Bezetters Amsterdamse Binnengasthuis: ‘Dat mensen hiervoor bijeen zijn gekomen, zegt wel hoe belangrijk dit is’

De Mobiele Eenheid werd ingezet om de bezetters uit het Binnengasthuis te verwijderen. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

‘Dit is een noodgeval’, scandeert de menigte die maandagmiddag een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft bezet. De titel van het nummer van de Nederlandse band Goldband lijkt precies het gevoel van de demonstranten te verwoorden. Omwille van klimaatverandering moet de universiteit alle banden verbreken met organisaties die geld verdienen aan fossiele brandstoffen, eisen zij. ‘Hoe kan je als universiteit onafhankelijk onderzoek laten financieren door een bedrijf als Shell?’, vragen de demonstranten zich af.

De bezetting van het Amsterdamse Binnengasthuis is het derde klimaatprotest dat in korte tijd op een Nederlandse universiteit plaatsvindt. Ook op de Technische Universiteit Eindhoven en bij de Erasmus Universiteit Rotterdam werd vorig jaar gedemonstreerd tegen de banden tussen de universiteit en de fossiele industrie. De demonstrerende studenten in Amsterdam komen van verschillende organisaties: onder meer University Rebellion, Mokum Kraakt en de socialistische jongerenbeweging Rood waren bij het protest aanwezig.

Gebrek aan actie

De organisatie University Rebellion lijkt de gemene deler tussen de drie protesten in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. De nog relatief onbekende organisatie ontstond in 2020 vanuit een groep ‘bezorgde’ studenten, zo valt te lezen op de website van de organisatie. Hun grootste zorg: ‘Het gebrek aan actie van universiteiten tegen tegen de klimaat-, ecologie- en sociale crises van deze tijd.’ Daarom hebben de activisten drie doelen: dekolonisatie, decarbonisatie (koolstofvrij maken) en democratisering.

Om hun doel te bereiken verschansen de demonstranten zich vanaf maandag 12 uur ’s middags in het gebouw van de UvA – met hoeveel ze precies binnen zijn, weet niemand. ‘We willen dat de UvA stopt met het doen van onderzoek dat de fossiele industrie greenwasht’, zegt een woordvoerder van de actievoerders die zich ‘Marshmello’ noemt. Hij is een 19-jarige student aan de UvA en wil zijn naam niet geven, omdat hij vreest dat de universiteit anders maatregelen tegen hem neemt.

Ellendigheid

In de loop van de middag hebben de demonstranten en het bestuur van de universiteit overleg met elkaar, maar het levert volgens de demonstranten niet genoeg op. ‘De universiteit heeft toegezegd incidenteel onderzoek te doen naar Shell-financiering, maar structureel onderzoek willen ze niet doen.’ De demonstratie gaat door en toegangsdeuren van het Binnengasthuis worden gebarricadeerd, waarop de universiteit aangifte doet bij de politie.

De sfeer bij de demonstratie blijft in de eerste instantie gemoedelijk. Een studente van de Radboud Universiteit Nijmegen, die voor de gelegenheid naar de hoofdstad is gekomen, draagt een gedicht voor: ‘Hoe kan het zijn dat de wereld in brand staat, maar iedereen toekijkt?’ Dat de leden van de bezetting uit verschillende organisaties komen, snapt ze wel: ‘Je kan je niet met alle ellendigheid in de wereld tegelijk bezighouden, maar dat mensen hiervoor bijeen zijn gekomen, zegt wel hoe belangrijk dit is.’

Rond kwart over 8 omsingelt de Mobiele Eenheid het gebouw. Op dat moment zijn er nog ongeveer vijftig studenten buiten, die samen een haag hebben gevormd. ‘Power to the people’, klinkt het. Rond kwart voor 9 begint de ME de laatste demonstranten uit het gebouw te verwijderen.