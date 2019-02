Bezetting Malieveld door ADO-fans dwingt Ajax-demonstranten om uit te wijken naar Strafhof

‘Het is een hele poppenkast vandaag’, zegt Sander Huisman van Ajax-supportersvereniging AFCA zondagmiddag op de trappen voor het gebouw van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij heeft een boodschap voor burgemeester Pauline Krikke van Den Haag: ‘Ga het regelen. Zorg dat we volgend jaar met een mannetje of vier- vijfhonderd weer in het uitvak mogen staan.’

Zijn kompaan Jacob Bernard, voorzitter van AFCA: ‘Het is jammer dat we niet op het Malieveld kunnen demonstreren. We mogen er niet heen omdat het nogal rumoerig is daar. Daarom maken we ons statement maar hier. Wij houden het rustig, we gaan niet onze eigen ruiten ingooien. Alle voetbalwedstrijden moeten toegankelijk zijn voor thuis- en uitsupporters, ook in Den Haag. Daarover gaan we verder overleg voeren.’

Een fan in de bus. Beeld Freek van den Bergh

Grimmig

Ruim tweehonderd Ajax-supporters demonstreren tegen het verbod van de Haagse burgemeester om de uitwedstrijd tegen ADO bij te mogen wonen. Dat mogen ze al sinds 2006 niet meer, sinds een groep van zo’n zeventig Ajax-supporters gewapend met messen, priemen en een honkbalknuppel het supportershome van ADO binnenvielen. Meerdere mensen raakten gewond, de aanstichters werden veroordeeld tot celstraffen.

Ze hadden hun statement eigenlijk op het Malieveld willen maken. Daar zou de demonstratie – aangemeld en goedgekeurd – plaatsvinden vanaf het eerste fluitsignaal van de voetbalwedstrijd ADO-Ajax in het Cars Jeans Stadion veel verderop.

‘Dat gaat hier niet gebeuren’, is de boodschap van zo’n tachtig ADO-supporters die zich rond dat tijdstip demonstratief op het Malieveld hebben geposteerd. Ze worden omringd door een menigte van ME’ers en politiemensen. De sfeer is grimmig. Hun demonstratie is niet aangemeld en goedgekeurd. ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’, scanderen ze. ‘Wij zijn niet bang voor Amsterdam.’

Vernielingen in Amsterdam

ADO-fans hebben een paar dagen eerder, in de nacht van donderdag op vrijdag, op meerdere plekken in Amsterdam vernielingen aangericht. Bushaltes, ramen van cafés en het beeld van de Dokwerker, ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941, kregen een laag groen-gele verf over zich heen.

Duidelijk is zondagmiddag dat de vijf bussen met Ajax-supporters in deze omstandigheden niet op het Malieveld kunnen aankomen. Het is óf de ADO-supporters weg, of de Ajax-supporters naar een andere plek dirigeren.

De politie besluit tot dat laatste. ‘Vanwege vrees voor ernstige wanordelijkheden in de binnenstad is de demonstratie van Ajax-supporters op een alternatieve locatie’, laat de gemeente in een korte verklaring weten.

Beeld Freek van den Bergh

De ADO-supporters op het Malieveld worden ingesloten. ‘Attentie attentie’, roept een ME’er door de megafoon. ‘Jullie worden op grond van de Wet openbare manifestaties hier opgehouden.’ Dat betekent dat ze ook niet meer weg kunnen, wanneer ze te horen krijgen dat de vijand in een ander deel van de stad is geland. ‘Wat willen jullie verbieden dan?’, briest een Hagenaar tegen een ME’er.

Intussen ontrollen de Ajax-supporters enkele kilometers verderop voor het Internationaal Strafhof een spandoek met de tekst: ‘De volgende stap is het uitvak.’ De pers en ook veel Haagse jongeren op scootertjes haasten zich naar de nieuwe demonstratieplek, waar het eveneens wemelt van ME- en politie-agenten. Want elders in de stad zijn ook plukjes ADO-supporters gesignaleerd.

Op de tussenliggende wegen zijn meerdere politiecontroles. Vooral jonge scooterrijders, fietsers en automobilisten worden staande gehouden. De politie wil koste wat kost een confrontatie tussen beide supportersgroepen voorkomen.

Fans vlak voordat de bus vertrekt. Beeld Freek van den Bergh

De stekker eruit

Voor het gebouw van het Internationaal Strafhof staat AFCA-voorzitter Bernard opvallend rustig en bedaard de pers te woord. ‘We mochten ook een paar jaar niet bij Utrecht komen, maar daar gaat het nu toch ook goed?’, zegt hij. ‘Met Den Haag waren we ook heel ver met het overleg over een plan van aanpak voor onze terugkeer naar het uitvak van ADO. Daar zijn we een jaar intensief mee bezig geweest. En dan trekt de burgemeester zomaar de stekker eruit.’

Al in november liet burgemeester Krikke weten: ‘Ik kan én wil de veiligheid en openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van het organiseren van één voetbalwedstrijd.’ Ze was er niet gerust op, vooral ook niet op de reactie van de harde kern van ADO. Ze wilde niet blikken vol ME’ers en politiemensen opentrekken voor één voetbalwedstrijd.

Maar ook een demonstratiemiddag van voetbalsupporters vergt de inzet van vele honderden ME’ers en politiemensen, blijkt zondag. AFCA-woordvoerder Huisman, sigaartje in de hand, roept de burgemeester op meer daadkracht te tonen, om herhaling te voorkomen: ‘Daar is lef voor nodig, geen angst.’

‘Wij zijn boos, wij zijn boos’, scanderen de Ajax-supporters enkele malen. Sommige roepen uitdagend: ‘Wij willen naar het Malieveld.’ Maar na enige drang door de politie besluiten ze even later toch weer in de touringbussen te stappen. Onder begeleiding van veel politiebusjes begint de Amsterdamse stoet aan de terugtocht naar de hoofdstad.

Op het Malieveld wordt intussen de ingesloten groep ADO-supporters een voor een toegestaan te vertrekken, na vertoon van hun ID-bewijs. Verderop in het Cars Jeans Stadion heeft hun club met 5-1 verloren van Ajax – maar dat lijkt niemand te deren op het Malieveld. Minstens vier mensen zijn aangehouden, laat de politie na afloop weten.