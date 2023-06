Beyoncé duwde inflatie Zweden omhoog, zegt hoofdeconoom van Danske Bank

Beyoncé tijdens het openingsconcert van haar Renaissance World Tour in Stockholm. Beeld ANP / Abaca Press

Beyoncé, die maandelijks 49 miljoen luisteraars heeft op Spotify, begon vorige maand haar nieuwe wereldtournee met twee uitverkochte stadionconcerten in Stockholm. De concertreeks, met vooral werk van haar vorig jaar verschenen album Renaissance, is de eerste sinds haar solotournee in 2016. De concerten brachten een grote groep buitenlandse fans naar Stockholm. Opvallend veel Amerikanen pakten het vliegtuig om bij de aftrap van de wereldtournee te kunnen zijn.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

Het gevolg was dat er vrijwel geen hotelkamer meer te krijgen was in de Zweedse hoofdstad. Hotels en restaurants maakten van de gelegenheid gebruik om hun prijzen flink te verhogen, zo blijkt uit de cijfers van het Zweedse statistiekbureau. ‘We hebben dit nooit eerder gezien’, zei Grahn van Danske Bank tegen de krant Financial Times. ‘Heel verbazingwekkend.’

Het statistiekbureau meldde woensdag dat de inflatie in mei op 8,2 procent lag, hoger dan verwacht. De prijsstijging in de horeca die maand bedroeg 0,3 procentpunt en die in de recreatiesector 0,2 procentpunt. Oftewel: hotelkamers, restaurants en concertkaartjes, zegt Grahn. ‘We denken dat de situatie deze maand normaliseert omdat de prijzen van hotelkamers weer worden verlaagd.’

Tegenvaller

De hogere inflatie is een tegenvaller voor de Zweedse centrale bank, die met renteverhogingen verwoede pogingen doet om de inflatie te beteugelen. De voedselinflatie bedroeg eind vorig jaar 17,6 procent, voor zuivelproducten was dat zelfs 40 procent. Al met al wordt Zweden hard geraakt door de economische malaise, die deels het gevolg is van de oorlog in Oekraïne. Burgers kampen met stijgende rentetarieven (veel Zweden hebben een variabele hypotheekrente), hoge elektriciteitsprijzen en dure benzine.

Beyoncé verraste vorig jaar de muziekwereld met het album Renaissance, waarmee de r&b-zangeres een eerbetoon bracht aan house, disco en vooral de zwarte queercultuur die aan de dans- en clubmuziek ten grondslag ligt. Ze won er afgelopen februari zes Grammy Awards mee. Ze was genomineerd voor negen Grammy’s, waarmee haar totale aantal nominaties voor de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen op 88 ligt. Daarmee is ze recordhouder, samen met Jay-Z, haar echtgenoot.

Alvast een inflatiewaarschuwing: Beyoncé speelt op 17 en 18 juni in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.