Bestuursvoorzitter Oxford ‘schaamt’ zich voor Conservatieve alumnus minister Gove: hoe ruimdenkend is dat?

Michael Gove. Beeld NurPhoto via Getty Images

Richardson deed haar uitspraak tijdens een paneldiscussie ter gelegenheid van de Times Higher Education’s World Academic Summit. Aanleiding voor haar gêne was de opmerking die Gove maakte gedurende de campagne voor het brexitreferendum. In een televisiedebat had beweerde de minister ‘genoeg te hebben van experts’, doelend op economen die hel en verdoemenis voorspelden bij een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Volgens Richardson heeft de succesvolle ontwikkeling van coronavaccins, waaronder op Oxford, bewezen hoe belangrijk experts zijn. ‘Door het vaccin heb ik de indruk gekregen dat de bevolking geen genoeg kan krijgen van experts’, aldus Richardson, een politicoloog en deskundige op het gebied van terrorisme. ‘Veel van onze wetenschappers zijn nationale bekendheden geworden.’

Tijdens dezelfde paneldiscussie beweerde Richardson evenwel dat er meer ruimte moet komen voor ideologische diversiteit op universiteiten. Dat debat laait weer op, omdat studenten van Goldsmith’s University een beeld van zeeheld Francis Drake willen neerhalen. Als reactie daarop zei historicus Zareer Masani dat het hoger onderwijs ‘door links overgenomen is’.

Gegoede klasse

Gove studeerde in de jaren tachtig Engels aan Oxford. Hij raakte indertijd bevriend met Boris Johnson en werd verkozen tot voorzitter van de Oxford Union, een prestigieus debatgenootschap. Anders dan veel van zijn studiegenoten was Gove niet afkomstig uit de gegoede klasse. De bewindsman groeide op in een pleeggezin in Aberdeen, waar zijn vader in de visverwerking werkte. Zijn pleegmoeder was laboratoriumassistente.

Gove is niet de eerste Conservatief waar een van ’s werelds meest vooraanstaande universiteiten zich voor schaamt.

In de jaren tachtig weigerde Oxford alumnus Margaret Thatcher een eredoctoraat te geven, waarmee het brak met een traditie. De eerste vrouwelijke premier van het land had scheikunde gestudeerd op Somerville College. Thatcher zou haar archieven nalaten aan Cambridge University. Enkele jaren geleden werd een foto van Theresa May, een andere Oxford-alumnus die premier werd, van de muur verwijderd na protesten van studenten.