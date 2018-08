Beveiligers Schiphol: ‘Wij gaan 24 uur staken, want we staan met onze rug tegen de muur’

‘Schiphol heeft van ons alvast een aanzegging gekregen, omdat een 24 uursstaking gevolgen heeft voor de luchthaven en het vliegverkeer’, zegt Mohamed Gafki, onderhandelaar van FNV. ‘We willen ook zo veel mogelijk beveiligers van objecten elders in het land mee laten doen, maar we zijn nog bezig dat te inventariseren.’

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat 200 duizend reizigers de dupe worden als de staking doorgaat. ‘Wij vinden het disproportioneel. Schiphol en de reizigers zijn geen partij in dit conflict. Als de beveiliging echt 24 uur het werk neerlegt, heeft dat verstrekkende gevolgen: zonder check komen reizigers en bagage nu eenmaal niet aan boord.’

Werkonderbrekingen

Beveiligers houden al zes weken op verschillende plekken in het land werkonderbrekingen voor een betere cao. De acties begonnen op Schiphol, waar veel beveiligers sindsdien vijf keer per dag vijftien minuten staken. De rechter verbood langere stakingen tijdens de drukke zomerperiode. Op 2 september vervalt die restrictie.

Na Schiphol volgden ook werkonderbrekingen bij onder meer de Vrije Universiteit in Amsterdam, farmaciebedrijf MSD in Oss en het ministerie van Defensie. Beveiligers van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht leggen het werk sinds dinsdag 21 augustus twee keer per dag een halfuur lang neer. FNV-onderhandelaar Gafki noemt de beveiliging op deze locaties ook als mogelijke deelnemers aan de 24 uursstaking.

Die start om 0.00 uur, op 4 september. Het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van Schiphol dat een cruciaal onderdeel van de luchthaven 24 uur lang het werk neerlegt.

Ultimatum

De bonden eisen een loonsverhoging met terugwerkende kracht van 3 procent over de tweede helft van 2018, en nog eens 2 procent plus inflatiecorrectie vanaf 2019. G4S Aviation Security, met volgens FNV ongeveer 1.200 werknemers op Schiphol, eist bovendien een verkorting van de werktijden. De werkgevers bieden 2,5 procent vanaf 2019. Daarop liepen de cao-onderhandelingen stuk.

De CAO Particuliere Beveiliging geldt voor ongeveer 31 duizend beveiligers die werkzaam zijn bij verschillende beveiligingsbedrijven, waaronder Securitas, G4S en Isec. G4S, het grootste beveiligingsbedrijf van de wereld, was niet bereikbaar voor commentaar.

Schiphol Foto ANP XTRA

Aroushka Elisabeth (49), beveiliger Schiphol: ‘Flexibel rooster zet druk op privéleven. ’

‘Sinds juni 2017 moeten we ons eigen rooster maken. Daarvoor wist je aan het begin van een jaar vrijwel zeker wanneer je moest werken. Nu moet je zelf je wensen inleveren. Het nadeel is dat je een week voor het rooster begint, hoort in hoeverre met jouw wensen rekening is gehouden. Gemiddeld is dat 75 procent. Er is dus altijd een deel waarop je zelf geen invloed hebt.

Mijn werkgever, een van de grootste beveiligingsbedrijven op Schiphol, zei dat het ‘zelfroosteren’ zal zorgen voor een betere balans tussen werk en privé. Het omgekeerde is waar: het heeft een negatieve invloed op mijn sociale leven, en op mijn relatie. Maar het stelt mijn werkgever in staat flexibel in te springen op de wensen van Schiphol.

Omdat de capaciteit heel beperkt is, kun je soms geen vakantie krijgen op momenten dat het jou en je partner of gezin uitkomt. Ouderschapsverlof gaat niet altijd zoals het hoort en zieke werknemers ervaren veel druk om weer aan het werk te gaan. Wij eisen salarisverhoging, maar voor mij is een gezonde balans tussen werk en privé het belangrijkste.’

Aad Hoogendoorn (58), werkt op verschillende locaties voor G4S: ‘Sinds januari 2017 geen loonsverhoging, niet eens voor inflatie.’

‘We moeten een beter loon hebben en meer inzage in de roosters. De laatste keer dat we een loonsverhoging kregen was in januari 2017, en dat was 2 procent. Dat is minder dan de inflatie sindsdien is. Tegelijkertijd neemt de werkdruk toe. Sinds 2013 horen wij pas de donderdag van tevoren wanneer wij de week erop precies moeten werken. Vier weken van tevoren weten we meestal wel al welke dagen het worden, maar niet precies welke tijden. Soms ook niet waar.

Er zijn andere problemen. De franchise (dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, red.) is 13.344 euro voor de AOW. Dat is de standaard. In de beveiliging is het bijna 20 duizend euro. Als je tweeduizend euro per maand verdient, 24 duizend euro per jaar, blijft er dus nauwelijks een pensioen over.

Ik red het wel, mijn vrouw werkt ook, maar het rommelt heel erg in de branche: geen vaste tijden, weinig vaste contracten, geen loonsverhoging, zelfs geen prijscompensatie (voor inflatie). Veel beveiligers, ook oudere, hebben het over vertrekken. Er is nu ook veel werk voor praktisch opgeleiden; de arbeidsmarkt trekt aan.

Ik werk op allerlei plaatsen: de ene keer bij het ministerie van Defensie, dan weer een paar dagen bij de Haagse Hogeschool. En ik ga staken, waar ik ook ben op 4 september. Ik vind het niet disproportioneel, hoewel de staking op Schiphol heel vervelend is voor de reizigers. Maar we staan echt met onze rug tegen de muur.’