De beveiligers van PVV-leider Geert Wilders. Foto Marcel van den Bergh

De DKDB kampt al jaren met een capaciteitsprobleem en wil daarom werven onder studenten aan politieopleidingen, militairen en marechaussees met beveiligingservaring. Dit nieuwe wervingsbeleid moet tegen het einde van 2020 honderd extra persoonsbeveiligers hebben opgeleverd.

De maatregel staat volgens een woordvoerder van de politievakbond ACP los van de verhitte cao-onderhandelingen over werkdruk en salariëring die op het moment gevoerd worden tussen de politiekorpsleiding en de vakbonden. ‘Dit akkoord is het resultaat van talloze andere gesprekken tussen het korps, de vakbonden en de DKDB zelf’, aldus de vakbondswoordvoerder. ‘Wel maken we ons bij de huidige cao-onderhandelingen hard voor alle andere collega’s die ook in de knel komen door werkdruk en onderbezetting’.

Tientallen vacatures

Afgelopen juni schreef minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat de DKDB nog kampt met 79 vacatures. Om de werkdruk enigszins te verlichten werd in het afgelopen jaar van tijd tot tijd de hulp ingeroepen van personeel uit andere onderdelen van de politie of de Koninklijke Marechaussee.

‘We hebben voor het vergroten van de instroom verschillende maatregelen genomen en dat heeft zeker geleid tot nieuwe collega’s, maar niet genoeg’ zegt een woordvoerder van de politie. ‘Daarnaast is er een toegenomen vraag naar persoonsbeveiliging.’

Het grote aantal vacatures bij de DKDB is volgens de politiewoordvoerder het gevolg van een grotere uitstroom dan instroom van DKDB-personeel. Die uitstroom gebeurt vaak vanwege pensionering of carrièrekansen elders. Gepaste vervanging hiervoor vinden is geen sinecure, aldus de politiewoordvoerder, omdat nieuwe rekruten wel uit het juiste hout gesneden moeten zijn. ‘Dit werk brengt wel een bepaald risico met zich mee. Het gaat vaak om mensen die ernstig beveiligd moeten worden. Dat moet je wel durven doen.’

Basisopleiding

Met de inzet van zij-instromers hoopt de politie eindelijk een structurele oplossing te hebben gevonden voor het nijpend personeelstekort bij de DKDB. Zij-instromers moeten wel eerst een basisopleiding van de DKDB volgen voordat ze ingezet worden als beveiliger. Deze basisopleiding duurt negentien weken en behelst onder meer rijlessen met gepantserde voertuigen en schiettraining met diverse wapens. Daarnaast moeten de nieuwelingen ook de algemene politieopleiding volgen en die binnen zeven jaar voltooien.

Het nieuwe wervingsbeleid zal volgens de politiewoordvoerder niet ten koste gaan van de kwaliteit bij de DKDB. ‘Alle DKDB’ers beginnen op hetzelfde niveau. Ze moeten allemaal een intensieve basisopleiding volgen voordat ze aan de slag mogen. Alleen de entree-eisen voor de DKDB veranderen nu. Normaal wordt er intern geworven bij mensen die al een politiediploma hebben. Maar vanwege het personeelstekort kijken we nu ook naar mensen met de juiste capaciteiten en ervaring bij organisaties als de marechaussee en het leger.’