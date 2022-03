Bestuurder carnavalsdrama Strépy was ‘licht beschonken’, eerste drugstest levert nog geen resultaat op

Bloemen op de plek waar Paolo F. zondag zes carnavalsvierders doodreed. Beeld BELGA

F. had een alcoholpromillage van 0,67 in zijn bloed, wat overeenkomt met drie à vier biertjes. In België valt dit in de categorie ‘licht geïntoxiceerd’. Zijn neef en bijrijder ten tijde van het ongeluk Nino N. had een promillage van 0,94, oftewel ‘dronken’. Een eerste speekseltest op het gebruik van drugs bij de twee verdachten leverde geen resultaat op, maar die test kan niet alle soorten drugs oppikken. De resultaten van een bloedtest zullen nog enkele dagen op zich laten wachten.

De twee neven waren zondagochtend vroeg onderweg naar huis vanuit de discotheek. Ze hadden net een vriendin afgezet en reden in een noodvaart op een groep carnavalsvierders af. Zes van hen overleden door de botsing, 37 raakten er gewond. De auto stopte pas een kilometer na het ongeluk. Tien gewonden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, de burgemeester vreest dat het dodental nog verder zal oplopen.

Bestuurder heeft ‘fragmentarische herinneringen’

De 34-jarige Paolo F. is volgens zijn advocaat ‘helemaal kapot’ van wat er is gebeurd. ‘Hij weet niet wat er gebeurd is, hij heeft slechts fragmentarische herinneringen van het drama.’ Zijn twee jaar jongere neef Nino N. wist volgens zijn advocaat ‘nadat hij enkele glazen alcohol had gedronken’ dat hij niet meer kon rijden. Hij zou ten tijde van het ongeluk hebben geslapen, en werd plots wakker van enkele schokken.

Bestuurder F. is aangehouden op verdenking van doodslag. Hij is maandag verhoord en zit voorlopig nog vast. Zijn neef N. is inmiddels vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van het niet geven van hulp aan iemand die in gevaar is.

260 kilometer per uur

Belgische media melden dat F. online een voorliefde voor hard rijden tentoonspreidde: afgelopen zomer plaatste hij op sociale media trots een foto van de snelheidswijzer van zijn auto die 260 kilometer per uur aantikte. Op de avond van het ongeluk plaatste hij kort voor vertrek een foto van een ijsemmer met een fles drank.

Naast het bloedonderzoek wordt ook de auto nog onderzocht. Het is een relatief nieuw model dat normaal gesproken beschikt over een veiligheidssysteem dat automatisch remt bij een botsing. Mogelijk was dat systeem uitgeschakeld, waardoor de auto geen snelheid minderde en ook na de botsing nog niet stopte. Voor een terroristisch motief is volgens het OM ‘geen enkele aanwijzing.’