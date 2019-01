Bevolking groeit met 100 duizend voor derde jaar op rij

. Beeld Joost van den Broek

Het CBS verwacht op basis van de cijfers van 2018 tot en met november een totale groei van 104 duizend nieuwe inwoners. Het aandeel natuurlijke aanwas, geboorte min sterfte, komt naar verwachting neer op 16 duizend mensen. Door de aanhoudende bevolkingsgroei voorspelde het CBS afgelopen december al dat het inwonertal in 2029 de 18 miljoen zal bereiken.

De bijdrage van het saldo van geboorte en sterfte aan de totale groei is in 2018 gedaald tot 15 procent. In 2017 was dat nog 20 procent, zegt het CBS. In 2014 waren het aandeel natuurlijke aanwas en migratie nog gelijk, met 35 duizend elk. Sinds 2015 groeit het aandeel migratie, terwijl de natuurlijke aanwas elk jaar is afgenomen. De meeste immigranten van het afgelopen jaar hadden een Poolse (9 procent), Indiase (bijna 6 procent) of Syrische (bijna 5 duizend) achtergrond.

Meeste groei in en rondom steden

De meeste groei was te vinden in de steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kregen er in 2018 de meeste inwoners bij. Amsterdam is koploper met een groei van tienduizend bewoners, Den Haag staat met zesduizend nieuwe bewoners op de tweede plaats.

De sterkste relatieve groei was te vinden in de kleinere gemeenten rondom de grote steden. In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, vlakbij Amsterdam, steeg het aantal inwoners met ruim 4,5 procent. Ook in Diemen, Ouder-Amstel, Blaricum, Beemster, Vianen, Waddinxveen en Rijswijk bedroeg de bevolkingsgroei meer dan 2 procent. Buiten de Randstad nam de bevolking in veel Noord-Brabantse steden toe, zoals Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.