Bewoners Nieuw-Haamstede boos over nieuwe ‘roestbruine’ kleur van hun vuurtoren

De vuurtoren in de duinen van Nieuw-Haamstede in de oude kleuren. Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt het rood binnenkort ‘ijzeroxiderood’. Beeld Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die in opdracht van Rijkswaterstaat (de beheerder van de vuurtoren), een historisch kleuronderzoek heeft laten uitvoeren, spreekt liever van ‘ijzeroxiderood’. Met de kleur wordt het rijksmonument in ere hersteld, menen ze bij de overheidsdienst. In de jaren dertig van de 19de eeuw had de vuurtoren – bouwjaar 1837 – namelijk ook al deze kleur.

De Duitsers haalden er in de oorlog een lik groene verf overheen om het opvallende bouwwerk te camoufleren. Daarna volgden diverse kleurensamenstellingen: rood-wit en zelfs oranje. De huidige helderrode kleur dateert van twintig jaar geleden.

Icoon

‘Iedereen is daar heel tevreden en blij mee’, zegt Jan Edu Kelder. ‘Voor het hele eiland Schouwen-Duivenland is de vuurtoren een icoon. Of ja, eigenlijk voor heel Zeeland en misschien zelfs wel voor heel Nederland.’ De vuurtoren van Nieuw-Haamstede dankt zijn bekendheid aan het bankbiljet van 250 gulden waarop hij is afgebeeld. Overigens was de toren daar paars gekleurd.

De 375 inwoners van Nieuw-Haamstede, een dorp dat grotendeels bestaat uit vakantiehuizen en villa’s, kijken nu al twee jaar tegen steigers aan. De aanvankelijke restauratiewerkzaamheden van de vuurtoren liepen vertraging op toen werd ontdekt dat het bouwwerk was geconserveerd met de schadelijke stof chroom 6. Die is er inmiddels afgestraald. Nog voor het einde van dit jaar moeten de daaropvolgende verfwerkzaamheden zijn voltooid.

Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat is de omgeving altijd goed geïnformeerd over het verloop van de werkzaamheden. Afgelopen vrijdag is een speciale bijeenkomst georganiseerd om bewoners te informeren over de nieuwe kleur van de vuurtoren.

Brandbrief

Toen Jan Edu Kelder de uitkomst in de krant las, stuurde hij meteen een enquête de deur uit naar de pakweg 200 leden van de belangenvereniging. Het resultaat is veelzeggend: 199 leden verkiezen de huidige kleur boven ijzeroxiderood. Eén lid liet weten dat het hem niet zoveel kan schelen.

Het is niet alleen een esthetische kwestie, vindt Kelder. ‘De vuurtoren heeft ook een belangrijke signaalfunctie, het moet zichtbaar zijn voor de schepen op een van de drukst bevaarde routes ter wereld.’

Namens de belangenvereniging heeft hij een brandbrief gestuurd naar de gemeente en Rijkswaterstaat. Beide partijen zijn nog in beraad over eventuele vervolgstappen.

‘Het lijkt een klein dingetje, maar het is toch wel een groot ding’, zegt Kelder. ‘Mensen zijn gewend geraakt aan de huidige kleur van de vuurtoren. We moeten oppassen dat we in een situatie terechtkomen waarbij we komende twintig jaar tegen een lelijk ding aankijken.’