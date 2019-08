Betogingen in Hongkong lopen weer uit op gevechten met politie

De politie botst met betogers in Hongkong tijdens demonstraties op zaterdag. Beeld AFP

Goeddeels vreedzame protestmarsen ontaarden zaterdag en zondag in straatgevechten toen kleinere groepen betogers de confrontatie zochten met de oproerpolitie. Zij bekogelden de politie met stenen en benzinebommen en zetten straten af met barricades gemaakt van onder meer watertonnen. De politie antwoordde met charges waarbij rubberkogels en traangas werden afgevuurd.

Zondagavond werd het extra grimmig toen enkele agenten hun pistool trokken toen ze werden belaagd door met staven bewapende betogers. Een agent vuurde daarbij een waarschuwingsschot af.

Het straatgeweld straat in schril contrast met vorig weekeinde, toen naar schatting een miljoen inwoners vreedzaam protesteerden en ook de radicale demonstranten de confrontatie met de politie uit de weg gingen. Carrie Lam, de leider van Hongkong, reageerde daags erna opgetogen, maar deed geen enkele handreiking. Veel demonstranten zijn gefrustreerd door haar opstelling.

In Hongkong wordt al drie maanden geprotesteerd tegen een wet die het mogelijk moet maken verdachten uit te zetten naar China. De wet is ingetrokken, maar nog niet officieel van de baan. Betogers eisen inmiddels ook een onderzoek naar het politiegeweld, de vrijlating van de meer dan zevenhonderd arrestanten en vrije verkiezingen. Op de achtergrond sluimert de onvrede over de groeiende macht van Beijing over het semiautonome Hongkong, dat in 1997 door de Britten werd overgedragen aan China, op voorwaarde dat het vijftig jaar lang zijn eigen wetten en politieke vrijheden mocht behouden.

Zondagmiddag probeerde het stadsbestuur tot woede van de betogers het protest te hinderen door de metro op enkele plekken in het centrum niet te laten rijden. Later braken rellen uit. Betogers haalden stenen uit de stoepen en wierpen barricades op tegen de oproerpolitie. Anderen spoten wasmiddel op straat om het wegdek glad te maken voor de oprukkende agenten. De politie zette voor het eerst een waterkanon in om barricades weg te spuiten.

Zaterdag leidde een mars in een ­fabriekswijk in het oosten van de stad tot confrontaties. Al bij aanvang was de sfeer grimmig toen de oproerpolitie verscheen met niet eerder vertoonde zwarte maskers voor. Demonstranten haalden een cameratoren neer uit protest tegen gezichtsherkenningsoftware die mogelijk zou worden ingezet. 29 betogers werden gearresteerd. Zeker twee mensen werden op het hoofd geraakt door een rubberkogel en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Tegendemonstratie

Niet alle demonstraties eindigden in rellen. Vrijdagavond vormden tienduizenden – volgens de organisatie 135 duizend – deelnemers een menselijke ketting door de stad. Voor het gebouw van tv-zender RTHK werd zaterdag een kleiner pro-stadsbestuurprotest gehouden, tegen onder meer het geweld van de demonstranten.

Een medewerker van het Britse consulaat die sinds 8 augustus door de Chinese autoriteiten werd vastgehouden, is zaterdag vrijgelaten. Simon Cheng werd na een zakenreis in het naburige Shenzhen gearresteerd vanwege het overtreden van ‘publieke veiligheidsmanagement regels’. Het vermoeden bestaat dat de arrestatie een straf is voor wat China ziet als de bemoeienis van buitenaf met de protesten in Hongkong. In de Chinese media krijgen westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, al wekenlang de schuld van de onrust in het semiautonome Hongkong. Als reactie op de arrestatie had het Canadese consulaat in Hongkong zijn lokale werknemers verboden nog langer naar het Chinese vasteland af te reizen.