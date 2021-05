Beveiliging van de steenrijke en pronkende voetballer is een groeimarkt

PSV-spits Zahavi arriveert bij zijn huis waarin zijn vrouw en kinderen tijdens een overval werden vastgebonden. Beeld ANP

Eran Zahavi en zijn vrouw Shay reageerden maandag op de overval, die plaatsvond toen de spits van PSV met zijn club wilde voetballen bij Willem II. Ze zijn mentaal aangedaan. Ze vragen om respect voor de privacy. In Israël, zo zegt de in Nederland gevestigde Israëlische journalist Arbel Eshet van The Sports Channel, wordt zelfs gespeculeerd dat Zahavi met voetballen in Nederland zal stoppen. ‘Maar dat is dus zuiver speculatie.’

Het is beangstigend: twee jongens van rond de 20 jaar, zo staat in het politierapport, melden zich zondag rond 14.40 uur bij de woning in Buitenveldert. Eentje draagt een T-shirt van een postbezorger. Ze bellen aan. Mevrouw Zahavi doet open. De ‘postbezorger’ drukt haar tegen de muur. De ander draagt een wapen. Ze binden vrouw en kinderen vast, onder dreiging van het wapen. Ze plakken tape op de monden. Ze zoeken kostbare spullen. Geld. Sieraden. Ze vertrekken met de buit.

Gemeengoed

In het buitenland zijn dergelijke berovingen bij profs gemeengoed, al dan niet als familieleden thuis zijn. Voetballers zijn rijk en ze zijn op gezette tijden van huis, soms voor langere periodes met interlands. Het is als met het advies dat politie geeft aan mensen die op vakantie gaan: plaats je foto’s pas op sociale media als je thuis bent. Het verschil is dat voetballers veel meer bezitten dan de gemiddelde burger.

Ook in Nederland is meermaals ingebroken bij voetballers, meestal als niemand van het gezin thuis is. Clubs geven preventie, niet alleen over inbraak. Bij Ajax bijvoorbeeld zijn geregeld presentaties over de risico’s van inbraak, maar ook over afpersing, wat te posten op sociale media of andere zaken. Zo zitten spelers als ze uitgaan in clubs vaak aan vip-tafels, in dezelfde etablissementen waar de onderwereld vertier zoekt. Eventueel maakt de politie een scan van bezittingen thuis.

The New York Times publiceerde een artikel over een tegenzet. Het trainen van gespecialiseerde honden, het aanleggen van schuilkelders (panic rooms), het aantrekken van private beveiliging. Van Depay tot Di María, van Dele Alli tot Mahrez, van Gerrard tot Marquinhos, tal van toppers zijn al slachtoffer geweest van inbraak, met name in Engeland en Frankrijk. De private beveiliging van de prof is een groeimarkt.

De website ChaperoneK9 in Engeland maakt reclame voor vecht- annex waakhonden van 50 duizend euro of meer. Op de website staan filmpjes van beschikbare honden en foto’s van tevreden klanten, onder wie de internationals Sterling en Mings, met de honden Okan en Pablo. Een andere website adverteert met panic rooms, zeg maar schuilkelders. Zo van: welke voetballer heeft er nu geen schuilkelder?

Steenrijk

In Israël waren zondag alleen de onlusten in Jeruzalem groter nieuws dan de inbraak bij Zahavi, een fenomeen in het land. Hij is steenrijk, vooral door zijn jaren in China. In Israël heeft hij miljoenen geïnvesteerd in allerlei projecten. Alles wat hij doet of zegt is nieuws in Israël. Hij is een van de weinige voetballers van het land die in het buitenland furore maken, al hadden hij en PSV meer verwacht van zijn eerste seizoen in Eindhoven, zeker als het om het aantal doelpunten gaat.

Een insider in Nederland stelt dat veiligheidscoördinatoren van topclubs van veel op de hoogte zijn, van mobiele-telefoonnummers van kinderen tot vluchtwegen. Bedreiging van spelers of trainers is een oud fenomeen. Ontevreden supporters in de tuin, bij trainer Hennie Spijkerman bijvoorbeeld, toen hij jaren geleden slecht presteerde met PEC Zwolle, of bij middenvelder Vejinovic, toen hij matig voetbalde bij Feyenoord.

Cash, horloges en sieraden

Zo’n beroving thuis, terwijl de voetballer weg is en zijn gezin in de woning, is een nieuwe stap. De criminelen zijn vooral op zoek naar cash, horloges en sieraden. Sommige toppers hebben zomaar tien of twintig horloges van duizenden euro’s per stuk. Spelers koketteren ook met hun rijkdom, vooral in de virtuele etalage Instagram. Zo is Zahavi te zien op luxueuze vakanties in Dubai, in een privéjet, op een boot. Telkens draagt hij exclusieve, peperdure horloges. Ook is een deel van zijn huis te zien, onder meer bij een filmpje in de sneeuw.

Veel spelers wensen tegenwoordig te wonen in een appartement met verdiepingen, in een gebouw met een conciërge. Op die manier is er nooit meteen toegang tot de woning. Volgens verslaggever Eshet ging Zahavi bewust in Buitenveldert wonen, vanwege de Joodse gemeenschap en het huis met een tuin. Hij wilde met zijn vrouw en kinderen zoveel mogelijk deel uitmaken van het sociale leven, van winkelbezoek tot gebed in de synagoge.