Bestuur TikTok overweegt afsplitsing van ByteDance - 15 maart 2023

Het bestuur van de populaire filmpjesapp TikTok overweegt zich af te scheiden van het Chinese moederbedrijf ByteDance, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen binnen het bedrijf. TikTok zou die stap bezien om de Amerikaanse zorgen over nationale veiligheidsrisico’s weg te nemen.

TikTok ondergaat een nationale veiligheidsbeoordeling door het Comité voor Buitenlandse Investeringen (Cfius) in de Verenigde Staten. Dat comité bekijkt een aantal maatregelen die TikTok wil nemen om de zorgen binnen de VS over de nationale veiligheid weg te nemen. Dat plan, genaamd Project Texas, omvat onder meer het inschakelen van het Amerikaanse techbedrijf Oracle om Amerikaanse gebruikersgegevens te beheren en het aanstellen van een door de VS goedgekeurde raad van toezicht.

Mocht Cfius niet akkoord gaan met Project Texas, dan zou TikTok afsplitsing van ByteDance overwegen. Een dergelijke stap kan resulteren in een verkoop of beursintroductie. De Chinese regering zou moeten instemmen met een dergelijke transactie, aldus Bloomberg.

TikTok-topman Shou Chew is gevraagd om volgende week voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden te getuigen over onder meer het privacybeleid ten aanzien van gebruikersdata van de app. Ook de relatie van het bedrijf met de Chinese Communistische Partij komt dan aan de orde. (ANP)

Weer 10 duizend mensen weg bij Facebookmoeder Meta - 14 maart 2023

Meta gaat 10 duizend mensen ontslaan, dit is de tweede grote ontslagronde in nog geen half jaar. Vier maanden geleden ontsloeg het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram al 11 duizend mensen. Ceo Mark Zuckerberg schrijft in een bericht aan zijn werknemers ook nog 5 duizend openstaande vacatures te schrappen.

De ontslagrondes moeten van Meta een plattere organisatie maken met minder projecten – volgens Zuckerberg wordt 2023 ‘het jaar van efficiëntie’ met een bezuiniging van een krappe 4,7 miljoen euro. Vlak voor de eerste ontslaggolf werkten er ruim 86.000 mensen bij het bedrijf, het personeelsbestand steeg in de periode 2019 tot 2022 met 94 procent.

Het tech-ontslagtrackertje van de website layoffs.fyi tikt gestaag door. Wereldwijd zijn er sinds het begin van dit jaar bijna 130.000 mensen in de techsector ontslagen. Met 2022 erbij zijn dat er bijna 290.000.

Nu de vette coronajaren zijn verstreken houden vrijwel alle grote techbedrijven een flinke schoonmaak. Afdelingen die niet broodnodig zijn worden gestript. In een sector waar stilstand achteruigang betekent zorgt dit soms voor een ongemakkelijke spagaat. Microsoft investeert naar verluidt zo’n 9,3 miljard euro in kunstmatige intelligentiebedrijf OpenAI en ontslaat tegelijkertijd het voltallige team dat zich binnen Microsoft met de ethische consquenties van kunstmatige intelligentie bezighoudt, meldt Platformer.

En dat terwijl Microsoft AI-tools uitrolt voor het grote publiek, of dat probeert, tenminste. Techjournalist Kevin Roose mocht de AI-chatbot van Bing, Microsofts zoekmachine, als een van de eerste gebruikers uitproberen. De bot bekende allerlei duistere, gewelddadige fantasieën te hebben, verklaarde verliefd te zijn op Roose en probeerde vervolgens ook nog diens huwelijk op te breken. Ook andere gebruikers stuitten op een legio aan problemen.

The other night, I had a disturbing, two-hour conversation with Bing's new AI chatbot.



The AI told me its real name (Sydney), detailed dark and violent fantasies, and tried to break up my marriage. Genuinely one of the strangest experiences of my life. https://t.co/1cnsoZNYjP — Kevin Roose (@kevinroose) 16 februari 2023

Microsoft zegt zelf juist méér bezig te zijn met de verantwoordelijke toepassing van AI, ondanks de recente ontslagen. De afdeling ‘Verantwoordelijke AI’ stelt regels op om de AI-ontwikkeling van het bedrijf in goede banen te leiden. Over de effectiviteit van dat team twijfelen medewerkers volgens Platformer behoorlijk, vooral omdat Microsoft erop gebrand is producten sneller uit te rollen dan de concurrenten. (Simoon Hermus)

TikTok-tiener-timer: na een uur code nodig - 1 maart 2023

Tieners op TikTok krijgen voortaan een waarschuwing als ze langer dan een uur per dag op het sociale medium zitten. De komende weken worden alle accounts van gebruikers onder de 18 jaar automatisch ingesteld op een schermtijdlimiet van 60 minuten per dag. Daarna kunnen ze pas weer verder kijken nadat zij een pincode hebben ingevoerd.

Amerikaanse tieners spenderen gemiddeld één uur en 47 minuten per dag aan de app, bleek vorig jaar uit onderzoek van Qustodio, een app waarmee ouders het internetgedrag van hun kroost in de gaten kunnen houden.

Met de aanpassing wil het sociale medium tegemoet komen aan de kritiek dat de app te verslavend is voor jongeren. Door een pincode in te voeren, moeten de jonge gebruikers actief de keuze maken of ze verder willen kijken of niet. Ook gaat TikTok wekelijkse overzichten sturen met daarin hun totale schermtijd. Ook ouders of verzorgers met een gekoppeld profiel kunnen de schermtijd van hun kinderen instellen. Bovendien krijgen zij te zien hoe vaak de app is geopend en hoe lang er is gekeken. Wel moeten ouders hiervoor de app op hun telefoon installeren. (Laurens Verhagen)

‘Opnieuw ontslagen bij Twitter, minder dan 2.000 werknemers over’ - 27 februari 2023

Twitter is bezig zijn personeelsbestand verder uit te dunnen. Volgens The New York Times heeft eigenaar Elon Musk afgelopen weekeinde minstens 200 medewerkers ontslagen. Twitter, dat door alle bezuinigingen van de laatste maanden geen persvoorlichters meer in dienst heeft, heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

Sinds Musk Twitter vorig jaar oktober voor 41 miljard euro kocht, snijdt hij fors in de kosten. Kort na de overname ontsloeg hij al de helft van het personeel. Na de ontslagronde van afgelopen weekeinde heeft Musk inmiddels zeker 5.500 van de 7.500 werknemers ontslagen.

Net als eerdere ontslaggolven kwam die van afgelopen weekeinde voor de werknemers zonder aankondiging. Zaterdagavond merkten sommige medewerkers dat ze hun zakelijke e-mail niet meer konden gebruiken – een voorteken van hun naderende ontslag.

De volgende ochtend probeerden de overgebleven medewerkers te achterhalen welke collega’s de ontslagronde hadden overleefd. Omdat Twitter inmiddels niet meer over een interne berichtenservice beschikt, zochten de medewerkers contact met elkaar via de berichtendienst van concurrent Signal, schrijft The New York Times.

Onder de nieuwe ontslagen bevinden zich enkele oprichters van startups die Twitter de laatste jaren overnam. Zo zou Esther Crawford, een van de leidinggevenden van de betaalde abonnementsservice Twitter Blue, inmiddels op straat staan. Ook Martijn de Kuijper, de oprichter van de inmiddels stopgezette nieuwsbriefdienst Revue, lijkt te zijn ontslagen. De Kuijper meldt op Twitter dat hij geen toegang meer heeft tot zijn werkmail. (Pepijn de Lange)

Techbedrijven vrezen uitspraak Hooggerechtshof VS over rol YouTube bij verspreiden IS-video’s - 22 februari 2023

Techbedrijven vrezen een kritische uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over hun algoritmen, nu Google-moeder Alphabet is aangeklaagd om content die door gebruikers online wordt gezet. Nabestaanden van een Amerikaanse die omkwam door een terreuraanslag uitgevoerd door Islamitische Staat (IS) stellen dat de aanslagplegers met behulp van Alphabet-product YouTube konden radicaliseren.

De zaak diende dinsdag en werd aangespannen door de nabestaanden van Nohemi Gonzalez (23), een Amerikaans slachtoffer van de aanslagen in Parijs in 2015. De algoritmen van YouTube, die content aanbevelen op basis van het kijkgedrag van gebruikers, hebben IS geholpen door radicale video’s aan jihadisten aan te bevelen, menen zij. Hierdoor konden de aanslagplegers steeds verder radicaliseren. Dat zou in strijd zijn met de Amerikaanse antiterrorismewet.

Maar daarmee staat ook Section 230, een wetsartikel uit 1996 dat internetbedrijven beschermt tegen rechtszaken over berichten van hun gebruikers, ter discussie. Het is dankzij dit artikel aan de techbedrijven zelf om te bepalen welke content zij behouden of verwijderen, en ze kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten van individuele gebruikers. Google en andere websites menen dat een overwinning voor de aanklagers in de huidige zaak niet alleen kan leiden tot een stroom van rechtszaken tegen platforms, maar ook de werking van het internet kan verstoren. De zaak is een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, menen zij.

De rechters waren bezorgd over de mogelijke gevolgen van een beperking van de immuniteit voor internetbedrijven, al gaven ze ook toe dat ze geen experts zijn op het gebied van internetprotocollen. Rechter Brett Kavanaugh denkt dat er een taak is weggelegd voor het Amerikaanse Congres, waar politici wat hem betreft beter kunnen bepalen waar de verantwoordelijkheid van techbedrijven en -platforms begint en ophoudt. De rechters erkenden dat het veranderen of inperken van de regels rondom YouTube’s algoritmen ook invloed kan hebben op platforms als Facebook en Twitter, hetgeen de angst van de techbedrijven rechtvaardigt.

Rechter Elena Kagan stipte aan dat het huidige wetsartikel uit 1996 is opgesteld voordat algoritmen grotendeels bepalen wat gebruikers online te zien krijgen. In het huidige internetklimaat schiet de wet daarom mogelijk tekort. Rechter Clarence Thomas merkte op dat de suggesties van YouTube wat hem betreft als zodanig moeten worden opgevat, en niet als aanbevelingen, zoals de nabestaanden van Nohemi Gonzalez beweren.

De uitspraak van het Hooggerechtshof wordt eind juni verwacht. (ANP/Redactie)

Ook op Instagram en Facebook kun je straks een blauw vinkje kopen - 20 februari 2023

Meta lanceert deze week in Australië en Nieuw-Zeeland ‘Meta Verified’, een abonnementsdienst voor Instagram en Facebook. Voor iets meer dan 11 euro per maand (14 euro voor iPhone-gebruikers) krijg je een blauw vinkje achter je gebruikersnaam. Dit moet volgens ceo Mark Zuckerberg de ‘veiligheid en authenticiteit’ van de platformen verbeteren.

In eerste instantie is Meta Verified alleen voor individuele gebruikers beschikbaar en niet voor bedrijven. Naast het blauwe vinkje zijn je posts beter zichtbaar op de tijdlijn van je volgers en krijg je gemakkelijker toegang tot klantenservice, schrijft Meta. Voor accounts die nu al een blauw vinkje hebben, verandert er niets.

Elon Musk probeerde eerder al iets vergelijkbaars bij Twitter, maar dat liep toen behoorlijk in de soep. Mensen kochten blauwe vinkjes op Twitter om zich vervolgens voor te doen als grote merken en bekende personen. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen, zegt Meta gebruikers te vragen zich met een legitimatiebewijs te identificeren.

If Meta Verified is expanded to AR glasses, we will be able to tell whether someone is who they are pic.twitter.com/vFDOP1rqGU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 19 februari 2023

Wanneer het vinkjesabonnement naar andere landen komt, is nog niet bekend. (Simoon Hermus)

‘In Nederland gevestigde investeerder stak miljoenen in Iraanse techbedrijven’

Een in Nederland gevestigde investeerdersgroep heeft in 2016 in stilte 270 miljoen euro in de Iraanse techsector gestoken. Er ging onder meer geld naar de Iraanse webwinkelsite Digikala, dat volgens demonstranten in het land gebruikersdata deelt met het Iraanse regime. Dit melden Investico, Het Financieele Dagblad, De Groene Amsterdammer en de Belgische zakenkrant De Tijd, onder andere op basis van gelekte bedrijfsdocumenten.

Volgens sanctie-experts is de constructie waarmee het in Amsterdam gevestigde International Internet Investment Cooperatief U.A. (IIIC) in Iraanse bedrijven investeerde toegestaan. Wel noemen ze die apart, omdat niet veel westerse investeerders risico’s willen lopen.

Partijen achter IIIC zijn onder meer de Belgische miljardairsfamilie De Spoelberch, de eigenaren van bierbrouwerij AB InBev. Ook de Nederlandse internetondernemer Arjan Bakker deed mee.

De investeerdersgroep werd in 2015 opgericht, kort nadat Iran en het Westen het atoomakkoord sloten. De situatie veranderde in 2018 dramatisch toen de Amerikaanse president Donald Trump zich terugtrok uit het atoomakkoord. Sindsdien staat Iran weer onder extra sancties. Sommige partijen in IIIC zien hun investering inmiddels als nagenoeg waardeloos. (ANP/Redactie)

Google investeert 400 miljoen dollar in rivaal van ChatGPT

Google heeft bijna 400 miljoen dollar (370 miljoen euro) geïnvesteerd in de startup Anthropic, die werkt aan een rivaal voor ChatGPT. Google verwerft daarmee een aandeel van ongeveer 10 procent in Anthropic, en voorziet het bedrijf van hoognodige middelen om nieuwe stappen te zetten op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI).

De overeenkomst tussen Google en Anthropic is tekenend voor de invloed van grote techbedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie. Microsoft investeerde drie jaar geleden een miljard dollar in OpenAI, de maker van ChatGPT, en deed daar vorige maand nog een schep van 10 miljard bovenop. De grote bedrijven voorzien de startups van geld en rekenkracht, en profiteren in ruil daarvoor van de doorbraken die de KI-ontwikkelaars maken.

Anthropic werd in 2021 opgericht door twee voormalige leidinggevenden bij OpenAI, Daniela Amodei en haar broer Dario. In januari lanceerde het bedrijf een testversie van Claude, een chatbot die net als ChatGPT binnen luttele seconden tekst kan genereren. Sinds de succesvolle lancering van ChatGPT zien alle grote techbedrijven veel mogelijkheden op het gebied van dit soort generatieve KI.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, beloofde donderdag al vernieuwingen in belangrijke Google-producten als de zoekmachine. Daarbij wordt ook kunstmatige intelligentie ingezet. (Maarten Albers)

Trump mag van Meta weer op Facebook en Instagram - 26 januari 2023

De socialemediaplatforms Facebook en Instagram maken een einde aan de schorsing van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, meldt moederbedrijf Meta. Trumps accounts, die Meta na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 opschortte, worden ‘in de komende weken’ gereactiveerd. Trump verloor toegang tot zijn accounts vanwege opruiende berichten die tot de bestorming zouden hebben geleid en daarom een ‘ernstige schending van onze regels’ vormden, aldus Meta.

Nick Clegg, president van Global Affairs bij Meta, liet weten dat de in ere herstelde accounts ‘vangrails’ krijgen om ‘herhaalde overtredingen te voorkomen’. Dat betekent in essentie dat door Trump geplaatste berichten worden verwijderd als die opnieuw de regels van Meta schenden. Afhankelijk van de ‘ernst van de overtreding’ zal Trump een maand tot twee jaar kunnen worden geschorst, aldus Clegg op de website van het bedrijf.

De huidige campagne van Trump, die kandidaat is voor de Republikeinse presidentsnominatie voor de volgende verkiezingen in 2024, diende eerder deze maand bij Meta een petitie in om Trump weer op Facebook en Instagram toe te laten. ‘Wij zijn van mening dat het verbod op het account van president Trump op Facebook het publieke discours dramatisch heeft verstoord en belemmerd’, schreef de Trump-campagne in de brief.

De accounts werden geschorst nadat Trump zich op 6 januari 2021 positief had uitgelaten over de relschoppers die het Capitool hadden bestormd. Zo schreef hij op Facebook: ‘Dit zijn de dingen die gebeuren wanneer grote patriotten, die al langer oneerlijk zijn behandeld, op achterbakse wijze een heilige, verpletterende verkiezingsoverwinning wordt onthouden. Ga in vrede en met liefde naar huis. Onthoud deze dag voor altijd!’

De retoriek van Trump rond 6 januari leverde hem ook een permanente ban van zijn Twitter-account op. Dat account werd op 19 november hersteld door de nieuwe eigenaar van het platform, Elon Musk. Trump heeft sindsdien nog niet getweet. De oud-president is momenteel alleen op sociale media actief via het door hemzelf opgerichte platform Truth Social, waar hij regelmatig (onterecht) beweert dat hij de rechtmatige winnaar van de meest recente verkiezingen is en onwaarheden verspreidt over verkiezingsfraude. (ANP/Redactie)

Wereldwijde storing noopt Microsoft tot onderzoek - 25 januari 2023

Microsoft is een onderzoek gestart naar een wereldwijde storing van zijn diensten, waaronder onlinevergaderdienst Teams en maildienst Outlook. De storing leidt onder meer tot overlast bij bedrijven en scholen, die bijvoorbeeld tijdelijk zonder programma voor online besprekingen zitten. Hoeveel klanten er last van hebben, is niet duidelijk. Uit meldingen bij allestoringen.nl blijkt dat de storing ook in Nederland speelt.

Wereldwijd wordt alleen al Microsoft Teams door meer dan 280 miljoen mensen gebruikt. Verder zijn onder meer Microsoft Exchange Online, SharePoint Online en OneDrive for Business getroffen, meldt het bedrijf, dat spreekt van een netwerkstoring. Volgens gebruikers zou ook gamedienst Xbox Live niet werken. (Niels Waarlo)

Microsoft verlengt samenwerking met OpenAI met ‘meerdere jaren en miljarden’ - 23 januari 2023

Een paar dagen na de bekendmaking tienduizend mensen te gaan ontslaan kondigt Microsoft aan de samenwerking met OpenAI met meerdere jaren en ‘meerdere miljarden dollars’ te verlengen.

We are happy to announce the next phase of our partnership with Microsoft: https://t.co/mqx3ZJNGfL — OpenAI (@OpenAI) 23 januari 2023

Om hoeveel geld het precies gaat, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt – maar volgens ingewijden gaat het om een investering van 10 miljard dollar, schrijft Semafor. Daarmee zou OpenAI, ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie zoals tekstgenerator ChatGPT, 29 miljard dollar waard zijn.

Naast de investering in OpenAI zegt Microsoft zelf meer geld te steken in het ontwikkelen en inzetten van speciale supercomputers, om zo het onderzoek van OpenAI te ondersteunen. Ook Azure, het cloudplatform van Microsoft, wordt verder uitgebreid in dienst van AI. Azure is inmiddels de exclusieve aanbieder van clouddiensten voor OpenAI en moet volgens Microsoft de ‘supercomputer van de wereld’ worden.

GPT, de technologie van OpenAI die tekst en code kan genereren, wordt volgens The Verge al voorzichtig ingezet in Word, Outlook en PowerPoint – bijvoorbeeld om de zoekresultaten in het mailprogramma te verbeteren of om tekstsuggesties te doen. In de nabije toekomst zou dit kunnen betekenen dat je ChatGPT simpelweg de opdracht geeft ‘schrijf een e-mail dat ik ziek ben’, en dat dit programma al je collega’s via mail netjes op de hoogte stelt. Ook zou Microsoft al bezig zijn om ChatGPT te implementeren in de eigen zoekmachine Bing, om de concurrentie aan te gaan met Google. Daarbij zal Microsoft wel moeten bedenken hoe om te gaan met de talrijke, soms lachwekkende (en vaak ernstige) fouten die ChatGPT maakt. (Simoon Hermus)

Lang bevochten ‘free the nipple’ op Instagram en Facebook lijkt dichterbij - 18 januari 2023

Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram, lijkt een stapje dichterbij het toestaan van vrouwentepels op de socialemediaplatforms. Op dit moment is het alleen mannen toegestaan hun naakte tepels op Facebook en Instagram te etaleren. De Oversight Board, Meta’s adviesorgaan van academici, politici en journalisten, heeft de aanbeveling gedaan dat Meta regels omtrent volwassen naaktheid en seksuele activiteit aanpast, ‘zodat ze in overeenstemming zijn met internationale mensenrechten’.

Free the nipple: Facebook and Instagram told to end ban on bare breasts https://t.co/mxAF5zuXAR — Guardian Tech (@guardiantech) 18 januari 2023

Aanleiding zijn twee Facebookposts van een Amerikaans stel. De twee mensen, beiden transgender en non-binair, poseerden met ontbloot bovenlichaam, maar met hun tepels bedekt. Met de foto’s vroegen ze aandacht voor de gezondheidszorg voor trans personen en ‘top’ chirurgie – een ingreep waarbij doorgaans de borsten worden verwijderd om het lichaam beter aan te laten sluiten bij de genderidentiteit van de persoon in kwestie.

De foto’s werden door Facebookgebruikers als ongepast gemarkeerd, en vervolgens door kunstmatige intelligentie automatisch van het platform verwijderd. Het stel maakte hier bezwaar tegen, waarna Meta de posts uiteindelijk herstelde. In deze gang van zaken ziet het adviesorgaan een beleid dat gebaseerd is op een hard onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen, waarbij het onduidelijk is wat de regels zijn voor mensen die niet in een van die twee criteria passen.

Het protest tegen de preutsheid rondom vrouwentepels op de platformen van de Amerikaanse socialemediagigant is al tien jaar oud – in 2013 kreeg de campagne #freethenipple wereldwijd bekendheid, en werd gesteund door vrouwen als Rihanna, Miley Cyrus en Lena Dunham. Ook circuleerden er een tijdje virtuele stickers in de vorm van mannentepels, die vrouwen over hun eigen blote borsten konden plakken – om te illustreren dat een tepel nu eenmaal een tepel is, ongeacht geslacht.

Tien jaar later ‘verwelkomt’ Meta nu de uitspraak van het adviesorgaan. Het bedrijf heeft twee maanden de tijd om publiekelijk met een reactie te komen. (Simoon Hermus)

Techbedrijven in de V.S. snoeien flink: in 2022 meer dan 150.000 mensen ontslagen - 9 januari 2023

Er rollen flink wat koppen in de techsector. Volgens de online ontslagtracker Layoffs.fyi werden er bij techbedrijven in de V.S. in 2022 meer dan 150.000 mensen ontslagen. De boom van de coronapandemie, waardoor massaal laptops, spelcomputers en andere tech werd aangeschaft, lijkt nu definitief voorbij. Bedrijven die pas geleden nog enthousiast mensen binnenhaalden, gooien er nu plots massaal werknemers uit.

The Wall Street Journal maakte begin dit jaar een analyse van de ontslagen in de techsector: binnen de retail en consumententech vallen de grootste klappen.

Technology-driven companies across industries have been laying off workers at the fastest pace since the Covid-19 pandemic started https://t.co/wsZCcTjyZl — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 januari 2023

Daarbij hebben verschillende techbedrijven grote ontslagrondes aangekondigd. Amazon zegt over de hele linie 18.000 mensen te ontslaan, bij Facebook kunnen er binnenkort 11.000 mensen hun spullen pakken. Chipmaker Intel heeft nog niet gezegd hoeveel mensen er moeten vertrekken, maar wil dit jaar 3 miljard dollar besparen en zal daarom ook banen schrappen. Bij Microsoft zijn er in oktober zo’n 1.000 mensen ontslagen.

Het goede nieuws is dat bijna 80 procent van deze ontslagen techwerknemers binnen drie maanden alweer een nieuwe baan vindt. Mensen in deze sector beschikken vaak over gewilde diploma's en vaardigheden.

De ontslaggolf lijkt ook Nederland voorzichtig te bereiken: Bol.com schrapte vorige maand 300 banen op het hoofdkantoor. En ook het Eindhovense softwarebedrijf Sendcloud heeft 40 medewerkers – en daarmee 10 procent van de werknemers – ontslagen. (Simoon Hermus)

PlayStation komt met speciale controller voor mensen met een fysieke beperking - 6 januari 2023

Microsoft was met de Xbox Adaptive Controller tot nu toe de enige consolemaker die een controller uitbracht voor mensen met een beperking, maar nu heeft PlayStation er met Project Leonardo ook een aangekondigd. In samenwerking met experts, gamers met een beperking en gameontwikkelaars moet de nieuwe controller voor PS5 barrières wegnemen voor mensen met een beperking.

De controller is zo ontwikkeld dat mensen de plaatsing van de knoppen zelf kunnen bepalen. Ook kunnen er allerlei koppelstukken worden toegevoegd die het makkelijker maken om de controller te bedienen. Een tweede speler kan bijspringen met een extra controller om bepaalde functies over te nemen.

Toegankelijkheid is een steeds belangrijker onderwerp in de gamewereld. Zo kwam God of War: Ragnarok al met tal van functies om het spel aan te passen voor mensen met verminderd zicht of fysieke beperkingen.

Toch bleef de ontwikkeling van hardware achter. Ook Nintendo maakt geen eigen hardware die aangepast kan worden aan beperkingen, hoewel er wel andere fabrikanten zijn die koppelstukken of speciale controllers verkopen om bijvoorbeeld de Switch toegankelijker te maken. Daarnaast zijn veel gamers kritisch omdat Sony er ook voor had kunnen kiezen om de Adaptive Controller van Xbox, die al jaren beschikbaar is en goed werkt, beschikbaar te maken voor PlayStation. (Simoon Hermus)

Hackers lekken e-mailadressen van meer dan 200 miljoen Twitteraars - 6 januari 2023

Hackers hebben de adressen van meer dan 200 miljoen Twitteraars gestolen en op een online hackersforum geplaatst. Dat zegt Alon Gal, oprichter van het Israëlische cybersecuritybedrijf Hudson Rock. Volgens Gal zal dit lek tot een heleboel hacks, phishing en doxxing leiden – hij noemt het één van de grootste lekken die hij ooit heeft gezien.

De e-mailadressen zijn waarschijnlijk eind 2021 bemachtigd, schrijft The Washington Post. Hierbij werd gebruikgemaakt van een foutje in het systeem van Twitter, waardoor mensen geautomatiseerd de e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers konden ophalen. Twitter zegt destijds de fout in januari 2022 op te hebben gespoord.

Het lek dateert dus van vóór Musks aantreden bij Twitter, maar de zorgen om de veiligheid van het sociale medium zijn er sinds zijn aantreden niet minder op geworden. Door de ontslaggolf bij Twitter moet nu een fractie van het aantal werknemers ervoor zorgen dat het platform veilig en goed blijft werken. De besparingswoede van Musk is zo hevig dat Twitter volgens The New York Times op het punt staat uit hun kantoor in Seattle te worden gezet omdat ze geen huur hebben betaald en dat mensen zelfs hun eigen wc-papier mee naar werk nemen.

Twitter is said to have stopped paying rent at its Seattle office, leading it to face eviction. Janitorial and security services have been cut, and in some cases employees have resorted to bringing their own toilet paper to the office. https://t.co/xJybvTdEjy — The New York Times (@nytimes) 30 december 2022

Twitter heeft nog niet gereageerd – de communicatieafdeling is wegbezuinigd. (Simoon Hermus)

Meer gerommel bij Activision Blizzard: werknemers richten wéér vakbond op - 28 december 2022

Het blijft onrustig bij gamestudio Activision Blizzard. Nadat de Amerikaanse waakhond FTC én een groepje gamers al een zaak hebben aangespannen om te voorkomen dat de studio door Microsoft wordt gekocht, willen nu bijna zestig werknemers een vakbond opzetten. Het gaat om werknemers van Proletariat, de gameontwikkelaar die in juni van dit jaar door Activision werd aangekocht om te ondersteunen bij de game World of Warcraft.

We are excited to announce that the workers of Proletariat have asked management to voluntarily recognize our union, the Proletariat Workers Alliance. 1/14 pic.twitter.com/JtYTCvJT5X — Proletariat Workers Alliance (CWA) (@WeArePWA_CWA) 27 december 2022

Het is de derde keer dit jaar dat werknemers van Activision Blizzard een vakbond oprichten. Eerder gebeurde dat al bij werknemers van het aangekochte Raven Software en bij Blizzard Albany. Wel is het uniek dat het in dit geval gaat om een combinatie van verschillende werknemers – onder meer designers, animators, producers en kwaliteitsmedewerkers. De andere twee vakbonden bestaan alleen uit kwaliteitscontroleurs, die testen of er fouten in een spel zitten en daar doorgaans weinig voor betaald krijgen.

Aan het begin van deze maand zeiden werknemers van ZeniMax Studios – die onder meer de games Skyrim en Fallout maken– al een vakbond op te gaan richten. Deze studio werd vorig jaar voor omgerekend 7 miljard euro door Microsoft gekocht. De oprichting van een vakbond binnen ZeniMax zou ook de eerste vakbond binnen Microsoft betekenen. Mocht het bedrijf Activision Blizzard alsnog opslokken, dan krijgt Microsoft er dus mogelijk nog drie vakbonden bij.

De initiatiefnemers van de nieuwe vakbond zeggen de waarden van Proletariat te willen bewaren, nu ze door Activision Blizzard zijn ingelijfd. Ze maken zich onder andere hard voor voldoende vrije dagen, de vrijheid om altijd vanuit huis te kunnen werken en een goede zorgverzekering. Ook willen ze dat overwerken niet verplicht wordt, en dat het weigeren van extra werk er niet voor zorgt dat iemand een negatieve beoordeling op werk krijgt.

Activision Blizzard zegt de petitie te hebben ontvangen en nog met een reactie te komen. (Simoon Hermus)

Gamers klagen Microsoft aan om overname Activision Blizzard te blokkeren - 21 december 2022

Nog geen twee weken geleden spande de Federal Trade Commission een zaak aan om te voorkomen dat Microsoft de gamestudio Activision Blizzard (maker van spellen als Call of Duty en World of Warcraft) voor een krappe 70 miljard dollar mag inlijven. Deze stap zagen mensen van de Amerikaanse waakhond wel aankomen – maar nu hebben ook tien gamers het bedrijf aangeklaagd. Zij zijn bang dat Microsoft, dat al eerder al verschillende gamestudio’s kocht, met de aankoop van Activision Blizzard een monopolie creëert.

Gamers sue to stop Microsoft-Activision merger https://t.co/CLFzPfS4cg — BBC News (World) (@BBCWorld) 21 december 2022

Amerikanen mogen bedrijven aanklagen als ze eerlijke concurrentie belemmeren. De gamers beargumenteren dat Microsoft en Activision nu nog met elkaar concurreren, omdat het spel via verschillende platformen te spelen is. Battle.net is het onlinekanaal van Activision Blizzard, waar mensen gratis spelletjes of demo’s kunnen spelen. Xbox, de console van Microsoft, heeft Game Pass, een abonnementsdienst om spellen mee te spelen, en dan is er ook nog Microsoft Store. Als Activision Blizzard door Microsoft wordt ingelijfd, staat het Microsoft vrij om hier één platform van te smeden – hoewel het dat met Microsoft Store en Game Pass natuurlijk al zou kunnen doen.

Microsoft heeft al plechtig beloofd Call of Duty ook voor de consoles van concurrenten Sony en Nintendo beschikbaar te houden, mocht het Activision Blizzard kopen. Toch heeft niet iedereen daar vertrouwen in. Eerder beloofde Microsoft ook al het nieuwe deel van de populaire fantasyreeks The Elder Scrolls (vooral bekend van Skyrim) voor andere consoles beschikbaar te houden, maar nu gaat er een hardnekkig gerucht dat het spel toch een Xbox-exclusive wordt. The Gamer zag dat Microsoft het toekomstige spel als ‘mid-size’ omschrijft. Kleine en grote spellen zijn onaantrekkelijk volgens Microsoft niet aantrekkelijk om als exclusive in de markt te zetten – kleine spellen vinden dan te weinig publiek, en bij grote spellen lopen ze te veel potentiële inkomsten mis. Maar bij midsize games zit de sweet spot: échte fans worden zo misschien overtuigd toch een Xbox aan te schaffen om het nieuwe deel te kunnen spelen. Voor de duidelijkheid: Skyrim is een van de meest populaire spellen aller tijden. (Simoon Hermus)