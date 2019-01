Beveiligers eisen het recht op handschoenen voor de ‘vieste’ plek van Schiphol

Medewerkers van G4S, dat op Schiphol een groot deel van de passagiers- en bagagecontroles uitvoert, zeggen dat ze de afgelopen drie jaar zelf konden beslissen wanneer ze handschoenen aantrokken. Ruim twee weken geleden verdwenen de dozen met handschoenen van de balies en moeten de beveiligers nu aan een leidinggevende om toestemming vragen, meldt de vakbond CNV Vakmensen.

G4S verwijst naar Schiphol, maar dat spreekt tegen dat de regels zijn gewijzigd. ‘Het gaat om een bestaande werkwijze die opnieuw onder de aandacht is gebracht. De afspraak met beveiligingsbedrijven is dat fouilleren in principe zonder handschoenen gebeurt omdat je dan beter kunt voelen. Op verzoek van een passagier of als een beveiliger dat nodig vindt, kan gebruik worden gemaakt van de handschoenen.’ De uitvoering van de procedures is een zaak van G4S, zegt de luchthaven.

Het gaat beveiligers ook om hun persoonlijke hygiëne. Ze kunnen in aanraking komen met sporen van urine of ontlasting als ze de band aan de binnenzijde van een broek controleren op verborgen voorwerpen.

Ziektekiemen

Geheel denkbeeldig is de kans op besmetting niet. Vorig jaar onderzochten Finse en Britse onderzoekers negentig plekken op de luchthaven van Helsinki op de aanwezigheid van bacteriën en virussen. De ‘vieste’ plek bleek niet het toilet, maar de bakken waarmee de bagage door de scanner gaat. Daar ‘troffen we het hoogste aantal via ademhaling overdraagbare virussen aan’, melden de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift BMC Infectious Diseases. Dat de plastic bakken een haard van ziektekiemen vormen, is niet verwonderlijk aangezien ze de hele dag van hand tot hand gaan onder reizigers.

Deskundigen betwijfelen of de beveiligers zoveel meer risico lopen dan anderen op openbare plekken. ‘Er kunnen virussen op de hand terechtkomen als iemand daarin hoest’, stelt Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie van het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam. Maar dan zitten de ziektekiemen op de hand van de passagier en die raken beveiligers niet aan. ‘Goed de handen wassen voor je gaat eten en voordat je je hand in je mond stopt, voorkomt in de meeste gevallen besmetting.’

In de Verenigde Staten worden juist de latex handschoenen gezien als een potentieel risico – voor de passagier. Daar mogen reizigers bij het visiteren eisen dat het personeel een vers paar aantrekt. Vorig jaar bestond er ook ophef toen de luchthavenbeveiliging strenger ging controleren op meegenomen levensmiddelen. Die moeten in sommige gevallen apart door de scanner – los in de plastic bakken waar het dus wemelt van de ziektekiemen.