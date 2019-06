Betalen voor je bootje: organisatie wil ‘Pride beschermen tegen alles wat niets met Pride te maken heeft’

De Canal Parade in Amsterdam in 2018. Beeld EPA

De botenparade trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Ze vormt daarmee het hoogtepunt van Pride Amsterdam, een negendaags festival rond seksuele diversiteit. ‘Het is de eerste keer dat we van bezoekers entreegelden vragen’, zegt directeur Lucien Spee, maar bang dat bezoekers wegblijven is hij allerminst. ‘In nauwelijks drie uur waren de elfhonderd ligplekken al bijna uitverkocht.’

Met het reguleren van de bezoekersboten wil de organisatie de overlast van commerciële activiteiten langs de route tegengaan. ‘We willen de Pride beschermen tegen alles wat niets met de Pride te maken heeft’, zegt Spee.

De vaarroute is nu opgedeeld in 23 segmenten, met elk een gelimiteerd aantal ligplaatsen. Op aangemeerde boten mag geen entreegeld worden gevraagd en ook geen versterkte muziek worden afgespeeld. Voor particulieren met een boot langer dan 10 meter is überhaupt geen plaats.

Toekomst in gevaar

Een aanzet tot deze aangescherpte maatregelen gaf Amsterdam Gay Pride al in haar jaarverslag van 2018. Daarin wees de stichting de beschuldigende vinger naar de gemeente, die te weinig aan handhaving zou hebben gedaan. De overlast van feestjes op illegale boten zou de toekomst van de Pride zelfs in gevaar brengen. Muziekinstallaties langs de route overstemden het geluid van de paradeboten, waarvoor een geluidslimiet geldt. Bovendien lieten feestgangers op de kaden een berg afval achter.

‘Door van de gehele route een evenemententerrein te maken kunnen we deze problemen dit jaar beteugelen’, legt een woordvoerder van de gemeente uit. ‘Elke bezoekersboot krijgt bijvoorbeeld bij het opvaren van de route een vuilniszak mee. Na afloop kan een volle zak omgeruild worden voor een goodiebag.’

Voor een goed verloop van de parade moet de vaargeul overal tenminste 12 meter breed zijn. Spee: ‘In de de meeste sectoren is aan beide kaden plaats voor twee rijen boten. Voor de komende editie kunnen we dit nu gemakkelijk in de gaten houden. Op de dag zelf kunnen we naar mensen communiceren: kom niet met de boot.’ Met de aanschaf van een vignet gaan booteigenaren akkoord met de voorwaarden van de organisatie, waardoor handhaving eenvoudiger wordt.

Voor woonbootbewoners aan de route maakt de organisatie overigens een uitzondering. Voor het symbolische bedrag van een euro mogen zij hun eigen sloepje gewoon voor de deur laten liggen.