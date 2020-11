Bestuurder reformatorisch onderwijs: ‘Blijkbaar mogen we niet verschillend denken over homoseksualiteit’

Pieter Moens, van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs: ‘De richting die God aangeeft is duidelijk: seksualiteit hoort tussen een man en een vrouw.’ Beeld Martine Sprangers

‘Een beetje verbaasd’ was Pieter Moens wel: wat een woede tegenover reformatorische onderwijsinstellingen tijdens het Kamerdebat over de burgerschapsopdracht van scholen. Dat onderwerp was toch vooral op de politieke agenda gezet om moslimkinderen beter te laten integreren, memoreert de bestuurder van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VSG). ‘Waarom zijn alle pijlen nu op ons gericht?’

Zeker omdat het onderwerp waartegen een meerderheid van de Tweede Kamer ten strijde trekt amper een punt van discussie is op betreffende onderwijsinstellingen: een verklaring die ouders moeten ondertekenen dat zij Bijbelse zienswijzen onderschrijven met betrekking tot bijvoorbeeld seksualiteit. ‘Ouders kiezen vanuit hun eigen overtuiging voor deze scholen’, aldus Moens. ‘Ik beschouw de handtekening als een formaliteit.’

Ook vanuit de samenleving laait kritiek op nu homoseksuelen die reformatorisch onderwijs hebben genoten in de media vertellen over vervelende schoolperiodes. Pijnlijk, vindt Moens. ‘Dan ligt er voor mij de taak om duidelijk te maken waar wij voor staan.’

Hoe wordt er op jullie scholen dan tegen homoseksualiteit aangekeken?

‘Vanuit een Bijbelse opvatting. Die schrijft voor dat huwelijk een verbintenis hoort te zijn tussen een man en een vrouw. Maar dat neemt niet weg dat er op onze scholen jongens en meisjes zijn die daarmee worstelen. Daarom werken wij hard aan een sociaal klimaat waarin zij, bij wie het absoluut nog geen uitgemaakte zaak is dat ze homo of hetero zijn, zich kunnen uitspreken. Tegen haat en geweld, maar ook tegen mopjes en grapjes wordt stevig opgetreden. En we proberen openheid te benadrukken. Vooral omdat deze jongeren met vragen zitten. Als ik echt homo ben, mag ik een relatie hebben? Accepteert God mij nog? Gaat het over?

Wat zijn jullie antwoorden?

‘De richting die God aangeeft is duidelijk: seksualiteit hoort tussen een man en een vrouw. Verder zijn er geen pasklare antwoorden, daarover ga je samen in discussie. Belangrijk is om voorzichtig te zijn, er niet zomaar in mee te gaan.’

Wat bedoelt u daarmee?

Het COC (Nederlandse belangenorganisatie voor lhbti-ers, red.) zegt dat je het zo jong mogelijk moet toejuichen. Nou, ik weet dat niet. Mensen zijn op jonge leeftijd nog volop in ontwikkeling, aan het rijpen. Kinderen met deze gevoelens hebben het moeilijk. Dat is niet alleen omdat ze gelovig zijn, maar ook omdat ze anders zijn of zich anders voelen dan ze hadden gehoopt of verwacht.’

Een kind is op zijn vijftiende ook enorm gevoelig om mee te gaan met heersende normen. Hoe creëren jullie een veilig klimaat voor deze groep?

‘Kinderen moeten altijd de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Op onze scholen heerst geen communistisch klimaat, het is niet zo dat maar één gedachte bespreekbaar is. De veiligheid zit in de bespreekbaarheid. Het uitgangspunt is: ongeacht de worsteling waarmee je zit, we houden van je en je hoort bij ons. Daarna gaan we met ze in gesprek, en zeg je ook wat de Bijbel ons erover leert.’

Dan wordt hun twijfel alsnog afgekeurd. Je kan dan toch niet spreken van een veilig klimaat?

‘Dat suggereert dat sociale veiligheid betekent: je moet altijd alles maar goed vinden. Volgens mij hebben kinderen daar helemaal geen behoefte aan. Die willen geborgenheid. Door het debat heerst er een idee dat er bij ons geen sociale veiligheid is. Dat is veel te kort door de bocht.’

Ervaringsdeskundigen laten publiekelijk weten dat ze die veiligheid niet zo gevoeld hebben.

‘Dat vind ik triest. Al zijn de opvattingen verschillend, je moet nog altijd in liefde met elkaar samenleven. De persoon wordt altijd gerespecteerd, dat staat voorop. Van deze verhalen moeten wij leren.’

Hoe luidt die les?

‘Dat sommigen het klimaat bij ons nog niet als veilig genoeg hebben ervaren.’

Zouden meer inhoudelijke richtlijnen van de overheid helpen?

‘Dat denk ik niet. Wij praten met iedereen, maar het gaat in de kern hierover: mag iedereen in dit land nog zijn eigen opvattingen hebben? Blijkbaar mogen we over alles verschillend denken, maar niet over homoseksualiteit.’

Het COC zegt in een reactie homoseksualiteit op jonge leeftijd niet ‘toe te juichen’, zoals Moens beweert. Wel vindt de belangenorganisatie dat mensen van alle leeftijden de ruimte moeten krijgen om te zijn wie zij willen.