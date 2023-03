Bevoorrecht zijn de inwoners van landen waar politici ‘scholzen’ en ‘merkelen’

Een land waar politici ‘merkelen’ of ‘scholzen’ is beter af dan een land waar politici doen aan ‘trumpisme’ of ‘poetinisme’.

Angela Merkel, oud-bondskanselier van Duitsland: ‘Olaf? Met Angela. Ik bel even om je een hart onder de riem te steken. Je kreeg de laatste maanden kritiek omdat je niet daadkrachtig genoeg optrad, maar volgens mij betoon je je daarmee een leider van een democratisch land waar ze iets van het verleden proberen te leren. Een echte aanwijzing is dat ze al een werkwoord van je hebben gemaakt. Wat eerst ‘merkelen’ was, dat heet nu ‘scholzen’…’

Olaf Scholz, bondskanselier van Duitsland: ‘Interessante observatie Angela. Ik zoek voor de zekerheid nog even op wat ‘merkelen’ ook alweer betekende. Aha, hier heb ik het: ‘Aanduiding voor het lang twijfelen en/of besluiteloos zijn van een gezagsdrager.’ Nu google ik even op ‘scholzen’. Verrek, je hebt gelijk. Dat betekent exact hetzelfde.’

Merkel: ‘Mensen die niet houden van politici die ‘merkelen’ of ‘scholzen’, die zien het wikken en wegen van diverse belangen en het gehoor geven aan bezwaren van tegenmachten aan voor twijfel en besluiteloosheid. Zulke mensen willen daadkracht zien. Maar als je ergens voorzichtig mee moet zijn, dan wel met daadkracht. Dat zie je in landen waar geen hindermachten bestaan om mensen tegen daadkracht te beschermen. Je kunt de huidige voorman van Rusland bepaalde zaken verwijten, maar niet dat hij geen daadkrachtig leiderschap aan de dag legt. En daarom zegt niemand: ‘Ze zitten in het Kremlin maar een beetje te ‘poetinnen’.’ Kijken we naar onze eigen geschiedenis, dan valt op dat geen enkele krant 85 jaar geleden schreef: ‘In Berlijn komen ze niet verder dan ‘hitleren’.’

Scholz: ‘Ja, interessant. Misschien kun je de hypothese lanceren dat een heel daadkrachtige leider een grotere kans heeft een -isme te worden dan een werkwoord. ‘Leninisme’, ‘stalinisme’, ‘hitlerisme’, ‘maoïsme’. De huidige bedreiging voor de Europese veiligheid is het ‘poetinisme’. In Taiwan vrezen ze het ‘xi-isme’. Als een politicus uit een democratisch land een -isme wordt, dan heeft die met democratie vaak weinig op. Het ‘mccarthyisme’ was behalve een zwarte ook een erg ondemocratische bladzijde in de geschiedenis van de VS. Het ‘thatcherisme’ stond voor hard neoliberaal beleid en het uitschakelen van de macht van de vakbonden. Het ‘trumpisme’ is nog steeds een bedreiging voor de Amerikaanse democratie.’

Merkel: ‘Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat een leider die een -isme wordt meestal weinig geneigd is rekening te houden met anderen. Zo’n leider kan zelfs expres géén rekening houden met anderen. Ik heb dat zelf gemerkt met het poetinisme. De naamgever ervan wist dat ik bang ben voor honden en stuurde daarom expres zijn hond op me af. De naamgever van het trumpisme gaf me bij onze eerste ontmoeting expres geen hand.’

Scholz: ‘Misschien kun je de democratische rechtstaat definiëren als een systeem om mensen tegen daadkracht te beschermen. De man achter het trumpisme wilde zijn daadkracht laten stollen in die muur bij de Mexicaanse grens, maar die kwam er niet, omdat de democratie – zo goed en zo kwaad als dat ging – bleef functioneren. Daadkracht zonder hindermacht is vaak een successie van ongecorrigeerde fouten. En als daadkracht aan hindermacht is onderworpen, dan is die vaak niet meer als daadkracht herkenbaar; dan wordt het ‘gemerkel’ of ‘gescholz’.’

Merkel: ‘Bedenk dat mensen van wie ze een werkwoord maken in goed gezelschap verkeren. ‘Dotteren’ danken we aan dokter Charles Dotter, en daar zijn al veel levens mee gered. ‘Fröbelen’ danken we aan onze eigen pedagoog Friedrich Fröbel. Dat is een onschuldige bezigheid die al veel mensen gelukkig heeft gemaakt. Beter een werkwoord dan een -isme.’