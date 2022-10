Bevlogen oorlogsoverlever werd architect en haalde als inspirator van D66 Hans van Mierlo over tot een comeback

Edo Spier. Beeld ANP

Was architect en D66-coryfee Edo Spier behalve een levensgenieter ook een levenskunstenaar? Zeer zeker wel, meent Jan Paternotte. De Amsterdamse Joodse jongen Edo, eigenlijk Elias, verschanste zich op tientallen onderduikadressen, weerstond Kamp Amersfoort, nam vlak voor de bevrijding de benen en trok dwars door de linies naar Nederlands-Indië om als vrijwilliger in het Engelse leger tegen de Japanners te vechten. En in de chaos en kakofonie van de eindigende wereldoorlog slaagde hij er ook nog eens in om stijlvol aan de zwier te gaan. Paternotte: ‘Als je het noodlot ontloopt en dan zo weet uit te pakken, ben je zonder meer een levenskunstenaar.’

Paternotte, voorzitter van de Tweede Kamerfactie van D66, leerde Spier pas kennen na diens tachtigste. Paternotte was raadslid in Amsterdam en werd uitgenodigd op de Prinsengracht, bij Spier thuis, voor een borrel in het souterrain. Bij binnenkomst kreeg hij onmiddellijk een glas whisky in de hand gedrukt en de veteraan barstte los. Uren later was hij nog niet uitgepraat. Paternotte: ‘Ik dacht: hier moet ik vaker komen. Wat een bevlogen man, wat een verteller.’

De fractieleider zag de éminence grise, die binnen zijn partij tal van bestuursfuncties bekleedde, als een inspirator. ‘Edo was er altijd, bij elke vergadering zat hij vooraan, aandachtig en opgewekt.’ De bemoeial Spier belde ook weleens. ‘Dan was het: ‘Goed verhaal jochie, maar het mag net wat linkser’.’

Onderduikverleden

Paternotte koestert de herinneringen aan de borrels met Spier: ‘Frappant was het gemak waarmee hij over de oorlog vertelde. Dat hij onder een vloer lag waarover een SS’er liep die dwars door de houten planken vuurde.’ Was Spier laconiek over de oorlog? D66-oudgediende Eddy Schuyer, net als Spier van Joodse afkomst, denkt beslist van niet. ‘In alles wat hij deed speelde zijn onderduikverleden mee. Ook in zijn beoordeling van mensen. Zijn levensmotto was: waar kan ik onderduiken als het nodig is.’

Een antwoord gaf hij in 1995 in een interview met Ben Haveman in de Volkskrant. Spier, in die tijd senator, zei zich veilig te zullen wanen onder de hoede van Driekus Barendregt, boer en Eerste Kamerlid, zij het van de Staatkundig Gereformeerde Partij. ‘Iemand met wie ik het ten principale oneens ben, maar een dijklichaam, zo solide.’

Na de oorlog ging Spier aan de slag bij Het Parool, zijn roeping bleek echter niet de journalistiek, maar de architectuur. Karakterloze pakhuizen omtoveren tot sfeervolle woningen werd zijn specialiteit. Spier verbouwde ook de synagoge in de Lekstraat en ontwierp het joodse gebedshuis aan de Straat van Messina in Amstelveen.

In kunstenaarssociëteit De Kring, waar hij bekendstond als ‘de grootste versierder’, stelde fotograaf Paul Huf hem voor aan Corine Rottschäfer. De Miss World van 1959 werd zijn derde echtgenote. Met haar kreeg hij een zoon (Ilja) en een dochter (Roos). Hij bleef met haar samen tot zij in 2020 overleed. Zijn oudste zoon Simon is uit zijn huwelijk met de actrice Winnifred Bosboom. Spier was ook enige tijd getrouwd met actrice Ina van Faassen.

Grof in de mond

De D66'er wist als campagneleider Hans van Mierlo in 1986 min of meer te dwingen tot de comeback die de partij de wederopstanding bracht. Van 1991 tot 1995 zat hij in de Eerste Kamer waar Schuyer zijn fractievoorzitter was.

De charmeur Spier overleed op 6 september, 96 jaar oud. Hij was geliefd, maar niet bij iedereen. Schuyer: ‘Hij kon grof in de mond zijn en ook opmerkingen maken die in deze tijd van #MeToo als grensoverschrijdend zouden gelden. Edo had veel vrienden, maar ook vijanden. Je was voor of tegen Spier. En ja, ik was voor hem, heel erg.’