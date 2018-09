Betogers in zuiden Irak steken consulaat van Iran in brand

Betogers hebben vrijdag het consulaat van Iran bestormd en in brand gestoken in de stad Basra, in het zuiden van Irak. Groepen demonstranten drongen ook een gebouw op het West Qurna-2 olieveld binnen en gijzelden daar enkele werknemers. In een poging de ongeregeldheden te stoppen, kondigden de autoriteiten de avondklok af.

De afgelopen dagen zijn al tien mensen gedood bij rellen in de zuidelijke stad. Verscheidene overheidsgebouwen werden geplunderd en in brand gestoken, inclusief de gebouwen van sjiitische milities. Vrijdag richtte de woede van de betogers zich tegen het Iraanse consulaat. De demonstranten riepen leuzen tegen het sjiitische buurland, dat volgens hen teveel greep heeft op de politieke partijen in Irak.

De inwoners van Basra en het zuiden van Irak voelen zich verraden door de regering in Bagdad die volgens hen nauwelijks geld pompt in de regio die goed is voor het grootste deel van de olie-inkomsten van het land. Door wanbeleid en corruptie is de infrastructuur sterk verwaarloosd met als gevolg dat de water- en stroomvoorziening het deze zomer geregeld liet afweten.

Sinds donderdag hebben betogers ook de enige grote zeehaven van Irak bij Umm Qasr platgelegd. Voorlopig kan de olie-export doorgaan doordat de schepen geladen worden vanaf olieplatforms voor de kust. Maar de autoriteiten maken zich zorgen over de bezetting van een installatie voor het injecteren van water op het West Qurna-2 olieveld, dat door een joint venture van het Russische Lukoil en het Noorse Statoil wordt geëxploiteerd. Het is een van de grootste olievelden ter wereld en produceert 1,2 miljoen vaten per dag.

In een poging de gemoederen wat te bedaren riep ayatollah Ali Sistani, de meest vooraanstaande geestelijk leider van Irak, de autoriteiten op geen geweld te gebruiken tegen de betogers. Hij legde de schuld voor de onrust bij de politieke leiders en drong erop aan snel een nieuwe regering te vormen.

In mei werden er landelijke verkiezingen gehouden, maar die leverden geen duidelijke winnaar op. De verkiezingen werden gewonnen door de omstreden sjiitische militieleider Moqtada al-Sadr, die jarenlang tegen de Amerikanen vocht, maar nu aan de kant van de pro-Amerikaanse premier Haider al-Abadi staat. Tegenover hen staat een pro-Iraans blok onder leiding van ex-premier Nuri al-Maliki en Hadi al-Amiri, de leider van een pro-Iraanse militie.

Afgelopen maandag kwam het nieuwe parlement voor de eerste keer bijeen, maar de partijen slaagden er niet in een parlementsvoorzitter te kiezen, laat staan een overeenkomst te bereiken over een nieuwe premier. Het is de bedoeling dat het parlement zaterdag in spoedzitting bijeenkomt om de crisis te bespreken.