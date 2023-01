Bevlogen sportman van grote gebaren en kleine gestes: Corneel was ‘vaderfiguur’ en ‘goedmoedig brombeer’

KNHB-voorzitter Willem F. Cornelis. Beeld ANP

Er waren dagen dat Wim Cornelis zijn passie voor hockey en zijn beroep van chirurg combineerde. Dan, zo herinnerde hockeyer Martijn Nolet zich in een condoleance, ging de Grand Old Man van Kampong op zo’n onfortuinlijke zondag met de pechvogel naar het eigen ziekenhuis St. Antonius om diens hoofdwond te hechten. Kort erna nam de medicus dan weer plaats langs de lijn, waar hij zo graag zijn geliefde sport beleefde.

Wim Cornelis, overleden op 27 november op 84-jarige leeftijd, was een grote, dienende man in de Nederlandse sport. Zijn impulsen waren stevig, gelijkend op zijn postuur. Op 31-jarige leeftijd was hij al voorzitter geworden van een van de grootste sportclubs van het land en in 1975 was hij de man die het eerste kunstgrasveld in Nederland liet aanleggen. In 1993 kreeg Cornelis, toen bondsvoorzitter, het voor elkaar dat het dubbel-WK van 1998 aan zijn KNHB werd toegewezen. De bond bestond honderd jaar. Tegenkandidaat Pakistan zei het Cornelis en zijn bond te gunnen. Als tegengebaar werd een tehuis voor gehandicapte Pakistaanse kinderen, het Dar-ul-Sukun, aan dat WK verbonden.

De Volkskrant profileert regelmatig onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Het toernooi werd gespeeld in het voetbalstadion van FC Utrecht, Nieuw-Galgenwaard: nog een primeur. ‘Het hoogtepunt van Wims bestaan in de sport’, aldus de man die bij die baanbrekende WK-organisatie gelijk met hem optrok, bondsdirecteur Johan Wakkie. Bij organiseren hoorden goed eten en drinken. Wakkie kwam tien kilo aan in die vijf WK-jaren.

Chef de mission

Naast de grote gebaren waren er de kleine gestes van een bevlogen sportman, ooit in de Volkskrant betiteld als ‘goedmoedige brombeer’. Cornelis was de man van een Kampong-trein naar Groningen voor een kampioenswedstrijd. Tweehonderd oranje paraplu’s voor de olympische ploeg in Seoul. Een zelfgekookt diner voor gescoute talenten die voor Kampong moesten kiezen. Een dag voor een beslissende kwalificatiewedstrijd in Zuid-Afrika de twijfelende hockeyspeelsters onthalen in een duur hotel – met zwembad en voordracht over Kuifje in Afrika.

‘Wim hielp mij in de laatste dagen voor mijn olympische marathon in Los Angeles’, is een levende herinnering van atleet Gerard Nijboer. Vier jaar eerder had hij olympisch zilver gehaald. Op de slotdag van de Spelen moest Nijboer nog zijn 42 kilometer lopen. In het olympisch dorp waren de gefinishte Nederlanders luidruchtig. ‘Het was daar een compleet circus, iedereen feestte, ook de hockeyers. Kom maar in mijn huis, zei Wim. Hij had een woning gehuurd buiten LA. Ik heb daar met Cor Lambregts overnacht. Het heeft niet geholpen. Ik kreeg last van warmtestuwing en viel uit. Maar Wim was rustig, mild en charmant. Er was veel nodig om hem over zijn toeren te krijgen.’

De hockeyvoorzitter werd in 1988 chef de mission voor de olympische ploegen van Calgary (Winterspelen) en Seoul (Zomerspelen). In Canada was hij voor Yvonne van Gennip de ‘vaderfiguur’ die zij nodig had. Haar vader en moeder waren door een sterfgeval in Haarlem achtergebleven. De winst van drie gouden medailles had veel met de rust te maken die Corneel, zijn bijnaam, haar bood. ‘Wim trad niet op de voorgrond. Hij had alles in de gaten. Hij was iemand bij wie je je thuis voelde. Hij gaf je een schouder om op te leunen. Hij was van hands-on, no nonsense. Tijdens zijn uitvaart was ik in Calgary, voor mijn werk bij de schaatsbond. Ik ben nog even naar buiten gelopen en heb naar boven gekeken. Hem stilletjes bedankt voor al dat werk in de sport. Het is onbetaalbaar geweest wat hij deed.’