorlog: zij zien de Oekraïners niet als vijanden. Onafhankelijke media, zoals Nasja Niva, melden juist dat de komst van duizenden gemobiliseerde reservisten uit Rusland voor oefeningen in Belarus heeft geleid tot spanningen met de plaatselijke bevolking.

Als Loekasjenko toch troepen inzet tegen Oekraïne, zal er een nieuwe volksopstand uitbreken, voorspelt de oppositie. Daarbij komt dat het leger verdeeld is. Veel Belarussische militairen voelen er volgens de gevluchte oppositieleider Svetlana Tichanovskaja niets voor om voor het karretje van het Kremlin te worden gespannen. Zij heeft de militairen opgeroepen uit protest de wapens neer te leggen als zij het bevel krijgen Oekraïne aan te vallen.

Twijfels aan betrouwbaarheid van leger

Kennelijk twijfelen de Belarussische autoriteiten ook aan de betrouwbaarheid van het leger. Het parlement, dat vol zit met aanhangers van Loekasjenko, is bezig de doodstraf in te voeren voor ‘landverraders’, zoals militairen die dienstbevelen weigeren of proberen over te lopen.

Militaire experts betwijfelen ook of het Belarussische leger veel gewicht in de schaal zal leggen als het aan de oorlog zou meedoen. Het leger heeft geen enkele gevechtservaring en een groot deel van het materieel is verouderd. Geschat wordt dat slechts zo’n 15 duizend militairen inzetbaar zijn.

De experts speculeren dat het Kremlin uiteindelijk zal afzien van directe militaire hulp van Belarus, uit vrees het land te verliezen als betrouwbare uitvalsbasis voor de Russische troepen.