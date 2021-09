Bestuurder Amsterdam UMC plagieerde columns uit de Volkskrant – ziekenhuis stelt onderzoek in

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het academisch ziekenhuis en de medische faculteit werken sinds 2018 samen met het VUmc onder de vlag Amsterdam UMC. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Na vragen hierover van de Volkskrant bevestigt Amsterdam UMC dat onderzoek gaande is naar het bronnengebruik van Kramer. Het gaat om in elk geval zes columns in de afgelopen anderhalf jaar, blijkt uit de teksten in handen van de Volkskrant. Naast die van De Waard gaat het om passages van wijlen toneeldirecteur Gerrit Korthals Altes, NRC-journalist Wouter van Noort, een ingezonden brief van historicus Eymert-Jan Goossens in NRC en schrijver Aernout Borms.

De kwestie kwam aan het licht nadat een collega van internist Kramer bij de raad van bestuur melding maakte van de overeenkomsten in de teksten van deze publicisten. De hoogleraar betuigde vervolgens spijt door deze zomer in zijn column toe te geven dat hij ‘ideeën en woorden van anderen had toegeëigend zonder expliciete bronvermelding’.

Over deze columns schrijft Kramer op 9 juli: ‘In een academische omgeving mag verwacht worden dat je daarbij de hoogste standaard hanteert. Ook al is een column geen wetenschappelijke publicatie of academische rede, toch dienen de bronnen van informatie altijd transparant te zijn. Natuurlijk heb ik er spijt van dat ik me heb laten meeslepen door vorm en inhoud.’

Bronvermelding

Kramer plaatste vervolgens alsnog bronvermelding bij een aantal van zijn teksten op het zogenoemde Tulpintranet – de bloem is een verwijzing naar het logo van de gefuseerde Amsterdamse ziekenhuizen AMC en VUmc, dat voor alle 16 duizend medewerkers een besloten internetomgeving heeft. Ondanks de spijtbetuiging en verlate bronvermelding laat de raad van toezicht door een externe commissie nader onderzoek doen naar de schrijfsels van Kramer op het platform.

Als lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC is internist Kramer verantwoordelijk voor patiëntenzorg, kwaliteit, veiligheid, allianties en opleidingen. In zijn column schetst hij geregeld, naar nu blijkt soms aan de hand van andermans teksten, ontwikkelingen in de wereld. Om vervolgens de vraag te stellen wat dit betekent voor het ziekenhuis en de mensen die daar werken.

‘Een deel van de mensen wordt gelukkiger van het feit dat ze niet meer naar het werk of de winkel hoeven te reizen. Een groot deel betreurt dat’, kopieerde Kramer onder meer uit De Waards column De Kwestie van 26 oktober 2020. Om eraan toe te voegen: ‘Ik durf te wedden dat zij een grote meerderheid vormen binnen Amsterdam UMC’.

Of in zijn nieuwjaarscolumn: ‘Toen de pestilentie weggetrokken was, gaf iedereen zich over aan plezier. Monniken, priesters, nonnen, alledaagse mannen en vrouwen: niemand maakte zich zorgen over gokken en geld uitgeven. Iedereen voelde zich rijk’, kopieert hij Wouter van Noort uit NRC. Om eraan toe te voegen: hopelijk kunnen we in de loop van 2021 weer wat vrolijker zijn in Amsterdam UMC!

Externe commissie

Kramer is momenteel met vakantie en laat een reactie over aan de woordvoerder van Amsterdam UMC. Die kan nog niet zeggen wanneer de uitkomsten van het onderzoek door de externe commissie – twee hoogleraren van andere universiteiten – wordt verwacht.

Op de vraag waarom het ziekenhuis niet zelf naar buiten is getreden toen deze zomer bekend werd dat er een onderzoek gaande is, zegt de woordvoerder dat het gaat om columns voor medewerkers en ze het voldoende vonden dat hij ‘deze groep hierover heeft ingelicht’. Het feit dat raad van toezicht in overleg met raad van bestuur tot nader onderzoek heeft besloten, laat volgens hem wel zien dat het ziekenhuis ‘dit buitengewoon serieus neemt’.

Met medewerking van Daniël van Kessel