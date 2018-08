Beveiligers Schiphol gaan een hele dag staken

Beveiligers op Schiphol gaan dinsdag 4 september de hele dag staken. Dat hebben vakbonden FNV en CNV vandaag aan de luchthaven en de betrokken beveiligingsbedrijven laten weten. Ook op andere plekken in het land staan 24-uursstakingen gepland.

‘We kondigen later nog aan op welke plekken beveiligers die dag allemaal nog meer staken’, zegt bestuurder van FNV Beveiliging Mohamed Gafki. ‘Maar Schiphol heeft van ons alvast een aanzegging gekregen, omdat een 24-uursstaking gevolgen heeft voor de luchthaven en het vliegverkeer. Nu kunnen nog afspraken worden gemaakt om een en ander ordentelijk te laten verlopen.’

Beveiligers houden al zes weken op verschillende plekken door het land werkonderbrekingen voor een betere cao. De acties begonnen op Schiphol, daarna volgden werkonderbrekingen bij VU Amsterdam, het ministerie van Defensie en farmaciebedrijf MSD in Oss. Beveiligers in het UMC Maastricht leggen het werk sinds dinsdag twee keer per dag een halfuur neer.

Ultimatum

Vakbonden FNV en CNV stelden de werkgevers van de beveiligers op 30 juni een ultimatum. De bonden verlangden onder meer een loonsverhoging van 3 procent, maar aan de eisen werd niet voldaan: pas in 2019 bieden werkgevers een loonsverhoging. Daarop liepen de cao-onderhandelingen stuk.

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor ongeveer 31 duizend beveiligers die werkzaam zijn bij verschillende beveiligingsbedrijven, waaronder Securitas en G4S Nederland.