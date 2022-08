Bewoners Tubbergen ontmoeten staatssecretaris van Asiel: ‘Dit zijn te veel nieuwe noabers in één keer’

Staatssecretaris Eric van der Burg wordt ontvangen bij de speciale gemeenteraadsvergadering over het azc in een hotel in Albergen. Links burgemeester Haverkamp, rechts gemeentesecretaris Scholten. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Ik ben hier niet gekomen om te onderhandelen. Ik ben hier gekomen om te luisteren en om uit te leggen waarom we dit besluit moesten nemen.’ Nog voor aanvang van de openbare raadsvergadering waar de staatssecretaris van Asiel te gast is, neemt hij elk mogelijk misverstand weg: veel meer dan een portie begrip heeft Eric van der Burg Tubbergen vanavond niet te bieden.

Als verschillende microfoons hem onder de neus worden geduwd, herhaalt hij zijn woorden geduldig maar gedecideerd. ‘Die man vertelt drie keer hetzelfde’, verzucht een toehoorder.

Onvrede krijgt dinsdag in Twente niet de vorm van grote woorden of gebaren. Rond het gemeentehuis in Tubbergen krioelt het al ruim voor het beladen bezoek van de agenten en handhavers. De tractoren waarvoor gevreesd wordt, blijven weg. Vanaf een terras wordt alleen wat gemord als het plein wordt afgezet. Een bewoner uit Albergen, waar het ongewenste azc zal komen, deelt ijsjes uit. ‘Anders smelten ze maar.’

Het aantal camera’s overtreft het aantal oproerkraaiers ruimschoots. Een pelotonnetje omwonenden dat de vijf kilometer is komen fietsen uit Albergen wordt vakkundig onderschept door het journaille – geen ontkomen aan. Nogmaals leggen ze uit dat dat ze heus niet tegen opvang van asielzoekers zijn. Maar ’t Elshuys is met z’n 27 kamers niet geschikt voor de opvang van 150 tot 300 asielzoekers, in een dorp met slechts drieduizend inwoners, zeggen ze.

‘De mededeling viel ons rauw op ons dak’, zegt burgemeester Wilmien Haverkamp als ze Van der Burg de raadszaal heeft binnengeloodst. ‘De situatie in Ter Apel is schrijnend’, erkent ze. Opvang in haar gemeente is volgens haar wel degelijk bespreekbaar. ‘Maar dan wel in overleg.’

Slepend conflict

De komst van de staatssecretaris naar de gemeenteraad van Tubbergen benadrukt de ernst van het slepende conflict over asielopvang tussen de rijksoverheid en gemeenten. Een dergelijk bezoek is ongebruikelijk. Al anderhalf jaar gaan de verwijten over en weer. Het kabinet vindt dat te weinig gemeenten uit eigen beweging een bijdrage leveren. Circa tweederde van de ruim driehonderd Nederlandse gemeenten heeft geen azc.

‘Ik was hier liever niet geweest’, zegt Van der Burg in het hol van de leeuw. ‘Ik wil helemaal geen besluiten nemen waarmee ik een gemeente ergens toe dwing.’ Voor het draagvlak helpt het niet, weet hij. Maar: ‘We zitten met een situatie waarin mensen buiten slapen.’

Daarmee doelt hij op Ter Apel, waar al twee nachten op rij een twijfelachtig recordaantal van vierhonderd mensen op het gras voor het aanmeldcentrum overnachtten. ‘Dat beschouw ik als een nederlaag. We hebben gewoon meer opvangplekken nodig.’

Gemeenten vinden op hun beurt dat het Rijk het opvangprobleem op hun bordje legt en te weinig regie neemt. Maar nu Van der Burg regie heeft genomen, valt dat in elk geval in Tubbergen niet in goede aarde. ‘Vorige week is de democratie flink beschadigd’, meent raadslid Christel Luttikhuis (CDA). ‘Wij ontkennen niet dat er een opvangprobleem is’, zegt Noortje Haarman (VVD). ‘We zijn een gastvrije gemeente, die vanuit noaberschap wil helpen. Maar plots staan we buitenspel.’

Omwonenden van het hotel mogen aanschuiven in de raadszaal. Andere geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen op een groot scherm in zalencentrum ‘t Oale Roadhoes aan de overkant. Daar zit het bomvol.

Stille tocht

De staatssecretaris had vorige week al naar Overijssel willen komen, maar het leek burgemeester Haverkamp beter de gemoederen eerst wat te laten bedaren. De bestuurlijke overrompeling leidde afgelopen week in Albergen tot meerdere protesten en zelfs een stille tocht. ‘Zonder overleg neemt het kabinet onze stem weg’, stond er op een van de spandoeken.

Zalencentrum ‘t Oale Roadhoes dient als extra publieke tribune bij de raadsvergadering over het azc in Albergen met staatssecretaris Eric van der Burg. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Toen het nieuws dat er een azc zou komen Overijssel bereikte, wilden dorpsbewoners meteen zelf het hotel kopen – ooit gebeurde hetzelfde in Vught. Precies dat was de reden dat Van der Burg het dorp bewust niet informeerde voordat de deal gesloten was. Hij wilde voorkomen dat het COA de pas afgesneden zou worden.

En nee, hij is niet zelf bij de locatie gaan kijken, vertelt hij. Hoongelach is zijn deel. ‘Ik begrijp ook wel dat ik u vanavond niet ga overtuigen.’

Dan wordt een raadsbrede motie aangenomen die het gemeentebestuur oproept met Van der Burg in gesprek te gaan. Praten wil hij altijd, zegt Van den Burg, maar dat zal het azc niet tegenhouden. De staatssecretaris hoopt niet nogmaals een gemeenteraad ergens in Nederland te moeten negeren, maar hij sluit dwang niet uit als dat noodzakelijk is.

Over een tweede aanmeldcentrum in Bant (Flevoland) en een speciale opvanglocatie met minder vrijheid voor ‘veiligelanders’ lopen inmiddels gesprekken. Voorlopig zit de staatssecretaris gevangen tussen drie vuren: een uitpuilend Ter Apel, onwelwillende gemeenten én een morrende VVD-achterban. In brandbrieven ondertekend door diverse lokale partijgenoten viel het woord ‘asielstop’. Maar de bewindsman hielp die leden nogmaals uit de droom, en ook vamnavond weer: Nederland is gebonden aan internationale verdragen en komt niet onder opvang uit, zegt hij.

Inhumaan

‘Maar driehonderd mensen in dit hotel is inhumaan, het aantal te groot voor ons dorp’, zegt Jules Lucas, die zes deuren verderop woont. ‘Dit zijn te veel nieuwe noabers in één keer.’ Mede-Alberger Tenniglo: ‘U wilt ze ophokken. We hebben één politieagent, meneer Van der Burg. Hoeveel security kom er?’

De staatssecretaris, weer geduldig en gedecideerd: ‘Asielzoekers zijn echt niet allemaal dieven en plunderaars.’

Dat er niet met hen gesproken is, steekt omwonenden meest. Hennie de Haan: ‘Waarom bent u aan ons voorbij gegaan? Wij vinden dat de asielcrisis niet de schuld is van de burgers, maar van de politiek.’

‘Ik denk dat u daar een punt heeft’, zegt Van der Burg. Het is ook ‘pech’, met de onvoorziene opvang van Oekraïners en meer ‘nareizigers’ voor gezinshereniging, nu na corona de reisbeperkingen vervallen zijn. Maar na de hoge instroom in 2015, erkent de bewindsman, zijn azc’s veel te snel gesloten. ‘Dat hebben we gewoon niet goed gedaan.’ Dan volgt toch nog applaus.