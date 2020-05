Bevrijdingsdag in Wageningen: ‘Het lijkt een filmset’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (links) en de burgemeester van Wageningen Geert van Rumund ontsteken maandagavond het vrijheidsvuur bij Hotel De Wereld. Beeld ANP

Het Gelderse Wageningen, meer specifiek Hotel De Wereld, is voor altijd verbonden aan de Duitse capitulatie. Hoewel die feitelijk op 4 mei op de Lüneburger Heide in Duitsland plaatsvond en in De Wereld afspraken werden gemaakt over hoe de overgave in Nederland moest worden uitgevoerd.

Tientallen jaren was Wageningen het decor van defilés van veteranen en verzetsmensen (tot en met 2005; nadien kennen we Veteranendag) en van optochten met historische legervoertuigen. Vanuit Wageningen vindt het Vrijheidsvuur, maandagavond ontstoken, zijn weg door Nederland.

Nu, vanwege de coronacrisis, heeft de Nationale Herdenking Capitulaties (ook de Japanse) noodgedwongen een sober karakter. Geen massa’s feestvierders, de zelfbenoemde Stad der Bevrijding is afgesloten, geen optochten, eenieder is opgeroepen thuis te blijven. Verslaggever Mac van Dinther is wel ter plaatse.

Je bent waarschijnlijk in een onwezenlijk decor beland?

‘Dat kun je wel zeggen. Het is hier leeg, stil. Het 4/5 mei Plein voor Hotel de Wereld in afgezet met hekken met zwart plastic. Ik kan door een spleetje zien dat het Vrijheidsvuur in een schaal brandt. Verder zijn er hier heel veel handhavers. Ik werd net zelf ook al even aangesproken of ik niet door wilde lopen.

‘Dodenherdenking en Bevrijdingsdag roepen dit jaar de sfeer op van een filmset. Dat gevoel had ik gisteravond bij een herdenking, en hier nu weer. Er gebeurt straks wel wat, maar er echt deelgenoot van zijn zit er niet in. Het wordt allemaal opgenomen, mensen moeten de film maar thuis bekijken.’

Wat gaat er precies gebeuren?

‘Bij het Nationaal Bevrijdingsmonument zal een sobere ceremonie worden gehouden. Ik heb begrepen dat er vlaggen worden gehesen van de landen die hebben bijgedragen aan de bevrijding. En er staat nog muziek op het programma. Toen ik Wageningen kwam binnenrijden viel het me trouwens op hoeveel vlaggen er zijn uitgehangen. Ook de speciale Wageningen-75 vlag. Vanwege het jubileum zou het bevrijdingsfeest dit jaar een extra grote activiteit zijn.’

En nu dus die diepe stilte.

‘Ik sprak net een oudere man uit Groesbeek. Ik dacht dat ie misschien wel een veteraan was of zo. Dat bleek niet het geval. Die man vertelde dat hij nu maar eens naar Wageningen was gekomen omdat er normaal gesproken geen doorkomen aan is. Die is dus juist gekomen vanwege de stilte. Er zouden hier anders 110 duizend mensen geweest zijn, zo was de verwachting. Nu zie ik wat fietsers, wat wandelaars. Ik kon mijn auto zo in het centrum parkeren.’

Van alle gebruikelijke plechtigheden is dus in ieder geval het ontsteken van het Bevrijdingsvuur wel doorgegaan?

‘Zeker. Mensen van de andere steden waar de grote bevrijdingsdagfestivals zouden worden gehouden, hebben het vuur vannacht zeg maar opgehaald. Het wordt nu rondgebracht in heel Nederland.’

Toen prins Bernhard er nog defilés afnam was Wageningen altijd dé verzamelplaats voor veteranen en oud-verzetsmensen. Ben je al iemand tegengekomen van die groepen?

‘Nee, maar ik ben er nog niet zo lang. We kennen Wageningen van de universiteit en van deze dag. Ik ga er niet van uit dat ik nog veel veteranen tegenkom. Die groep is uiteraard steeds kleiner geworden. En dan zitten ze in deze coronatijd nu ook nog eens in de superrisicogroep.’