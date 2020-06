Bezoek in verpleeghuis mag weer, maar kan nog lang niet altijd: ‘Ik zou bijna aangifte willen doen wegens diefstal van mijn moeder’

Ton Broekhuisen en zijn moeder tijdens een uitje voor de coronacrisis. Beeld Privécollectie

Ton Broekhuisen, Boskoop

‘Na drie maanden beperkt contact, verandert er niet heel veel voor mijn moeder. Alleen mijn zus mag vanaf nu één keer per week een half uur naar binnen. Mijn moeder is 94 en ontzettend dement. Ze zit er nu echt verslagen bij in dat tehuis. Ze was laatst ook keihard gevallen waardoor ze haar pols heeft gebroken. Toen mocht ik gelukkig nog wel mee naar het ziekenhuis, maar bij de deur van het verpleeghuis moest ik haar weer achterlaten. Het is pijnlijk om te zien wat eenzaamheid met een mens doet.

‘Ik mag zelf voorlopig ook nog niet op bezoek, ik zou bijna aangifte willen doen wegens diefstal van mijn moeder. Mijn zus is vandaag al langs geweest en die vindt het zonder dat glas al een stuk beter. Ze knapt ook gelijk op als er iemand weer ‘live’ bij kan zijn. Verder is het allemaal een beetje afwachten. Als de eerste drie weken goed gaan met één bezoeker per familie, mag ik gelukkig ook weer bij haar langs. Dat is ons allemaal veel waard. ’

Bernadette Verheggen, Amstelveen

‘Onze zoon Nathan van 29 woont in een wooncentrum. Hij heeft het syndroom van Down. Halverwege mei, toen bezoek nog niet was toegestaan, zag ik aan de foto’s dat het helemaal niet goed met hem ging. Hij was afgevallen, belde me vijf keer per dag en zijn stem klonk heel erg triest. Ons voorstel om hem op te halen, 24 uur thuis te hebben en daarna weer terug af te zetten werd in eerste instantie afgewezen.

‘Toen zei ik: luister eens, mijn man en ik zijn curatoren. Wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onze zoon. Nathan is overprikkeld, hij kwijnt weg. Hij moet echt even bijkomen buiten jullie setting. Ik sprak de hoop uit dat ik geen andere maatregelen hoefde te nemen om dit mogelijk te maken. Tien minuten later kreeg ik een telefoontje: het was goed. Nathan was boos. ‘Lang gewacht op jou’, zei hij, waarna hij me heel vuil aankeek. Hij vroeg ook: mama, wie is de baas over mijn kamer? Hij was daarover in de war, omdat hij opeens werkjes voor het dagcentrum op zijn kamer moest doen. Ik zei: jij bent de baas, maar zo voelde het voor hem niet meer.

‘Bezoek is inmiddels weer toegestaan. Niet in het wooncentrum, maar in het dagcentrum - op 1,5 meter afstand, met een begeleidster erbij. Maximaal een half uurtje en ik mag hem geen knuffel geven. Dat doen we hem niet aan, hij snapt daar niets van. Maatwerk is zo ontzettend belangrijk. Iedere bewoner heeft andere behoeften. Wij nemen onze zoon nu af en toe naar huis. Dan mag hij kiezen wat hij wil eten, mag hij vragen stellen en kan ik hem vasthouden. Laatst zei hij: ik ben niet meer boos op jou.’

Nathan thuis op de bank. Beeld Privécollectie

Helene van Houts, Beverwijk

‘Het verzorgingstehuis van mijn vader werkt nog altijd met een tijdschema, waardoor we per dag maar een half uur langs kunnen komen. We mogen nu gelukkig wel weer fysiek bij hem zijn, in plaats van achter dat plexiglas. Die eenzaamheid van de laatste tijd was voor hem bijna erger dan het coronavirus. Mijn vader is 84 jaar oud en heeft zeven jaar geleden een hersenbloeding gehad. Hij krijgt nu te weinig prikkels van de buitenwereld waardoor hij geestelijk steeds verder achteruit gaat.

‘Op deze manier mogen we gelukkig wel weer iets dichterbij hem komen, maar een knuffel geven mag nog altijd niet. Ik hoop er eigenlijk gewoon op dat we binnenkort als dochters weer kunnen langskomen wanneer we willen. Als iedereen zich gewoon aan de coronamaatregelen houdt, moet dat ook gewoon kunnen. Ik werk zelf ook in de zorg. Iedereen ziet dat dit niet te doen is voor die oudjes. Dat contact is ontzettend belangrijk.’