Beveiligersstaking op Schiphol van de baan, elders gaan acties door

De landelijke 24-uursstaking onder particuliere beveiligers die voor 4 september was aangekondigd, is van de baan – dat wil zeggen: op Schiphol. De cao waarover de bonden het dinsdagnacht eens werden met de werkgevers geldt alleen voor de drieduizend werknemers van de beveiligingsbedrijven die op de luchthaven werken. De bonden zetten de acties voor de overige 29 duizend beveiligers voort.

Beveiligingspersoneel voert controles uit op Schiphol. Foto ANP

Daarbij gaat het om werknemers die bedrijven, universiteiten en musea bewaken, maar ook geldtransporten uitvoeren en pinautomaten bijvullen.

Volgens de werkgevers, verenigd in de Nederlandse Veiligheidsbranche, werd een akkoord voor de luchthaven mogelijk nadat de directie van Schiphol met extra geld over de brug was gekomen. De beveiligers krijgen er nu dit jaar een eenmalige uitkering van 700 euro bij een voltijdsbaan en twee keer een loonsverhoging, 2,5 procent in 2019 en 2,5 procent in 2020.

Beter rooster

Belangrijker dan de loonsverhogingen zijn de verbeteringen aan het rooster, zegt Gertjan Tommel van De Unie Security. ‘We hebben afgesproken dat er uiterlijk 1 januari 2020 een zogenoemd ‘voorwaarts rollend rooster’ wordt ingevoerd. Dat maakt voor alle medewerkers duidelijk waar ze steeds voor de komende vier tot vijf weken aan toe zijn.’

Tegenover de Volkskrant zei beveiliger Aad Hoogendoorn eerder ‘dat we pas de donderdag van tevoren weten wanneer wij de week erop precies moeten werken. Vier weken vooraf horen we meestal wel al welke dagen het worden, maar niet precies welke tijden.’ Tommel: ‘Dat was een zware aanslag op het privéleven.’

Werkdruk

Verder wordt de werkdruk op Schiphol verlaagd. Met ingang van 2021 en 2022 wordt de arbeidsduur met vier uur verkort, wat neerkomt op een dag minder werken per loonperiode (ruwweg vier weken). De bonden hadden die afspraak per direct willen laten ingaan, maar dat is niet gelukt.

De vakbonden zeggen dat het akkoord werd bereikt dankzij de dreiging om voor 24 uur het werk neer te leggen. Zo’n actie zou 1.400 vluchten hebben verstoord, waarvan alleen al zeshonderd van KLM, en zo'n 200 duizend reizigers hebben gedupeerd. Schiphol liet dinsdag doorschemeren dat het de rechter zou gaan vragen de 24-uursstaking te verbieden. Het verloor eerder een geding om lange prikacties te verbieden, maar kreeg nul op het rekest. De laatste zes weken legden het beveiligingspersoneel honderd keer het werk voor een kwartiertje stil.

Overigens hangt de luchthaven nog wel andere stakingen boven het hoofd, die van profilers. Dat zijn 130 beveiligers die op Schiphol een extra oogje in het zeil houden bij vluchten naar Israël en de Verenigde Staten vanwege een hoger terreurrisico. Zij worden met ingang van volgend jaar vervangen door camera’s, scanners en slimme software. Er moet een sociaal plan komen voor de afvloeiing van de profilers. Maar volgens Tommel van De Unie Security zitten de onderhandelingen met de werkgever, Procheck International, vast.

Verder dreigen piloten van KLM, de grootste klant van Schiphol, ergens eind oktober het werk neer te leggen uit onvrede over het uitblijven een nieuwe cao. Er is wel een bemiddelaar aangesteld. Die moet voor 6 september uitzoeken of er een akkoord kan komen en daarmee acties te voorkomen zijn.