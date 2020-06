Betogingen voor en tegen Jan Pieterszoon Coen gaan door, maar niet bij het standbeeld

Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de Roode Steen in Hoorn. Beeld ANP

De burgemeester stelt in een brief aan gemeenteraadsleden dat het geen demonstraties op stadsplein de Roode Steen, waar het standbeeld van de 17de-eeuwse VOC-gouverneur staat, kan toestaan. De plek biedt te weinig ruimte om honderden demonstranten op afstand van elkaar actie te laten voeren. Ook is het plein al vergeven aan lokale horecaondernemers, die door coronaprotocollen extra terrasplek nodig hebben om rendabel te zijn.

Demonstranten moeten nu uitwijken naar het Pelmolenpad (tegen het standbeeld) en de Noordveemarkt (voor het standbeeld), waar beide organisaties driehonderd man verwachten. De groepen mogen twee uur actie voeren. Eerder weigerde ‘Weg met JP Coen’ de verbanning naar een andere plek te accepteren. De protestgroep hekelde ‘de VOC-mentaliteit van de gemeente, die wederom commercie boven mensen stelt’.

De gemeente snapt de frustratie en geeft de groepen eerder op de dag een mogelijk om vijf tot tien minuten een kort statement bij het standbeeld te houden. Maximaal zes mensen mogen hierbij aanwezig zijn.