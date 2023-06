Beurswaakhond neemt grootste cryptobeurs VS op de korrel, dag na aanklacht tegen concurrent Binance

Smartphone met het logo van Coinbase. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Maandag klaagde de SEC ook al Binance aan, het grootste platform ter wereld. Die cryptobeurs, opgericht door de Chinees-Canadese zakenman Changpeng Zhao, wordt fraude ten laste gelegd. Zo zouden er miljarden dollars aan tegoeden van klanten zijn weggesluisd naar een ander bedrijf van Zhao.

Anders dan bij Binance is er geen verdenking van fraude. Bovendien ontspringt topman Brian Armstrong de dans, terwijl Zhao ook persoonlijk wordt aangeklaagd. Volgens de SEC fungeerde Coinbase wel feitelijk als een effectenmakelaar, maar daar had het bedrijf niet de juiste registratie voor. Bij Coinbase kunnen klanten niet alleen cryptomunten aankopen en verkopen, het bedrijf biedt meer diensten.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Klanten kunnen bijvoorbeeld cryptomunten voor een bepaalde tijd vastzetten. Voor dat zogeheten staking krijgen ze een vergoeding die vergelijkbaar is met rente op een spaarrekening, al is de vergoeding veel hoger dan bij een gewone bank. De transacties die hiermee samenhangen werden niet op de juiste manier geregistreerd, zegt de SEC.

Niet voldoende toezicht

Bij de cryptobeurs liepen verschillende vormen van financiële dienstverlening door elkaar, aldus de beurswaakhond. Daarvoor had het niet de benodigde vergunning, waardoor er ook niet voldoende toezicht op het bedrijf gehouden kon worden: ‘Je kunt niet simpelweg de regels negeren omdat je ze niet leuk vindt of omdat je liever andere regels had gehad’, aldus de SEC in een verklaring.

Veel cryptobeurzen vinden dat ze anderen diensten aanbieden dan reguliere effectenbeurzen en dus niet onder de regels van de SEC vallen. De SEC is van mening dat de handel in cryptomunten niet verschilt van de handel in aandelen. Coinbase zegt desondanks voorstander te zijn van meer regulering.

In Nederland kreeg Coinbase eerder al om vergelijkbare redenen een boete opgelegd van De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds mei 2020 moeten cryptobedrijven hun diensten registreren bij DNB, maar bij Coinbase was dat niet het geval tussen november 2020 en augustus 2022. Het bedrijf moest daarom 3,3 miljoen euro betalen, oordeelde DNB afgelopen januari.

Roep om meer toezicht sinds val FTX

Amerikaanse toezichthouders proberen al jarenlang meer grip te krijgen op cryptohandel. Toen vorig jaar met FTX een van de grootste cryptobeurzen omviel, is dat in een stroomversnelling gekomen. De financiële structuren van FTX waren ondoorzichtig en oprichter Sam Bankman-Fried zou klanttegoeden naar eigen rekening hebben doorgesluisd. Klanten namen toen dat bekend werd massaal hun tegoeden op. FTX had niet de middelen om die uit te keren.

Na de val van FTX nam ook de roep om meer toezicht toe. Op dit moment werken het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat aan nieuwe wetgeving. Deze dinsdag verschijnt de hoogste juridische man van Coinbase in het Huis van Afgevaardigden voor een hoorzitting in het kader van een wetsvoorstel dat vorige week is ingediend.

Aandeelhouders reageerden negatief op de aankondiging dat de SEC Coinbase vervolgt. De beurskoers van het bedrijf zakte in korte tijd met bijna 15 procent.