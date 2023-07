Bewindsman stelt bezorgde Kamerleden (en sporters) gerust: geen plannen voor drooglegging van sportkantines

Een derde helft in het eigen clubhuis: voor veel sporters het hoogtepunt van de zaterdag. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Kun je na het sporten straks nog een biertje drinken in de sportkantine? Komt er een verbod op de verkoop van wijn en speciaalbier in supermarkten? Mag je überhaupt nog wel elke dag een glas alcohol? Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) zag zich dinsdag in het Vragenuurtje in de Tweede Kamer geconfronteerd met een reeks bezorgde vragen over zijn vermeende anti-alcoholbeleid.

Aanleiding was een lijst met mogelijke maatregelen die vorige week naar de pers lekte. Volgens De Telegraaf zouden er plannen bestaan om onder meer het schenken van alcohol op bepaalde tijdstippen te verbieden, alcohol te voorzien van waarschuwende etiketten en de verkoop in sportkantines geheel aan banden te leggen.

Het was voor Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet reden om Van Ooijen naar de Kamer te roepen. ‘De mensen die dit land besturen, is het menens’, zei hij. ‘Ze willen echt het leven tot in de kleinste details reguleren.’ Hij ziet weinig kwaad in een glas meer of minder. ‘Volgens mij kun je prima gemiddeld een fles wijn per dag drinken, er is geen enkel gezondheidsprobleem.’ Hij verweet de staatssecretaris ‘gezondheidsfetisjisme’.

Van Ooijen benadrukte direct dat er nog helemaal geen sprake is van concrete politieke voorstellen. ‘De maatregelen waar nu zoveel om te doen is, zijn maatregelen die het RIVM op mijn verzoek heeft geïnventariseerd’, zei de staatssecretaris. Dat werd volgens hem gedaan om mogelijke manieren in kaart te brengen om de doelen van het preventieakkoord te behalen, waaronder het verminderen van overmatig alcoholgebruik. ‘Het is een inventarisatie, geen politieke wensenlijst.’

Op straat geknikkerd

Coalitiepartijen CDA en VVD leken zich vooral te ergeren dat door het lek het beeld is ontstaan dat zij zouden instemmen met dergelijke vormen van drooglegging. CDA-Kamerlid Anne Kuik vroeg zich af hoe ‘deze verwarring’ kon ontstaan. Van Ooijen greep de vraag aan om zijn eigen ergernis te uiten. ‘Er is iets op straat geknikkerd zonder enige duiding en zonder enige balans.’

Het gevolg van de verwarring is wel dat nu openlijk de vraag op tafel ligt wat Van Ooijen dan wél van plan is om de preventiedoelen te behalen. Daar wil de staatssecretaris nog niet op vooruitlopen. Na de zomer stuurt hij een brief naar de Kamer met daarin concrete voorstellen. Voorstanders van meer preventie hekelden dat door het lek de coalitiepartijen zich nu al openlijk keren tegen verregaande maatregelen. ‘Ik weet in ieder geval één club die erbij gebaat is: de alcohollobby’, zei PvdD-Kamerlid Eva van Esch.

Wat Van Ooijen van plan is, blijft onduidelijk. Vooralsnog deed hij alleen toezeggingen over wat hij níet gaat doen. BBB-leider Caroline van der Plas sloeg de vraag voor hem nog een keer plat. ‘Wat mensen in Nederland zich afvragen; kan ik nog een biertje drinken bij de voetbalclub?’ ‘Het is gek om afscheid te nemen van een voorstel dat je nooit hebt gedaan’, benadrukte Van Ooijen. Om er aan toe te voegen dat zo’n verbod er wat hem betreft niet komt.