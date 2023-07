Bewoners van San Francisco schakelen zelfrijdende taxi’s uit met verkeerspion op motorkap

Inwoners van San Francisco saboteren robottaxi’s van Cruise (General Motors) en Waymo (Google) door oranje verkeerspionnen op hun motorkap te zetten. Daardoor stoppen de taxi’s automatisch. Dat komt doordat ze de pionnen herkennen als een stopteken, vermoeden de saboteurs, die klagen dat de robottaxi’s het verkeer ophouden en gevaarlijke situaties veroorzaken.

Waymo is kwaad. ‘Niet alleen klopt deze redenering over de werking van zelfrijdende auto’s niet, dit is vandalisme en moedigt onveilig en respectloos gedrag op de weg aan,’ zegt een woordvoerder tegen Forbes. Waymo zegt aangifte te zullen doen.

De activisten vinden dat de taxi’s zélf gevaar veroorzaken. Ze blijven voor stoplichten plots stilstaan of zetten zichzelf dwars op een drukke weg om passagiers op te pikken, zo beschrijft The Washington Post. De NHTSA, een overheidsorganisatie die de veiligheid van de wegen controleert, is naar aanleiding van incidenten en klachten een onderzoek begonnen.

De robottaxi’s bevinden zich in een proeffase. De voertuigen mogen in het grootste gedeelte van de stad alleen kosten in rekening brengen als er een chauffeur aanwezig is die kan ingrijpen. Bij gratis ritten hoeft dit niet. Hoeveel zelfrijdende taxi’s de bedrijven inmiddels op de weg hebben, zeggen de bedrijven niet.

Op 13 juli wordt waarschijnlijk besloten de vergunningen van de bedrijven uit te breiden. Vanaf dat moment kunnen de chauffeurloze taxi’s altijd tegen betaling de weg op en zijn ze even eenvoudig te boeken als een Uber. Of een gewone taxi.

De vakbonden van de taxichauffeurs zijn er niet blij mee. Waar ze voorheen nog lijnrecht tegenover de Uberchauffeurs stonden, hebben zij nu een gezamenlijke vijand: de lege stoel. (Simoon Hermus)