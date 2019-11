Bestuurscrisis PvdD zet door: weggestuurde voorzitter in beroep tegen royement

Sebastiaan Wolswinkel. Beeld Hollandse Hoogte

Wolswinkel heeft de Commissie van Beroep van de partij dinsdagavond ingelicht over zijn besluit. De 25-jarige bestuurder werd in oktober geroyeerd door zijn bestuur omdat hij ‘stelselmatig bestuursbesluiten naast zich had neergelegd’ en ‘de partij meermaals in de media had beschadigd’. Ook had Wolswinkel minder begrip moeten tonen voor ‘zetelrover’ Femke Merel van Kooten-Arissen. Dat Tweede Kamerlid brak met de partij uit onvrede over de volgens haar overdreven nadruk op dier, natuur en milieu.

Wolswinkel, die eerder dit jaar tegen de wens van de partijtop werd gekozen als voorzitter, maakte zich sterk voor een brede discussie over de koers. Ook pleitte hij voor meer transparantie en democratie. Zijn royement kwam voor hem als een schok: Wolswinkel waande zich veilig omdat in principe alleen de ledenvergadering van een politieke partij de voorzitter kan afzetten. Door hem als lid te royeren slaagde de rest van het PvdD-bestuur er alsnog in om hem af te zetten.

In een verklaring wijst Wolswinkel er op dat in het verleden royementen van bestuursleden bij andere partijen zijn teruggedraaid. Zo oordeelde de Commissie van Beroep van 50Plus in 2013 dat de bestuurders Adriana Hernández en Dick Schouw ten onrechte waren weggestuurd door de rest van het bestuur. Verder wil Wolswinkel niets over zijn beroep kwijt, ‘behalve dat ik het met vertrouwen tegemoet zie’.

Petitie

‘Sebastiaan heeft het volste recht om dit te doen’, zegt interim-voorzitter Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren in een reactie. ‘Het is aan nu onze onafhankelijke Commissie van Beroep om te kijken of het beroep ontvankelijk is, en het eventueel te toetsen. Dat zijn wijze mensen. Verder ga ik hier geen uitspraken over doen.’

Wolswinkels royement leidde tot een petitie van bezorgde partijleden, die inmiddels honderden keren is ondertekend. Ook de initiatiefnemers van de petitie vinden dat alleen de leden hun voorzitter hadden mogen wegsturen. Het royement zien zij als een trucje om van de 25-jarige Wolswinkel af te komen. Als gevolg van de interne kritiek besloten de resterende PvdD-bestuursleden eerder al om het volgende partijcongres te vervroegen naar januari. Zij hopen dan een nieuwe partijvoorzitter te kunnen kiezen.