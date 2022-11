Bewindslieden bijeen nu gewenste grip op migratie steeds verder uit het zicht raakt

Vluchtelingen komen aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP /

Beperking van migratie is een politiek gevoelig onderwerp. Het is in het coalitieakkoord in tweeën opgeknipt. Voor ‘gestructureerde migratie’, zoals arbeids- en kennismigranten, moet ruimte zijn. Maar ‘irreguliere migratie’ dient zoveel mogelijk te worden beperkt, omdat zij vaak gepaard gaat met mensenhandel en andere misstanden.

De ministers Dilan Yesilgöz (Justitie), Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), Carola Schouten (Armoedebeleid), Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie), aangevuld met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie), zagen in nieuwe cijfers die de ronde doen aanleiding om bij elkaar te komen, zonder dat dit tot besluitvorming zou hoeven leiden. Het kabinet stelde in juli al een staatscommissie ‘demografische ontwikkelingen’ in.

18 miljoen mensen

Vorige week stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat binnen twee jaar de grens van 18 miljoen inwoners in Nederland zal zijn bereikt. Migratie is de belangrijkste factor. Asielmigratie maakt daarvan maar een klein deel uit, maar ook de getallen voor de asielinstroom dienen te worden bijgesteld. Werd voor het jaar 2022 uitgegaan van 43 duizend asielzoekers – wat al een correctie was van de aanvankelijk verwachte 34 duizend –, inmiddels gaat het ministerie van Justitie ervan uit dat de grens van 50 duizend zowel dit jaar als volgend jaar zal worden gepasseerd.

Dat betekent een overschrijding van het aantal uit het piekjaar 2015, tijdens de oorlog in Syrië. Nog altijd zijn Syriërs de grootste groep asielzoekers, gevolgd door Afghanen en Turken. Daarnaast zijn inmiddels ruim 80 duizend Oekraïners geregistreerd in Nederlandse gemeenten. Zij hoeven geen asiel aan te vragen, omdat zij onder een aparte regeling vallen. Zij kunnen voorlopig in Nederland blijven.

De opvang van asielzoekers is al maanden een groot probleem, terwijl het onderbrengen van de Oekraïners veel soepeler is verlopen. Het draagvlak voor opvang van die groep is groter dan voor asielzoekers, van wie op dit moment ongeveer een derde ten onrechte een beroep doet op de asielprocedure. Gemeenten kunnen huisvesting maar één keer beschikbaar stellen, waardoor asielzoekers voor wie geen ruimte is in een asielzoekerscentrum aangewezen zijn op (crisis)noodopvang. Het Veiligheidsberaad heeft aangekondigd dat daaraan uiterlijk 1 april een einde komt.

Dwangwet

Aanstaande maandag behandelt de Tweede Kamer het deel ‘migratie’ van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De wet die met dwang zou regelen dat alle 344 Nederlandse gemeenten moeten bijdragen aan de asielopvang, is nog altijd niet af. Politieke meningsverschillen binnen de coalitie staan een wetsbehandeling in de weg. Vooral de VVD is huiverig om binnen de bestaande verhoudingen tussen de verschillende bestuurslagen een dwangmiddel in te voeren.

Van der Burg heeft twee deadlines gemist. Eerst bleek 1 oktober niet haalbaar, daarna lukte het ook niet om gehoor te geven aan een aangenomen Kamermotie die hem opdroeg de wet uiterlijk 21 oktober (voor het herfstreces) publiek te maken. Als de wet er maandag niet is, is het de vraag of de begrotingsbehandeling doorgang kan vinden. De nagestreefde invoerdatum, 1 januari, lijkt sowieso onhaalbaar geworden.