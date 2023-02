Bewoners aardgasvrije huizen tevreden over hun woning, maar hekelen de chaos vooraf

De gasketel is gedemonteerd in een huis in Lochem waar een waterstofketel zal worden geplaatst. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit een enquête die TNO heeft uitgevoerd onder eigenaar-bewoners in vijf zogenoemde ‘proeftuinen-wijken’, waar de overheid probeert met fikse subsidies zo veel mogelijk huizen ‘van het gas’ af te krijgen. Het gaat om tamelijk uiteenlopende wijken. Zo is er het Friese dorp Garyp, waar vooral vrijstaande woningen met behulp van warmtepompen aardgasvrij worden gemaakt. In Purmerend betreft het rijtjeswoningen die op stadsverwarming worden aangesloten. Van de ruim 450 benaderde huishoudens hebben er 125 op de enquête gereageerd.

De ondervraagde huizenbezitters die besloten aan het project mee te doen, zijn na afloop dus zeer tevreden. Hun huizen zijn er in het algemeen comfortabeler op geworden, de verwarming in huis is beter te regelen en ze zijn blij met koken op inductie. Ook valt de energierekening bijna altijd lager uit. Zij geven de kwaliteit van hun aardgasvrije woningen een 8,7.

Spanning en verdeeldheid

Maar voor dat comfortabele huis er is, staat je dus wel een ‘chaotische periode’ te wachten, waarschuwen de ervaringsdeskundigen. De beslissing om aan zo’n verbouwing en de bijbehorende investering te beginnen geeft spanning en vaak ook verdeeldheid in de wijk. Zeker als slechts een deel van de buurtbewoners de verbouwing kan betalen. Vervolgens moeten straten en huizen vaak maandenlang verbouwd worden en is er vaak veel onduidelijkheid over het proces.

De resultaten van de enquête zullen op veel Nederlandse gemeentehuizen nauwkeurig bestudeerd worden. In 2050 moeten alle Nederlandse huizen van het gas af zijn, zo is in het Klimaatakkoord afgesproken. Om te bepalen hoe dat het beste kan, zijn sinds 2018 in totaal 64 proeftuinen-gemeenten aangewezen. Er is bijna een half miljard euro voor uitgetrokken, waarmee ongeveer 50 duizend woningen aardgasvrij zouden moeten worden.

Dat valt vooralsnog niet mee. Vooral in de grote steden stuiten lokale bestuurders op grote weerstand van bewoners. In Utrecht besloot het stadsbestuur vorig jaar zelfs om in proeftuin-wijk Overvecht dan maar bewoners te dwingen hun aardgas-aansluiting op te geven.

Over de auteur Tjerk Gualthérie van Weezel is economieredacteur en onder meer gespecialiseerd in de energiemarkt voor consumenten en bedrijven.

De antwoorden in de TNO-enquête bevestigen ook dat het hele proces behoorlijk intensief is. Dat veel bewoners toch meedoen, heeft mede te maken met de buitengewoon gunstige voorwaarden. Zo waren er fikse subsidies op warmtepompen en isolatie, daarna konden bewoners vaak via de gemeente een aflossingsvrije lening krijgen. Gemiddeld kostte de ingreep bijna 40 duizend euro per huis, waarvan de overheid ongeveer driekwart betaalde.

‘Communicatie is essentieel’

Toch zegt een deel van de bewoners dat zij ook zonder dat geld wel hadden meegedaan. Omdat zij zich zorgen maken over het klimaat of de afhankelijkheid van Russisch gas. Maar bijvoorbeeld ook omdat ze het zien als een goede investering en omdat hun huis daardoor uiteindelijk beter en makkelijker te verkopen is.

Ook mensen die besloten om niet mee te doen aan het ombouwen komen in de enquête aan het woord. Zij geven meerdere redenen op. Vaak vinden zij de investering te hoog of kunnen ze die gewoon niet betalen. Veel oudere bewoners zien ervan af omdat zij geen zin meer hebben in een grote verbouwing.

TNO concludeert dat goede communicatie essentieel is om een wijk succesvol aardgasvrij te krijgen. Zo is het belangrijk om bewoners goed duidelijk te maken hoe hun huis er aan het einde van de rit uit komt te zien. Een goede contactpersoon voor bewoners helpt enorm om de tevredenheid te verhogen. En zaken die voor de gemeente relatief onbelangrijk zijn, zoals wanneer het groen in de straat weer terugkomt, worden door bewoners juist zeer belangrijk gevonden.