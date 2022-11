Bestuursrechter blokkeert alweer een geitenpaadje van het kabinet uit de stikstofcrisis

In Monster werkt een landmeter al aan het project ‘Wonen achter de duinen’, maar de benodigde vergunningen zijn nog niet afgegeven. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Voordat bestuursrechter Bart Jan van Ettekoven zijn keel schraapte om het nieuwste stikstofvonnis van zijn rechtbank voor te lezen, had men op de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) al heel wat crisisberaden achter de rug. Ze hebben zich dus voorbereid op de gevolgen. Bewindslieden en ambtenaren zagen de bui namelijk al maanden van tevoren hangen. Hun juridische afdelingen hadden al lang en breed gewaarschuwd dat de ministers deze rechtszaak grandioos zouden verliezen.

Sterker nog: die uitkomst voorzagen juristen al voordat de bouwvrijstelling op 1 juli 2021 überhaupt in werking trad. De Afdeling advisering van de Raad van State, die de kwaliteit van wetgeving beoordeelt voordat deze aan het parlement ter stemming wordt voorgelegd, zei in september 2020 al tegen het kabinet: schrap die bouwvrijstelling maar, want die komt er bij onze collega’s van de Afdeling bestuursrechtspraak niet doorheen. Dat advies was aan dovemansoren gericht.

Het kabinet voerde willens en wetens een juridisch wankele wet door, omdat de politiek niet wilde accepteren dat het stikstofprobleem grote consequenties voor de economie heeft. De bouw van wegen, woningen en bedrijventerreinen moest koste wat het kost ongehinderd doorgaan. De Europese wetgeving bepaalt dat activiteiten die de stikstofbelasting op de Nederlandse natuur verhogen (en dat zijn bijna alle activiteiten) alleen kunnen plaatsvinden als de uitvoerder keihard kan bewijzen dat de natuur daar niet onder lijdt. Cruciaal daarbij is dat die zekerheid volgens de EU-richtlijn op voorhand geboden moet worden, dus vóórdat de bouw begint.

Programmatische Aanpak Stikstof

Dat de Europese natuurbeschermingswet zo in elkaar steekt, was zo helder als glas sinds 29 mei 2019. Op die datum deed de Raad van State uitspraak in de rechtszaak die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had aangespannen over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS is de verzamelnaam voor de landelijke stikstofregels die van kracht waren sinds 1 januari 2015. De PAS-regels kwamen er kortweg op neer dat stikstof emitterende bouwprojecten ongebreideld doorgang konden vinden, omdat het kabinet zich vaag had voorgenomen de bijkomende schade voor de natuur op de lange termijn te compenseren.

De bestuursrechter maakte korte metten met de PAS, omdat onder die regeling de schadelijke uitstoot alvast mocht plaatsvinden zonder dat de bijbehorende, wettelijk vereiste natuurcompensatie gegarandeerd was. Sindsdien kampt Nederland met een stikstofcrisis. De PAS-uitspraak dwingt de rijksoverheid serieus werk te maken van stikstofreductie, een missie die daarvoor nauwelijks bij de politiek op de radar stond.

Het voeren van stikstofbeleid is voor politici een hachelijke onderneming. Het fors verminderen van de stikstofuitstoot vraagt offers van de intensieve veehouderij, de grootste bron van stikstofschade voor de Nederlandse natuur. Maar ook bouwondernemingen en gemeenten met woningbouwplannen voelen zich gefrustreerd door de ‘nieuwe’ realiteit na het PAS-vonnis. Onder lokale bestuurders en partijleden van VVD, CDA en ChristenUnie brak dit voorjaar een opstand uit tegen de stikstofplannen van minister Christianne van der Wal. De drie regeringspartijen zijn doodsbenauwd voor een electorale afstraffing bij de Provincialestatenverkiezingen.

Bouwvrijstelling is nieuwe truc

Door al die maatschappelijke weerstand komt het stikstofbeleid amper van de grond. Meer dan drie jaar na de PAS-uitspraak heeft het kabinet vrijwel niets concreets bereikt. Bijna alle voorgenomen stikstofmaatregelen zitten nog in de planfase en behoeven nadere uitwerking.

Omdat kabinet en parlement vinden dat de bouw hier niet onder mag lijden, hebben ze hun toevlucht genomen tot een truc. In de bouwvrijstelling hebben ze vastgelegd dat de stikstofuitstoot van bouwwerkzaamheden genegeerd mag worden in vergunningaanvragen. De redenering die het kabinet daarvoor gebruikt is exact hetzelfde als bij de PAS: de tijdelijke uitstoot van al die afzonderlijke bouwprojecten compenseert de rijksoverheid via het ‘robuuste’ landelijke stikstofbeleid.

De Raad van State wijst dat argument nu opnieuw van de hand, en om dezelfde reden. De bestuursrechter constateert dat dit ‘robuuste’ beleid weinig meer is dan toekomstmuziek. Een voor een haalt de Raad van State de beleidsmaatregelen waarop het kabinet zich in de rechtszaak heeft beroepen door de gehaktmolen. Het uitkopen van veehouderijen geschiedt op vrijwillige basis, waardoor de resultaten onzeker zijn. Het toedienen van eiwitarm veevoer is nog niet geregeld. Het vaker beweiden van koeien evenmin. De ingecalculeerde uitkomsten van klimaatmaatregelen die tot stikstofreductie moeten leiden, zijn niet meer dan een slecht onderbouwde inschatting. De opbrengsten van walstroomvoorzieningen voor de scheepvaart: nattevingerwerk.

Daardoor ontbreekt de vereiste zekerheid dat de natuur op voorhand beschermd is tegen schade door de vrijgestelde bouwwerkzaamheden. Uit de toelichting bij het vonnis blijkt dat de rechters zwaar hebben meegewogen dat het kabinet weinig vaart maakt met het verlagen van de landelijke stikstofemissies. Een stevig kabinetsplan om de ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij voor 2030 te verlagen is deze zomer tijdens de Remkes-overleggen in feite geheel ontmanteld, zodat volstrekt onduidelijk is wat dit beleid gaat opleveren en wanneer.

Algemeen belang van bouw

Uit het vonnis blijkt ook dat het kabinet zichzelf in de voet heeft geschoten door de bouwvrijstelling ook toepasbaar te verklaren op grote infrastructuurprojecten. De bestuursrechters laten doorschemeren dat ze oog hebben voor het algemeen belang van woningbouw en de bouw van windparken. Misschien had de Raad van State de bouwvrijstelling in stand gelaten als het parlement er een tijdelijke maatregel van had gemaakt, die beperkt was tot kleinere bouwprojecten.

In plaats daarvan koos het kabinet ervoor de wettelijke grenzen zo ver mogelijk op te rekken. Juist doordat de vrijstelling geen einddatum kent en ook geldt voor grote wegenbouwprojecten, waarvan de bouwfase meerdere jaren kan beslaan, is het risico te groot dat er natuurschade optreedt. Omdat het kabinet het geitenpaadje te breed heeft gemaakt, heeft de rechtspraak het nu afgesloten.

Het creatief interpreteren van de wet om maar geen moeilijke politieke besluiten te hoeven nemen, wordt door de rechter steeds harder afgestraft. ‘Geen geitenpaadjes meer!’, riep minister Van der Wal dit voorjaar dan ook vastbesloten. Donderdagmiddag mogen zij en haar landbouwcollega Piet Adema in de Tweede Kamer laten zien hoeveel er van die vastberadenheid over is.