Beursgang van het jaar op til: het Britse ARM begon in een schuur en trekt nu naar de Nasdaq

Een uitvergrote chip van ARM. In september gaat het bedrijf naar de Nasdaq. De waarde wordt geschat op 60- tot 70 miljard dollar. Beeld ARM

33 jaar na het nederige begin in het dorpje Swaffham Bulbeck in Cambridgeshire – nu eens niet in een garage zoals Apple, Microsoft en Google, maar in een schuur – staat ARM aan de vooravond van wat de grootste Amerikaanse ‘IPO’ van het jaar moet worden. En waarschijnlijk ook de lucratiefste beursgang sinds zeker november 2021, toen het Amerikaanse Rivian, een fabrikant van elektrische auto’s, 13,7 miljard dollar (12,6 miljard euro) ophaalde met zijn Nasdaq-debuut.

De beursgang van ARM, dat eigendom is van het Japanse SoftBank van de geplaagde investeringsgoeroe Masayoshi Son, vindt in september plaats op de Nasdaq, meldden Amerikaanse media nadat ARM maandag zijn prospectus publiceerde. De waarde van het bijna zesduizend werknemers tellende bedrijf wordt geschat tussen de 60- en 70 miljard dollar. Hoeveel aandelen ARM precies wil verkopen en tegen welke prijs, is nog onduidelijk.

Over de auteur

Jonathan Witteman is economieverslaggever van de Volkskrant en schrijft onder meer over sociale zekerheid, ongelijkheid en technologie.

ARM is samen met het Veldhovense ASML een van de weinige Europese bedrijven die iets in de melk te brokkelen hebben in de door Silicon Valley en Oost-Azië gedomineerde techwereld. Het verdient zijn geld met het ontwerpen van blauwdrukken voor de microprocessoren in telefoons, computers en servers, en die in licentie te verkopen aan Apple, Amazon, Samsung, Google en honderden andere bedrijven. Alleen al het voorbije jaar ging er voor 30 miljard dollar aan door ARM ontworpen chips de wereld over.

Succes bij Nokia

Het eerste grote succes kwam eind jaren negentig met de populaire Nokia 6110, waarvan de batterij dankzij de efficiënte ARM-microprocessor een stuk minder snel leeg liep dan die van concurrenten. Ook de revolutionaire iPhone uit 2007 – en alle latere smartphones van Apple – kon niet zonder de vermaarde Britse processor-architectuur.

In 2016 werd ARM voor 32 miljard dollar gekocht door het SoftBank van multimiljardair Masayoshi Son, een van de belangrijkste suikerooms van Uber, Alibaba en WeWork. Drie jaar geleden deed de Amerikaanse chipfabrikant Nvidia een bod van 40 miljard dollar om ARM over te nemen. De Amerikaanse beurswaakhond FTC dreigde echter een stokje te steken voor de overname omdat die de markt zou verstoren, waarna Nvidia zich terugtrok.

Sindsdien is Nvidia, waarvan computerchips cruciaal zijn om de taalmodellen te trainen achter ChatGPT en andere bots, uitgegroeid tot ’s werelds op vijf na kostbaarste bedrijf en de ‘koning van de kunstmatige intelligentie’. ARM hoopt met zijn beursgang te kunnen profiteren van de AI-hausse. In zijn prospectus schrijft het bedrijf dat zijn blauwdrukken essentieel zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, al is dit in de ogen van analisten ietwat overdreven: de taalmodellen achter chatbots zijn vooral afhankelijk van Nvidia’s grafische processoren, en minder van de centrale processoren waar ARM zich op toelegt.

Geniale investeerder

Een succesvolle beursgang zou een welkome opsteker zijn voor ARM-eigenaar Masayoshi Son, wiens reputatie van geniale investeerder de laatste tijd barsten toont. Sons investeringsfonds Vision Fund verloor vorig jaar 23 miljard dollar. Vooral koersdalingen van Uber en WeWork lagen de Japanner zwaar op de maag.

Helemaal gerust zijn beleggers niet op ARM's beursgang. Grote investeerders maken zich niet alleen zorgen over de dit jaar tegenvallende verkopen van mobiele telefoons, maar ook over ARM’s afhankelijkheid van China, schrijft de Financial Times. De Britse chipontwerper dankt bijna een kwart van zijn inkomsten aan de Chinese markt.

Bovendien is de Chinese tak van het bedrijf onafhankelijk, en hadden ARM en SoftBank de afgelopen jaren de grootst mogelijk moeite om ‘ARM China’ in het gareel te houden. Daarbovenop komt nog de techoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarin de Amerikanen de export naar China van technologie zoals die van ARM proberen lam te leggen. In zijn prospectus erkent ARM dan ook dat het bedrijf ‘bijzonder gevoelig’ is voor oplopende spanningen tussen de twee kemphanen.