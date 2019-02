Bewaart Rutte III de eenheid tijdens het klimaatdebat in de Kamer?

Alweer ruim vijf weken geleden presenteerden de tafels van Ed Nijpels hun menulijst voor het klimaatbeleid. Vandaag om 16.15 uur bereikt het debat eindelijk de nationale vergaderzaal. Eindelijk, want in de tussentijd was er wel debat, maar alleen via de media. De overstijgende vraag die door al die inleidende beschietingen inmiddels boven het kabinet hangt: zijn de coalitiepartijen het nog wel eens over de doelstellingen?

Malik Azmani (VVD), Klaas Dijkhoff (VVD) en Sybrand Buma (CDA) in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Die indruk wekken de vier coalitiepartijen al een tijdje niet meer. Het begon op de eerste werkdag van 2019 met D66-voorman Rob Jetten die zijn enthousiasme van de daken schreeuwde via de Volkskrant: ‘Nederland ambieert een internationale voorbeeldfunctie. Al Gore prees ons eerder al voor de baanbrekende Klimaatwet. Parlementariërs uit heel Europa kijken nu met open mond naar ons concept-Klimaatakkoord en zoeken naar exportmogelijkheden voor dit Dutch Model.’

Daarna volgde VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff met zijn rustig-aan-oproep in De Telegraaf: ‘Het is, laat ik het maar gewoon zeggen, het is een strijd met drammers.’ Daarmee sloot hij zich in feite aan bij de in de zomer al geuite scepsis van CDA-leider Buma: ‘Dat praten over duurzaamheid is een groot risico aan het worden.’

Vandaag sloten de 12 provinciale lijsttrekkers van het CDA zich bij Buma aan via een ingezonden stuk in De Telegraaf: ‘Een succesvolle klimaataanpak vraagt allereerst om draagvlak in plaats van doordrukken.’

Zo is het klimaatbeleid langzaam maar zeker uitgegroeid tot het meest brisante politieke onderwerp van deze kabinetsperiode. Tot nu toe luidt de interne bezweringsformule in de coalitie dat ieder zo z'n eigen prioriteiten heeft in de beeldvorming, maar dat ze het in elk geval eens zijn over de doelstellingen uit het regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet aankoerst op 49 procent CO 2 -reductie in 2030. En: ‘In de EU nemen we het voortouw om het doel op 55 procent te krijgen.’

Over dat laatste zei Dijkhoff dat Nederland in elk geval niet in z'n eentje voorop moet gaan lopen: ‘We hoeven niet te doen alsof we het lichtend voorbeeld voor de hele wereld moeten zijn en ons vervolgens blauw betalen om een soort studieplek te zijn waar de wereld kan komen kijken.’

Ook de CDA-lijsttrekkers uit de provincie waarschuwen: ‘Nederland moet zich aansluiten bij de Europese doelen, ook als die lager zijn dan de ambities waar het kabinet nu vanuit gaat.’

Rob Jetten, voor wie het zijn eerste grote debat als D66-fractieleider wordt, reageerde daarop vanmorgen meteen als door een wesp gestoken:

Niemand is voor onbetaalbare klimaatplannen. Maar Nederland is nu het vieste jongetje van de klas.



D66 wil een #klimaatakkoord met betaalbare oplossingen voor mensen en scherpe afspraken met bedrijven. “Voor een land dat we door willen geven.”https://t.co/glQRppGOVT Rob Jetten

Vandaar dat de vraag vandaag in vele varianten op de vier fractieleiders van Rutte zal worden afgevuurd: wat is jullie doel? Alle andere vragen, over hóe ze dat doel dan willen bereiken, zullen door de coalitiepartijen zonder twijfel worden vermeden tot eind volgende maand, als de doorrekeningen van de planbureaus bekend zijn en de provinciale verkiezingen van 20 maart achter de rug.