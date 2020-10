Bevolking groeit langzamer dan voor corona

Op raambezoek in Vleuten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Nederlandse bevolking groeide in het derde kwartaal met 39 duizend inwoners. In het tweede kwartaal nam het aantal inwoners juist af door hoge sterftecijfers en een laag migratiesaldo. Van januari tot en met september dit jaar is Nederland 54 duizend inwoners rijker geworden, dat is bijna de helft van de aanwas van afgelopen jaar gedurende dezelfde periode.

Het aantal migranten dat naar Nederland kwam daalde sterk na de invoer van de coronamaatregelen. De migratie komt in het derde kwartaal weer enigszins op gang en draagt daarmee bij aan de bevolkingsgroei, maar het migratiesaldo blijft lager dan in voorgaande jaren.

Tijdens de lockdown in het tweede kwartaal keerden relatief veel Nederlanders terug uit het buitenland. Ook besloten minder Nederlanders te emigreren.

Er werden in het derde kwartaal 9,5 duizend kinderen meer geboren dan er mensen overleden. Dit jaar was augustus uitzonderlijk warm, waardoor de sterfte relatief hoog was. Het vorige kwartaal was de natuurlijke aanwas nog negatief; er overleden meer mensen dan er geboren werden.