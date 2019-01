Bevolking China voor het eerst in 70 jaar afgenomen: ‘demografische crisis’

Officiële cijfers worden pas eind januari verwacht, maar Chinese onderzoekers in Beijing en Madison in de VS hebben de staatskrant Global Times alvast ingelicht over hun bevindingen, gebaseerd op gegevens van het Chinese ministerie van gezondheid.

De Chinese bevolking is in 2018 gekrompen met 1,27 miljoen mensen. Dat is niet veel op een totaal van 1,39 miljard, maar niettemin is het een belangrijke wending. De onderzoekers Yi Fuxian (Universiteit van Wisconsin) en Su Jian (Universiteit van Beijing) verwachten dat de krimp zal doorzetten.

Eenkindbeleid

Statistici van de regering hadden vorig jaar gerekend op een toename van het aantal geboorten met 800 duizend. In plaats daarvan werden er 2,5 miljoen kinderen minder geboren. Het aantal sterfgevallen was juist hoger dan verwacht.

Om de dreigende vergrijzing tegen te gaan, nam de Chinese regering in 2016 afscheid van het eenkindbeleid, dat eind jaren zeventig werd ingevoerd om een eind te maken aan de razendsnelle bevolkingsgroei. Ouders mogen voortaan twee kinderen nemen.

De beleidswijziging heeft echter niet aan de verwachtingen voldaan. Veel ouders zijn lang en breed gewend aan het eenkindbeleid en geven er de voorkeur aan al hun geld en inspanningen voor hun nageslacht te investeren in één zoon of dochter. Vooral goed onderwijs brengt in China hoge kosten met zich mee.

Demografische crisis

Door de vergrijzing verkeert China in een demografische crisis, volgens waarnemers. De werkzame bevolking (16 tot 59 jaar) is in 2017 met 5,5 miljoen afgenomen, een daling voor het zesde jaar op rij. De populatie ouderen daarentegen groeit gestaag. In 2050 zal die 35 procent van de bevolking omvatten, tegenover 17,5 procent nu.

Het eenkindbeleid zal nog lange tijd na-ijlen. Nog decennialang zullen er naar verhouding weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn.