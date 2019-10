Betoger onder vuur genomen tijdens protesten in Hongkong

Screenshot van een door AFP vrijgegeven video waarop te zien zou zijn hoe een politieagent in Hongkong een betoger in zijn borst schiet. Beeld AFP

Op de dag dat China de zeventigste verjaardag van de Volksrepubliek viert, escaleert de situatie in Hongkong. Ondanks een uitdrukkelijk demonstratieverbod zijn minstens 100 duizend Hongkongers de straat opgegaan om hun onvrede te uiten over de regering en de toenemende Chinese invloed op de stadstaat. Ze scanderen anti-Chinese leuzen en dragen Chinese vlaggen met zwarte kruizen erdoorheen.

Voor het eerst sinds de massale protesten uitbraken, is dinsdag iemand doelgericht neergeschoten, meldt de South China Morning Post. AFP gaf een video vrij waarop te zien is hoe een politieagent een schot lost met een pistool. Een betoger wordt in de borst geraakt. Het is onduidelijk in welke toestand het slachtoffer nu verkeert. Veertien anderen raakten gewond, meldt een Hongkongs ziekenhuis.

De politie heeft nog niet gereageerd op het geëscaleerde geweld. De agenten gebruiken onder andere traangas en rubberkogels om de betogers uiteen te drijven, ze zijn verspreid over meerdere delen van de stadstaat. Het metroverkeer in Hongkong is grotendeels platgelegd.