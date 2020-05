Bestuursvoorzitter Haga Lyceum schorst omstreden directeur om voeren van ‘een angstbewind’

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waaronder het Haga Lyceum valt, bevestigt tegenover de Volkskrant dat hij Atasoy maandagochtend op de hoogte heeft gebracht van de schorsing. Het zou betekenen dat Atasoy per direct op non-actief staat en geen rechtsgeldige besluiten mag nemen namens de school.

Daarmee doet het algemeen bestuur iets wat minister Arie Slob (Onderwijs) niet lukte. Die eiste vorig jaar op basis van een vernietigend rapport van de Onderwijsinspectie dat Atasoy zou opstappen wegens wanbeheer en banden met extremisten. De rechter floot de minister terug.

Volgens Laamimach moest het algemeen bestuur nu ingrijpen vanwege signalen dat Atasoy ‘een angstbewind’ voert. Vorige week schreef NRC Handelsblad dat de autoritaire leiderschapsstijl van Atasoy voor docenten reden is geweest te vertrekken. De ouderraad is eerder dit jaar om diezelfde reden opgestapt. Een economiedocent beklaagde zich over ‘aanhoudende pesterijen’ van Atasoy.

‘Van verschillende mensen op school hoor ik dat het personeel zich onveilig voelt’, zegt Laamimach. ‘Ook schoffeert Atasoy de medezeggenschapsraad.’ Dat Atasoy de Onderwijsinspectie zou hebben afgeluisterd, zoals NRC ook meldde, noemt Laamimach eveneens ‘een ernstig signaal’. Het bestuur zoekt een onafhankelijk onderzoeksbureau om de kwestie te onderzoeken.

Stemming

Atasoy vindt dat de voorzitter van zijn bestuur als ‘een Winnetou’ ter werk is gegaan bij het schorsingsbesluit. Dat besluit nam Laamimach maandagochtend tijdens een bestuursvergadering. Het enige andere lid van het algemeen bestuur, Sadrettin Karadag, was niet lijfelijk aanwezig. Atasoy is als dagelijks bestuurder in dienst van het algemeen bestuur.

Karadag werd maandagochtend voor een stemronde over de schorsing wel kort door Laamimach gebeld, in dat telefoontje onthield Kradag zich van stemming omdat hij het niet eens was met de procedure. Laamimach vat die op als ‘een tegenstem’. Maar bij gelijke stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, stelt Laamimach. Daarmee was de schorsing van Atasoy een feit. De Onderwijsinspectie is daarvan op de hoogte gesteld.

Volgens Atasoy en Karadag is die gang van zaken ‘tegen de statuten’. Bovendien zouden zij Laamimach zaterdag ‘via aangetekende post en e-mail’ hebben laten weten dat hij zelf geschorst is, omdat hij te solistisch zou opereren. Laamimach noemt dat besluit op zijn beurt weer onrechtmatig, omdat het ‘een informeel overleg van de heren’ betrof.

Atasoy is al met al niet van zins om zich iets aan de schorsing gelegen te laten liggen. ‘Die man is toch geen bestuur in zijn eentje.’ Hij zal dinsdag gewoon weer aan het werk gaan, zegt hij. ‘De school moet gewoon bestuurd worden, joh.’