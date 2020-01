Betrouwbare ‘hondenmarktplaats’ moet malafide handel van puppyfabrieken bestrijden

Verplicht hondenpaspoort

Minister Carola Schouten van Landbouw is blij met het initiatief. ‘Door krachten te bundelen, kunnen we ervoor zorgen dat we ons gezamenlijke doel van ‘een sociale en gezonde hond’ in Nederland bereiken’, aldus de minister. ‘Ik praat graag verder met FairDog over het plan en op welke wijze dat concrete stappen naar een gezonde hond zet. Verder blijf ik me inzetten voor honden in Nederland, bijvoorbeeld met de eerder aangekondigde criteria voor hondenfokkerijen van kortsnuitige honden, zodat honden op een verantwoorde manier een trouw huisdier kunnen blijven.’

Twee jaar geleden maakte ze bekend dat met ingang van 2020 elke nieuwe hond in Nederland verplicht een hondenpaspoort moet hebben. Dat plan, ook bedoeld om de malafide hondenhandel te bestrijden, heeft vertraging opgelopen. ‘Er wordt op dit moment nog gewerkt aan het verplichte paspoort voor honden en de verbetering van het systeem van identificatie en registratie van honden’, aldus Schouten. ‘In 2020 worden hier verdere stappen in gezet zodat het zo snel mogelijk, bij voorkeur nog dit jaar, in werking kan treden.’